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10 февраля 2018
09 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
17:02  10 февраля 2018 0

Вместо Олимпиады Шипулин выиграл снегоход в Екатеринбурге. Он задал забегу новую скорость: министр спорта еле отдышался. ФОТО

Всероссийская массовая лыжная гонка
Евгений Куйвашев легко пробежал по лыжне «десяточку»Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге прошла массовая гонка «Лыжня России»-2018. Среди тех, кто встал на лыжи, были губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, региональные министры, олимпийский чемпион и депутат Госдумы, Сергей Чепиков и звезда российского биатлона Антон Шипулин.

Шипулин пришел первым в мужской гонке. Комментировать свой недопуск к Олимпиаде в Пьенчхане он не стал, зато похвалил массовый лыжный забег в Екатеринбурге. «На родной земли хорошо пробежал, тем более, перед стартом послушал гимн Российской Федерации», — сообщил прославленный спортсмен, после чего помощники быстро увели его от репортеров.

Вслед за профессиональными спортсменами на старт вышли уральские чиновники, а также гости из других регионов. «Я на лыжи первый раз недавно встал, у нас такого нет, — признался полномочный представитель президента Ингушетии в Свердловской области Куреш Аушев. — У нас в основном горные лыжи. Сейчас много горнолыжных курортов строят, в Чечне, например».

Основное внимание зрителей и репортеров было приковано к губернатору Свердловской области. Он пришел к финишу пусть и не первым, но зато с радостным выражением лица (в отличие замученных дистанцией спортсменов). «Бежал на лыжах Антона, они самим катят», — поделился Евгений Владимирович своим спортивным секретом.

Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России-2018". Екатеринбург, шипулин антон
Антон Шипулин на финише «Лыжни России»-2018
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Комментируя гонку, глава региона сделал заявление. «Желаю, чтобы как можно больше людей приняли участие: это не просто праздник, это поддержка наших олимпийцев, нашего Антона, которого незаслуженно отстранили от участия в олимпийских играх, — сказал Евгений Куйвашев. — И мой сегодняшний забег — это поддержка ему и всем ребятам».

Вместе с губернатором на лыжне были замечены и другие свердловские чиновники. «Я сегодня уже катался на лыжах, но в этом забеге не участвую, потому что у нас задача — обеспечение медицинской помощью, — рассказал „URA.RU“ министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков. — У нас сегодня работают три бригады [скорой помощи], медицинский пункт».

Лыжня России 2018 добавочка от Гусельникова, рапопорт леонид
Свердловский минспорта Леонид Рапопорт эмоционально высказался о запрете на участие россиян в Олимпиаде
Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Медпомощь едва не понадобилась другому свердловскому министру: глава минспорта Леонид Рапопорт бежал по дистанции так, что потом долго не мог отдышаться. На финише он поделился своим мнением по поводу отстранения российских спортсменов от Олимпиады. «Высокие информационные технологии, но тяжелый осадок. Наша команда — лучшая в мире, остальное вы все знаете. Когда отсутствуют спортивные правила и принципы, конечно, это вызывает раздражение. Мы сильные, мы лучшие, и мы все сделаем», — заявил Рапопорт.

Всего в «Лыжне России», по информации департамента информационной политики Свердловской области, приняло участие около 20 тысяч свердловчан. В разных номинациях было разыграно несколько призов, победители мужской и женской гонок (Антон Шипулин и Юлия Сазонова из Новоуральска) получили за свои первые места особые призы — снегоходы.

Смотрите фоторепортаж с гонки «Лыжня России-2018»

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Участников гонки приветствовал северный шаман Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Андрей Гусельников
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