«В одинаковых условиях один стонет, как все плохо, а второй кайфует»

14:02 14 марта 2018 0

Проект «Живем на Севере» призван перевернуть сознание ямальцев Фото предоставленно газетой «Красный Север»

Лозунг «Живем на Севере. Хорошо быть дома» в последние годы стал довольно узнаваем среди ямальцев. Из надписи на автобусе он превратился в бренд, который сегодня продвигает важные для региона проекты. «Живем на Севере» оценило жюри престижной уральской премии среди пиарщиков «Серебряный лучник». Редакция «URA.RU» так же отметила его собственной наградой. Один из активистов проекта, лидер Союза журналистов Ямала и главред региональной газеты «Красный Север» Алексей Снегирев рассказал, как они пытаются излечить ямальцев от синдрома отложенной жизни.

— Алексей Викторович, что кроется за лозунгом «Живем на Севере»?

Алексей Снегирев терпеть не может нытиков Фото предоставленно газетой «Красный Север»

— Около десяти лет назад коллега Вадим Шеметов работал над матариалом о рыбалке и предлагал заголовок: «Вы ловите только рыбу. Мы ловим весь этот кайф». И в этом заголовке вся философия проекта «Живем на Севере».

Когда мы с нашей фотовыставкой в Надыме были, вышел к микрофону представитель местной власти и сказал, что проект «Живем на Севере» — это портал по благоустройству. И пришлось выходить, объяснять, что проект глобально шире.

Было брендирование, автобусы, баннеры в городах, была мощная волна рубрик в СМИ, которые создавали положительный образ Севера и Ямала. И стояла задача — формирование региональной идентичности. То есть я — ямалец, и это круто. Мне есть чем гордиться.

Помимо длинной зимы и длинной полярной ночи здесь есть тьма плюсов, за которые можно любить эту землю, наши города и нашу жизнь. Это низкий уровень криминальной опасности, условия для воспитания детей, роскошные детские сады, бесплатные секции и вот это все. Находились эти положительные вещи, и они выпячивались, подчеркивались в материалах. Подавалось выпукло, чтобы люби увидели эти плюсы, поняли, что их много, и они перевешивают какие-то климатические сложности, которые нас сопровождают.

— А вы сами какого мнения о этом проекте?

— Когда в 2015 году я впервые услышал про это проект, громко говоря, я стал его апостолом.

Потому что терпеть не могу нытиков. Терпеть не могу, когда здесь живут и говорят: «Ой, Север — фу! Скорей бы уехать». Синдром отложенной жизни это называется.

Надо наслаждаться и любить то место, где ты живешь. Тогда лично ты будешь счастлив, от тебя будет больше пользы и меньше негатива вокруг.

Слоган «Живем на Севере» стал брендом, который сейчас продвигают значимые социальные проекты на Ямале Фото предоставленно газетой «Красный Север»

Поэтому мы с удовольствием включились, и сейчас всей редакцией «Красного Севера» устроили фотоконкурс и передвижную фотовыставку, и не останавливаемся. Это тот случай, когда ты включаешь в большой окружной проект не потому, что он есть и ты государственное СМИ, а он совпадает с твоей философией и ты согласен. Тот случай, когда понимаешь, что людям в голову надо вкладывать, что надо жить позитивнее.

— А с чем по вашему связана эта проблема? Почему появились недовольные жизнью на Севере?

— Сложно сказать. У кого-то просто характер такой. Вообще малоулыбчивые люди в стране. У россиянина какой имидж? Хмурый и озабоченный. А уж на Севере, когда длинная ночь, тем более. Но если все время выпячивать недовольство, то ты и будешь ходить и нудить. Давай мы покажем тебе, что не нужно нудить. Давай мы покажем, что тут рыбалка, грибы, друзья, Полярный Урал, более высокий уровень зарплат, более высокая степень социальной защищенности. Покажем плюсы — ты будешь счастливей, тебе же будет жить радостней.

— Есть ли результаты? Удалось повлиять на самоидентичность ямальцев?

— Социологические исследования проводились, опросы есть, и они подтверждают, что проект реально действует.

Моя задача повлиять не на умы даже, а скорее на сердца. Что бы люди, которые ноют, либо прекратили совсем, либо хотя бы стали ныть меньше.

— Вы с фотовыставкой под эгидой «Живем на Севере» только что закончили тур по всем крупным городам Ямала. Какие ощущения?

Проект задумывался, чтобы северяне считали Ямал домом, а не вахтой Фото предоставленно газетой «Красный Север»

— Делали не просто выставку, а праздник. И люди, прежде чем уйти, говорили «Спасибо!». Мы и выстраивали сценарий так, чтобы везде было по три музыкальных номера. Первый был более консервативный, а последним мы всегда старались «порвать зал». В Надыме, например, девочка пела «Улыбайся» Айовы. И вот стоит от пятидесяти до ста человек, и зал танцует. И люди пляшут, улыбаются, идут пить чай с тортом «Живем на Севере», есть конфеты «Мишка на Севере», и общаются, улыбаются. Пришли, настроенные на какой-то официоз люди, а уходят, получившие это тепло и этот заряд.

— Есть мнение, что вкладываться в развитие Севера — нерентабельно. Лучше осваивать Арктику вахтовым методом. Я так понимаю авторы проекта «Живем на Севере» не согласны с такой постановкой вопроса?

— Нет такого вопроса на самом деле. Города уже стоят и в них проживают сотни тысяч человек. Его надо было задавать, когда Север только осваивался. А сейчас, когда по факту только на Ямале больше полумиллиона людей живут, вопрос только в том — как сделать жизнь этих людей более счастливой.

— И как это сделать? Чего на ваш взгляд Ямалу сейчас не хватает для комфорта?

— Регион — он разный. Для Салехарда и всей западной части региона, например, ключевая проблема — это отсутствие дороги. Поэтому прилетая в Надым, я знаю, что до Нового Уренгоя я могу доехать на машине, дальше до Ноябрьска поеду на поезде. И там сознание населения совершенно другое: захотел в отпуск — прыгнул в машину и через сутки ты в Тюмени. А мы в Салехарде живем фактически на острове. И для нас это беда. Дорога — это чувство, что свободен, сел и поехал куда захотел.

Второе — это жилье. Но и эта проблема решается и в ближайшее десятилетие власти обещают, что снимут ее как минимум в той остроте, в которой она есть сейчас.

Но опять же, можно строить жилье, участвовать в ипотеке и ныть, а можно строить, выплачивать ипотеку, и наслаждаться какими-то другими вещами, которые у тебя уже здесь есть. Это вопрос только внутреннего состояния. Два человека в одинаковых условиях могут чувствовать себя совершенно по разному. Один стонет, как все плохо, а второй кайфует. Что бы вы выбрали?