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Главные новости Свердловской области
00:00  12 февраля 2018 0

Заключенного Контеева вывезли с Урала

Против экс-вице-мэра Екатеринбурга сыграл его статус на зоне. «У него часто были ходоки»
Дмитрий Антоненков
© Служба новостей «URA.RU»
Приговор Контееву Курган, контеев виктор
Версий о причинах вывоза Контеева с Урала несколько, но все сводятся к особому статусу заключенногоФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, содержавшегося в скандально известной нижнетагильской ИК-5, вывезли за пределы Свердловской области, утверждают источники «URA.RU». По их словам, осужденного с 2011 года к 18 годам экс-чиновника, отправили на этап неожиданно для него самого и его окружения.

Представители Виктора Контеева не подтвердили, но и не опровергли «URA.RU» эту информацию. В пресс-службе ГУ ФСИН по Свердловской области заявили, что не могут сообщать данные о перемещении или месте содержания конкретных лиц.

Несколько источников подтвердили «URA.RU», что с декабря Виктор Контеев длительное время находился в СИЗО Кирова, после чего его этапировали в одну из колоний области. Причем, по версии одного из собеседников, на территории Кировской области ФСИН РФ планировал запустить эксперимент, с созданием колонии для высокопоставленных арестантов России.

ВИПы. Путин. Екатеринбург., контеев виктор
Говорят, Контеев имеет влияние и на заключенных, и на администрацию колонии
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Влиятельные люди, попадая в лагерь, существенно могут изменить его жизнь. Зачастую для решения различных вопросов к ним обращаются не только другие осужденные, но и сотрудники администрации. Чтобы максимально сократить коррупционную составляющую, во ФСИН России прорабатывался вопрос о создании лагеря, в который бы и свозились все VIP», — предположил один из инсайдеров «URA.RU».

Источники во ФСИН опровергают подобную инициативу, ссылаясь на то, что сегодня создание подобного VIP-лагеря невозможно в силу законодательных ограничений. Так, согласно правилам, арестант должен отбывать наказание в колонии, расположенной как можно ближе к месту прописки.

Другие собеседники «URA.RU» считают, что Виктора Контеева вывезли в Киров в связи с расследованием уголовного дела о пытках в ИК-5. На протяжении всего 2017 года нижнетагильскую колонию сотрясали скандалы: осужденные, общественники и журналисты заявляли о незаконных действиях со стороны администрации колонии. Согласно некоторым слухам, в этих скандалах был замешан и Виктор Контеев.

Как бы то ни было, бывший вице-мэр Екатеринбурга имел определенное влияние на территории колонии. К нему частенько захаживали «ходоки» из числа арестантов для решения личных и общих вопросов.

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Не исключено, что это и повлияло на «оперативные соображения», согласно которым Контеева и отправили туда — где его никто не знает.

По другой версии, представители службы исполнения наказаний приняли такое решение, после того, как следователи получили «зеленый свет» на расследование деятельности администрации ИК-5. По словам инсайдеров «URA.RU», следователи рьяно взялись за дело, опрашивают бывших арестантов «пятерки» уже освободившихся или переведенных в другие колонии. В том числе, особый интерес для них представляют показания бывшего главы автосалонов «ДДТ» Равиля Хакимова, приговоренного к 25 годам заключения. Он одним из первых, начиная с 2014 года, стал обращаться с жалобами на незаконные действия администрации ИК-5.

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