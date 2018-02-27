Чиновникам и газовым генералам продавали «военники» за 150-500 тысяч

14:21 27 февраля 2018 3

На Ямале, в одном из самых зажиточных регионов России, готовы выкладывать за «откос» от армии до полумиллиона Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Новость об обысках и изъятии документов в военном комиссариате ЯНАО покрыта тайной. Официальных комментариев и объяснений ни одна из задействованных структур пока не дает. Завесу тайны открывают собственные источники «URA.RU»: военного комиссара Ямала Василия Чачкова подозревают в торговле военными билетами и обогащении на незаконных премиях.

Инсайдеры в силовых структурах делятся тем, что проверку ямальского военкомата запустили не просто так. Приказ к действию пришел из штаба Центрального военного округа. По версии наблюдателей, ямальский военком Василий Чачков не нашел общего языка с новым командующим ЦВО Александром Лапиным.

Ямальский военком не смог найти общий язык с новым командующим ЦВО Александром Лапиным Фото: департамент информационной политики губернатора Свердловской области

«Чачков — человек своенравный. Он, хоть и военный, не любит, когда им командуют. Проходящие сейчас проверки, скорее всего, демонстрация власти нового командующего ЦВО, чтобы приструнить Чачкова», — успокаивает один из служащих ямальского военного комиссариата.

Чем закончится история — пока наблюдатели даже не предполагают. «Все может зависеть от дальнейших действий самого Чачкова. Если его удастся урезонить, то дела может и не быть или оно может затянуться на годы, как в случае в военкомом ХМАО», — напоминают источники о деле «Оборонсервиса», в котором оказался замешан военком Юрий Буров.

Но все куда серьезнее: из самых мелких нарушений закона ямальский военкомат подозревают в торговле «освобождениями от службы в армии». По не проверенной пока информации, система по торговле «военниками» выстроена давно и окружной военком привез ее с собой еще из Тюмени, где служил начальником первого отдела областного военкомата. В конце 90-х и начале двухтысячных, чтобы сыновья не попали в горячие точки, родители были готовы нести в военкоматы любые деньги.

Источники сообщают, что среди предполагаемых «клиентов» Чачкова очень многих ямальских чиновников, топ-менеджеры нефтегазовых компаний и прочие.

Молодые чиновники платили, чтобы получить военный билет, без которого работа на госсужбе невозможна (отдавать долг Родине им не хотелось). Люди старше «отмазывали» от армии своих сыновей. Цена варьировалась в зависимости от покупателя.

В среднем «военник» стоил от 150 до 300 тысяч для обычного человека. В отдельных случаях стоимость могла вырасти и до полумиллиона рублей.

Василия Чачкова подозревают в торговле военными билетами и махинациями с премиями Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Бывшие коллеги Чачкова на условиях анонимности называют его патологически жадным и раскрывают схему манипуляций с премиями в военкомате. «Выплата премиальных построена таким образом, что максимальные премии получают те сотрудники, которые потом делятся с военкомом. А те, кто не понимает, как надо себя вести с начальником, получают по минимуму. Вся эта схема могла быть выстроена с помощью Натальи Баланцевой», — говорят источники.

Чачкова так же подозревают в незаконной приватизации служебного жилья в Салехарде и в Ноябрьске. Отметим, что согласно официальной налоговой декларации, размещенной на сайте Минобороны, в 2016 году Чачков заработал 3,2 млн рублей. Его супруга — чуть более 900 тыс. На семью у них имеется несколько земельных участков, частный коттедж, две квартиры и гараж.

Проверкой, напомним, занимается Следственное управление по Центральному военному округу СК РФ. Накануне Дня защитника Отечества его специалисты устроили обыски в окружном военкомате и изъяли часть документации. Следователи воздерживаются от комментариев и не разглашают подробности проверки. «URA.RU» там подтвердили лишь, что пока уголовного дела нет. Сам Василий Чачков в беседе с журналистом агентства заявил, что проверки в ямальском военкомате проходят периодически и больше он ничего рассказать не может.