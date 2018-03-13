«Зону беззакония» ликвидируют по схеме, на которую не решился Басаргин

10:26 13 марта 2018 0

Усть-Качку любят региональные VIP: очередной съезд муниципальных образований проходил именно там (фото с мероприятия) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Пермском крае может быть решена почти 30-летняя проблема с «зоной беззакония», как называют родное село сами жители Усть-Качки, где находится знаменитый курорт. Об уникальной проблеме «URA.RU» рассказывало подробно. Более 1200 семей Усть-Качки (Пермский район) не могут оформить право собственности на свое жилье, полученное в советское время. А все потому, что жилые дома вместе с курортом «Усть-Качка» (сейчас им управляет федеральная сеть AMAKS) в 90-е годы приватизировали коммерческие структуры. Причем процедура была явно противозаконной — заселенные многоквартирные дома оформили как нежилые строения.

2012 год: новый губернатор Виктор Басаргин в Усть-Качке обещает жителям, что решит их проблему Фото: Алексей Тебеньков

Теперь жители Усть-Качки, во-первых, не могут продать квартиры. Во-вторых, вынуждены платить за коммерческий найм либо выкупать жилье (по подсчетам самих усть-качкинцев, с них «собрано» уже более 170 млн рублей). В-третьих, дома не ремонтируют, через какое-то время они могут стать аварийными. К тому же собственник при желании может кому-нибудь продать это жилье, а людей просто оставить бездомными.

Обращения жителей в различные инстанции с 2004 года до сих пор не принесли результата. Суды ссылаются на истекший срок исковой давности, а чиновники — на решения судов. Уже проводились и массовые протестные акции (сейчас митинги и пикеты в Усть-Качке проводить запрещено — якобы нет подходящих площадок). Единственное, чего удалось добиться: приватизация в стране стала бессрочной (был случай, когда из Усть-Качки направили письмо каждому депутату Госдумы).

Игорь Шубин — один из немногих, кто не поставил крест на нашумевшей истории Фото: Василий Заболотных © URA.RU

В 2012 году губернатор Виктор Басаргин со словами «терпели долго — потерпите еще чуть-чуть» пообещал решить проблему. В 2016 году жители села все же добились того, чтобы вопросом занялись депутаты Заксобрания. В итоге появился законопроект с предложением позволить людям, оказавшимся в подобной ситуации, получить жилье в собственность. Фактически речь шла о частичном пересмотре итогов приватизации (это был бы всероссийский прецедент). Виктор Басаргин обратился с инициативой к Госдуме.

В июне прошлого года правительство дало отрицательное заключение — инициатива «противоречит правовой природе приватизации». Таким образом, борьба жителей Усть-Качки при содействии команды Басаргина закончилась провалом.

Глава поселения Василий Лузин при поддержке депутата Госдумы Игоря Шубина смог обратить внимание на проблему нового состава правительства Пермского края. В ответе, подписанном вице-премьером и министром строительства Михаилом Сюткиным, однозначно указано, что жители Усть-Качки сегодня не имеют права приватизировать жилье, а прокуратура в ходе многочисленных проверок никаких нарушений не выявила.

Василий Лузин добивается публичного обсуждения проблемы Усть-Качки на высшем уровне Фото: Стефан Савелли

Источник, близкий к властям региона, полагает, что Усть-Качка весьма опасна с точки зрения протеста. К тому же это не просто село — на местном курорте постоянно бывают VIP, жители других регионов. Здесь же проходят региональные мероприятия с участием всех влиятельных пермяков: «Отменить итоги приватизации на региональном уровне невозможно. Остается надежда на Госдуму».

Василий Лузин не спорит, что проблема Усть-Качки может быть решена лишь на федеральном уровне. Поэтому местные депутаты направили обращение Владимиру Путину. Параллельно жители Усть-Качки обратились к руководителю пермского управления Следственного комитета РФ Марине Заббаровой. В заявлении указано, что в истории приватизации курорта и всей его инфраструктуры усматриваются мошеннические действия. Поступил ответ — обращение передано на уровень Пермского муниципального района.

В Пермском крае очень ждут сигнала от Галины Хованской Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Третий ход: через Игоря Шубина жители передали весь пакет документов о приватизации Галине Хованской — председателю комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. Игорь Шубин в беседе с корреспондентом «URA.RU» отметил, что вопрос Усть-Качки пока не закрыт: «Пакет документов очень значительный. Галина Хованская пока не дала ответ. Все факты изучаются. Сейчас предприняты попытки оспорить приватизацию, выявлены факты превышения должностных полномочий тогдашней администрацией Пермского района… Все это необходимо осмыслить. Думаю, в ближайшее время мы сядем, все обдумаем и решим, что делать дальше».

При этом есть и иной вариант. Как стало известно «URA.RU», собственник домов, компания «Амакс», готова к переговорам с администрацией края о продаже домов. Условия потенциальной сделки еще только обсуждаются, но есть вероятность, что, выкупая коммунальные активы компании, власти «в подарок» получат и 1200 квартир. Источник в администрации поселения подтвердил, что этот вариант рассматривался и Басаргиным, но тот его не реализовал. «Ясно, что путь через Госдуму не закончится никогда — из-за 1200 человек менять федеральное законодательство не будут. Но схема с получением такого жилья в казну тоже неоднозначна», — признает собеседник в минстрое. Официальные представители профильных ведомств несколько дней были неспособны прокомментировать данную ситуацию.