В Кургане РЖД погрязла в криминальных скандалах. Будут еще

20:53 13 февраля 2018 1

На железной дороге выявляют новые факты коррупции Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Зауралье не утихают скандалы вокруг сотрудников железной дороги, которых ловят на коррупционных преступлениях. Только перечисление уже возбужденных уголовных дел вполне красноречиво рисует ситуацию, которая сложилась в филиале. Однако, по данным источников «URA.RU», это далеко не все преступления, совершенные в последние годы.

В ближайшее время в деле супруги заместителя начальника ЮУЖД (по территориальному управлению) в Курганском регионе Сергея Домосканова Людмилы, обвиненной в получении крупных взяток, могут появиться новые эпизоды. Якобы они связаны с деятельностью домов отдыха, принадлежащих РЖД на территории региона.

По данным источников, Домосканова контролировала выполнение работ по уборке в санаториях, благодаря этому она заключила договор с клининговой компанией, однако деньги, выделенные на оплату персонала, получала сама. При этом нанятые ею уборщицы получали минимальную ставку «серым налом». По данным источников, разницу между «белыми» и «серыми» зарплатами Людмила Домосканова присваивала.

Сергей Домосканов не замешан в уголовных историях Фото с официального сайта ОАО «РЖД»

«URA.RU» удалось связаться с одной из женщин, которая дала показания против Домоскановой. Она работала в курганском доме отдыха на ул. Станционной, 20а. По данным агентства, только в этом учреждении подобным образом было трудоустроено полтора десятка человек. «В договоре ничего не было оговорено — ни сумма, ни работа, которую мы должны выполнять. За восемь тысяч мы не только делали уборку, но и меняли постель, убирали снег зимой», — рассказала собеседница агентства, которая попросила не называть ее имя.

Удивительно, что заместитель начальника ЮУЖД Сергей Домосканов оказался не в курсе масштабных махинаций своей супруги (после скандала она уволилась и вышла на пенсию). По данным источников, близких к правоохранительным органам, никакой связи с криминалом у главного курганского железнодорожника выявлено не было. Однако это далеко не первое дело, возбужденное в отношении его подчиненных.

Буквально накануне появилось сообщение о том, что в отношении бывшего заместителя начальника моторовагонного депо «Курган» возбудили четыре новых уголовных дела. 43-летнего мужчину уже обвиняли в получении взяток за содействие в получении премий, теперь его также подозревают в мошенничестве. Как рассказали в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, в феврале — марте 2016 года заместитель начальника путем обмана, пользуясь своим служебным положением, похитил деньги у нескольких машинистов. Кроме того, выявлен еще один факт взятки — мужчина взял деньги у одного из машинистов за то, что скрыл нарушения, допущенные локомотивной бригадой при эксплуатации электропоезда.

Уголовное дело лишило Игоря Шиловских возможности стать депутатом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В 2016 году бывшего начальника эксплуатационного локомотивного депо Кургана Игоря Шиловских признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Он систематически направлял своих подчиненных на свою дачу для строительства дома. При этом зарплату работники РЖД регулярно получали из кассы. Игорь Шиловских заплатил судебный штраф в размере 40 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что ущерб государству в лице ОАО «РЖД» — более 200 тыс. рублей — обвиняемый уже компенсировал. Скандал с уголовным делом стоил Шиловских места в курганской городской думе, куда его планировали выдвинуть от «Единой России».

Отметим также, что спикер курганской областной думы Дмитрий Фролов также является выходцем из РЖД. Высказывались даже опасения, что скандалы на его прежнем месте работы могут пошатнуть его политическую карьеру. Однако источники в политических кругах Зауралья считают, что Фролов набрал достаточный политический вес, чтобы спокойно работать, тем более что напрямую возбужденные уголовные дела не касаются его деятельности на железной дороге.

В ответ на запрос «URA.RU» в ЮУЖД — филиале ОАО «РЖД» — сообщили, что «Южно-Уральская железная дорога сотрудничает со следственными органами, заинтересована в проведении объективного расследования и установлении всех обстоятельств, связанных с деятельностью работников». В ОАО «РЖД» добавили, что здесь создан центр организации противодействия коррупции, а также организован канал связи, «по которому можно сообщить о коррупционных действиях сотрудников холдинга или сторонних лиц, способных причинить вред экономической деятельности, имиджу и деловой репутации ОАО «РЖД».