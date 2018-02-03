10:14 03 февраля 2018 0

Престижная премия вручается уже шестой год Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге назвали победителей самой престижной уральской премии среди пиарщиков «Серебряный лучник». Конкурс проходит шестой год подряд. Впервые на торжественной церемонии «URA.RU» вручило собственную награду за проект, который, на наш взгляд, помог жителям целого региона переосмыслить свое отношение к месту проживания.

Церемония прошла без лишнего пафоса. Всех финалистов собрали в небольшом пространстве на четвертом этаже Ельцин Центра. «Заявок от участников пришло примерно столько же, сколько и в прошлом году — около 40. На этапе презентаций жюри часть отсеяло, в итоге в финал вышло 18 проектов, из которых уже определялись победители», — до начала мероприятия объяснял исполнительный директор региональной премии Юлия Недосекова.

Лучшие пиар-проекты в этом году выбирали руководитель центра позиционирования и бренд-технологий УрФУ Анна Краснова, замруководителя департамента маркетинга технического университета УГМК Виктор Белимов, политолог Дмитрий Москвин, руководитель проекта «Культурный PR» Тина Гарник, замдиректора по продвижению телеканала «Югра» Любовь Госниц и руководитель портала «URA.Ru» Михаил Вьюгин.

Деньги от продажи билетов на спектакль челябинцев отправят онкобольным детям Фото: Анна Майорова © URA.RU

По словам Юлии Недосековой, один из главных критериев отбора участников была известность их пиар-проектов: «Для меня проект состоялся, если я о нем знаю. Неважно откуда: из СМИ, социальных сетей разговоров со знакомыми… Сегодня, на мой взгляд, победили те проекты, о которых действительно слышно».

В номинации «Корпоративная и социальная ответственность и благотворительность» победил проект «Дети — детям», который придумали пиарщики ПАО «Челябэнергосбыт». Суть в том, что дети сотрудников компании поставили спектакль на сцене театра «Манекен». Деньги от продажи билетов (порядка 111 тысяч рублей) были переданы общественному движению помощи онкобольным детям «Искорка Фонд».

Лучшим проектом в области маркетинговых коммуникаций признали «Университет биеннале», который работал в рамках выставки в Екатеринбурге. В номинации «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа» победу присудили порталу рекламной группы Deltaplan, который компания разработала для повышения эффективности внутренних коммуникаций.

Победители радовались, что их проекты оценило жюри Фото: Анна Майорова © URA.RU

В продвижении государственных, общественных и социальных программ победителем признали департамент внутренней политики ЯНАО, который разработал сайт «Живём на Севере», а также целую одноименную кампанию, направленную на изменение отношения ямальцев к территории проживания. Администрация округа посчитала, что концепт «вахты» уже несовременен. На портале местные жители могут участвовать в голосовании по актуальным для региона вопросам или предлагать свои идеи. Этот же проект поддержало и наше агентство.

В номинации «Развитие и продвижение территорий» победу одержал проект «Двор биеннале». Когда выставка только готовилась, во дворе Уральского приборостроительного завода организаторы создали культурное пространство с лекциями, выставками и показами фильмов. Проект стал прелюдией к самой индустриальной биеннале.

Пока свердловчане ни разу не побеждали на национальном конкурсе «Серебряный лучник». Недосекова считает, что «это незаслуженно». «Наши ребята умеют крутиться. На федеральные пиар-проекты, например, выделяют огромные бюджеты. А наши умеют делать хорошо и недорого. Поэтому, конечно, выдерживать конкуренцию бывает непросто. Но я в них верю», — отметила она.