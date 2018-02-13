«Это будущий преемник Мякуша или Дубровского»

20:30 13 февраля 2018 4

Шорт-лист преемников Бориса Дубровского (слева) и Владимира Мякуша расширился за счет Олега Голикова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Головокружительную карьеру сделал за какой-то месяц еще недавно считавшийся заштатным депутатом Заксобрания Челябинской области Олег Голиков. Фактически он стал «правой рукой» спикера ЗСО и лидера регионального отделения «Единой России» Владимира Мякуша. Голиков участвует в совещаниях Росатома. Его начинают называть возможным преемником Мякуша. А особо горячие головы даже считают, что депутата включили и в шорт-лист кандидатов в губернаторы.

Резкий взлет замдиректора по бизнес-направлениям «РФЯЦ—ВНИИТФ» (градообразующее предприятие города атомщиков, ЗАТО Снежинск) Олега Голикова начался 1 декабря на конференции «Единой России», когда его включили в областную элиту — президиум регионального политсовета. В руководящей структуре он сразу стал заместителем председателя, Владимира Мякуша. А вскоре — руководителем всех семи межмуниципальных координационных советов (МКС). В это же время Олег Голиков возглавил комитет по строительной политике и ЖКХ в Заксобрании области (парламент, напомним, возглавляет также Владимир Мякуш).

Олег Голиков (в центре) — свой в челябинской политтусовке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Голиков участвует во всех совещаниях с участием Мякуша, а с декабря на них начал сам выступать. Фактически стал вторым человеком в президиуме политсовета. Он — любимчик Мякуша. На Голикова никто не ставил, а он вдруг выскочил, как чертик из табакерки», — делится один из видных единороссов.

«Никто не понял, как он появился. Мякуш его сам выбрал. Голиков пока только исполняет поручения и контролирует их. Самостоятельные решения не принимает», — подтверждает другой собеседник из «ЕР».

Многие в партии считают, что Владимир Мякуш выбрал Олега Голикова своим преемником на случай ухода на заслуженный отдых. «Сейчас все заняты мартовскими выборами. После них, видимо, обострится борьба за близость к Мякушу с прицелом на его позиции в партии и ЗСО. Пока неясно, будет ли он участвовать в выборах в парламент региона в 2020 году. На Голикова уже нервно посматривают. Думаю, после мартовских выборов на него польется компромат, его начнут „сливать“, припоминая яркий бэкграунд», — полагает член регионального политсовета «ЕР».

Под бэкграундом подразумевается работа Олега Голикова в молодости в Москве манекенщиком в театре дизайнера Славы Зайцева. На выборах мэра Челябинска в 2005 году молодой политик выдвигался в качестве «спойлера» действовавшего тогда градоначальника Вячеслава Тарасова и всю кампанию провоцировал Михаила Юревича. Голиков публично вызывал последнего на дуэль. Когда Юревич выиграл выборы, молодой политик сильно переживал. Как рассказывали «URA.RU» члены штабов кандидатов, Голиков просил позвонить новому мэру и объяснить, что он всего лишь играл роль. Юревич все понимал и простил его.

Такие провокации против действующего губернатора-единоросса устраивал Олег Голиков во время политической молодости Фото: соцсети

Олег Голиков возглавлял региональное отделение ЛДПР. В 2005 году он вместе со своим тогдашним работодателем Олегом Колесниковым (ныне — депутат Госдумы от «ЕР») и Алексеем Заварницыным избрались в ЗСО. Единороссы разрешили либерал-демократам сформировать фракцию, великодушно согласившись снизить минимальный количественный ценз с пяти до трех депутатов.

В 2010 году Олег Голиков повторно избрался в ЗСО. Он был настоящим буйным «соколом Жириновского». Например, на выборах разместил на витринах сети аптек «Классика» и пиццерий «Помидор» Олега Колесникова плакаты ЛДПР с фотографией бывшего главы региона и лозунгом «Петр Сумин — самый достойный». Олег Голиков публично отказывался подписывать соглашение «За честные выборы». А в 2011 году неожиданно ушел из ЗСО и партии, объявив, что будет баллотироваться в Госдуму вместе с Колесниковым.

