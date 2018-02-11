Светский тест: на бои Алтушкина ходят ради бокса или звезд?

18:21 11 февраля 2018 0

В бою за титул чемпиона мира по версии IBO встречались боксеры RCC boxing promotions 36-летний южноафриканец Малькольм Классен и 24-летний россиянин Шавкат Рахимов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге прошел большой вечер бокса от RCC boxing promotions владельца Русской медной компании Игоря Алтушкина. На глазах у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева боксеры РМК сдавали внутренний экзамен на профпригодность. Отличительной чертой прошедшего турнира стало превалирование спорта над шоу, которым славится RCC boxing promotions. Из развлечений зрителям предложили только промо-ролики боев и боксеров, в остальном был чистый бокс. Предстояло выяснить: у горожан возник запрос на вечер без именитых спортсменов или нет.

Обычно основная масса любителей единоборств подходит к концу турнира, когда начинаются самые интересные бои. Однако в этот раз в начале турнира на трибунах зрителей было даже больше, чем в конце. Места в вип-зоне не освобождались до объявления победителя финального боя. Правда, места возле ринга были заняты, в основном, членами семей участников турнира, их друзьями, профессиональными боксерами, которые пришли поддержать товарищей, а не гостями уровня Никиты Михалкова.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главным почетным гостем турнира стал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который пришел к началу титульных боев. При этом днем глава региона принял участие в марафоне «Лыжня России», который собрал немалое количество випов. На лыжне были замечены министр спорта Леонид Рапопорт, олимпийский чемпион и депутат Госдумы Сергей Чепиков и прославленный российский биатлонист, отстраненный от Олимпиады, Антон Шипулин, одним из спонсоров которого является компания РМК. Однако только губернатор после пробежки на лыжах смог присутствовать на боях в ДИВСе.

Бои возле ринга смотрели также чемпион московской Олимпиады-1980 боксер Шамиль Сабиров, екатеринбургский боец ММА Иван Штырков, который традиционно стал главным по селфи с поклонниками, уже известный боксер RCC boxing promotions Магомед Курбанов, и звезда «Уральских пельменей» Сергей Исаев, который после окончания турнира тоже сделал с десяток фотографий со зрителями и волонтерами.

23-летний Владислав Красношеин на третьей минуте пятого раунда одержал победу техническим нокаутом над белорусским боксером Ильей Реутски. Германа Скобенко из Донецкой области победил представитель RCC boxing promotions из Волгограда Евгений Романов.

Следующий бой стал одним из самых интересных за вечер. За титул WBO среди молодежи боролись Заур Абдуллаев (RCC boxing promotions) из Екатеринбурга и филиппинец Арди Бойосе. «Этот пояс — только начало!», — сказал сразу после боя победивший Абдуллаев.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Исполнительные директор RCC boxing promotions Алексей Титов высоко оценил результат: «После сегодняшнего боя я в рейтинге нашей компании ставлю Заура на первое место, независимо от результатов других спортсменов. Во-первых, он прогрессирует быстрее всех. Во-вторых, у него самая жесткая дисциплина из всех наших боксеров. Видно, что он вырастет не просто в чемпиона мира, а в настоящую звезду профессионального бокса. Планы на Абдуллаева у нас самые большие, уже 12 апреля у него запланирован бой с опытным колумбийским боксером Дейнером Беррио».

Не порадовал своих болельщиков российский боксер Дмитрий Михайленко, который вышел на ринг после большого перерыва против Ислама Думанова. «Возвращение в ринг» для Михайленко прошло не лучшим образом, и ходят слухи, что после этого RCC boxing promotions может отказаться продлевать контракт с этим боксером, но пока Алексей Титов не списывает «Механика» со счетов.

Интересным получился соглавный бой турнира за титул чемпиона мира по версии IBO, в котором встречались боксеры RCC boxing promotions 36-летний южноафриканец Малькольм Классен и 24-летний россиянин Шавкат Рахимов. Уже во втором раунде Классен впервые оказался на полу, но быстро поднялся и продолжил бой. Завершился бой в восьмом раунде, Шавкат Рахимов одержал победу техническим нокаутом и остался чемпионом мира IBO, впервые защитив свой титул.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный бой вечера, в котором на кону было сразу два титула — WBA Continental IBF Baltic, длился все 12 раундов. На ринге боролись боксеры RCC boxing promotions Марк Урванов из Первоуральска и Мухаммад Якубов из Санкт-Петербурга. По задумке организаторов, зрители должны были поделиться пополам и болеть и за Урванова, и за Якубова. Однако поддержка питерского боксера была сильнее. В каких-то раундах явно доминировал Якубов, в каких-то — Урванову удавалось провести удачные серии ударов, но в целом Якубов выглядел немного лучше. В итоге победу единогласным решением судей одержал Мухаммад Якубов.

Следующее шоу RCC boxing promotions состоится совсем скоро — 24 февраля в Челябинске на арене «Трактор» пройдет турнир ММА «Бои в клетке». В главном бою вечера встретятся екатеринбуржец Иван Штырков и польский боец Марчин Лазарс. Почетным гостем турнира станет легендарный американский боксер Майк Тайсон.