«Но у Колесникова появился новый фаворит — Андрей Ткаченко, ставший его младшим бизнес-партнером. Колесников был спонсором ЛДПР, поэтому он сменил Голикова на Ткаченко и в бизнесе, и в партии, и в ЗСО», — рассказывает участник тех событий. А Олега Голикова пристроили в Российском федеральном ядерном центре — Всероссийском научно-исследовательском институте технической физики имени академика Е.И. Забабахина (РФЯЦ-ВНИТФ).

Владимиру Бурматову (слева) пришлось приложить усилия, чтобы убедить Олега Голикова сняться с праймериз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Атомщики увидели в Голикове потенциал. В 2015 году они пролоббировали включение своего сотрудника в региональный политсовет «ЕР». Весной 2016 года делегировали на праймериз «ЕР» по выдвижению кандидатов в Госдуму. Ожидалась жесткое соперничество Олега Голикова с действующим депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым. В «ЕР» и резиденции челябинского губернатора рассказывают, что тогда в Москве прошли переговоры с участием представителей Кремля, Росатома и главы региона Бориса Дубровского. По их итогам топ-менеджер РФЯЦ-ВНИТФ снял свою кандидатуру.

Показав себя командным игроком, Олег Голиков получил пост руководителя Координационного совета по созданию территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в ЗАТО региона. Вся область смеялась над этой должностью, которую ни в какое сравнение не ставили с мандатом депутата Госдумы. А Олег Голиков в это время летал в Москву и участвовал в совещаниях в Росатоме. В апреле 2017 года он уже стал советником губернатора по вопросам развития ЗАТО и моногородов. А 6 февраля текущего года вышло постановление правительства РФ о создании ТОСЭР в двух челябинских запретках из трех — Снежинске и Озерске.

Олегу Голикову предрекают большое будущее, если он не будет совершать ошибок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Пока над Голиковым смеялись, он работал с ведомством Сергея Кириенко. И сегодня у него очень мощная поддержка Росатома. Мякуш знает, на кого ставить, поэтому и „пережил“ трех губернаторов. Так что к кандидатуре Голикова стоит присмотреться очень серьезно. Он может сменить Мякуша. Но говорят также, что его включили в шорт-лист кандидатов в губернаторы. Возможно, это будущий преемник Мякуша или Дубровского», — полагает один из челябинских политиков.

Сам Олег Голиков называет совпадением резкий взлет карьеры с получением сразу серии должностей. «Я работаю в Снежинске. Партийная работа — общественная нагрузка. Поступили предложения, я не отказывался. Есть сила и энергия. Сейчас вот лечу с совещания в Москве по ТОСЭР, надо в быстром темпе работать с инвесторами», — рассказал Олег Голиков.

Представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Челябинске Андрей Лавров подчеркивает, что Олег Голиков в свое время сделал правильный выбор, когда отказался от борьбы за мандат депутата Госдумы в пользу работы со структурами Росатома. «Росатомовские структуры и элиты сейчас стали поставщиками кадров. И Голиков здесь прекрасно вписывается. Разумеется, ему еще припомнят бэкграунд. Но, чтобы он начал играть против Голикова, нужны сильно заинтересованные лица, которые будут стимулировать медийный интерес. Сейчас Голиков — неконфликтная фигура, устраивающая элитные группы, как компромиссная. В этом плане потенциал у него весьма высок», — резюмировал эксперт.

Владимир Мякуш назвал разговоры о Голикове как своем преемнике преждевременными. «Да, Голиков в последнее время усилился, мы выдвигаем его на важные должности. Это связано с его высокой эффективностью. Для нас он представляет большую важность как член команды», — подчеркнул лидер «ЕР».