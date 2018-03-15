ВТБ выкупил «Магнит» у Галицкого, чтобы подвинуть бизнес Юревича

20:25 15 марта 2018 0

На месте сети супермаркетов «Проспект» семьи Юревичей скоро откроются магазины «Магнит» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский бизнес не успел обсудить причины переноса строительства IKEA на три года, как подоспела свежая сенсация. Сеть магазинов «Магнит» оформляет покупку челябинской сети супермаркетов «Проспект», принадлежащей семье экс-губернатора Михаила Юревича. Самое интересное, что происходит это меньше чем через месяц после покупки сети госбанком ВТБ у бизнесмена Сергея Галицкого. Официально о челябинской сделке пока не объявлено. Однако «URA.RU» удалось узнать подробности.

Большие изменения в бизнесе семьи экс-губернатора произошли после возбуждения в его отношении уголовного дела о коррупции и бегстве Михаила Юревича в Лондон (там он находится по сей день). Сразу после заочного ареста бывшего главы региона, стало известно, что доли в компаниях его семьи стали переоформляться на офшорные фирмы. Пресс-секретарь агрохолдинга «Макфа» и Михаила Юревича в Челябинске Юлия Бобылева тогда прямо говорила, что вывод активов в офшор нужен, в том числе, для «защиты ОАО от возможных недружественных действий».

Официально весь бизнес записан на родителей экс-губернатора, всю жизнь проработавшего строителем Валерия Юревича и бывшего преподавателя Наталью Юревич, а также на Ирину Белоусову — супругу депутата Госдумы Валерия Белоусова, бывшего топ-менеджера, а ныне младшего бизнес-партнера семьи Михаила Юревича. Помимо «Макфы», семья владеет ТРК «Алмаз» и «Родник», гостиницей Radisson Blu, медиакомпанией, управляющими компаниями. В структуру бизнеса Юревичей входит также сеть розничных продуктовых супермаркетов «Проспект».

Новые собственники «Магнита» продолжают экспансию в сфере ритейла Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В конце 2017 года заговорили о поиске арендаторов для 12 супермаркетов «Проспект». Причем, речь о продаже торговых площадей не шла. В компании Юревичей тогда намекали, что покупатели есть, вопрос в предложенных условиях.

В четверг, 15 марта, один из челябинских ритейлеров на условиях анонимности сообщил корреспонденту «URA.RU» о покупке федеральной сетью «Магнит» супермаркетов «Проспект». По словам источника, Челябинская область для «Магнита» — один из ключевых регионов. В последнем ежеквартальном отчете компании со ссылкой на федеральную службу госстатистики говорится, что Южный Урал входит в число 11 субъектов страны, на которые приходится 49,86% всего оборота розничной торговли России. За последние несколько лет только в Челябинске открылись 4 гипермаркета «Магнит», 105 универсамов и 37 магазинов «Магнит-косметик».

«Проспект» представлен 12-ю супермаркетами в разных районах Челябинска. Причем, 30 июня прошлого года Валерий Юревич и Наталья Юревич вышли из состава учредителей компании. Их доли в 75% и 15% в ООО «Проспект» переоформлены на кипрскую компанию «ЛАПЛЮС ИНВЕСТ ЛИМИТЕД». Оставшиеся 10% сохранила Ирина Белоусова.

Корреспондент «URA.RU» запросил официальный комментарий в пресс-службе «Магнита». Однако на момент подготовки публикации ответ на запрос не пришел. Юлия Бобылева подтвердила, что «Проспект» вел переговоры с несколькими компаниями. «Торговую сеть не продавали. Все 12 помещений, в которых располагалась сеть „Проспект“, сданы в аренду компании „Тандер“ [управляющая компания сети „Магнит“]. Как арендатор будет распоряжаться помещениями, сказать не можем», — объяснила представитель компании Юревичей. Она также не стала называть параметры сделки.

По данным «Сбис», стоимость ООО «Проспект» оценивается в 1,3 млрд рублей. Выручка по итогам 2016 года составила около 460 млн рублей, а чистая прибыль — 163 млн рублей. Рентабельность бизнеса выше среднеотраслевой. Данные за 2017 год пока не отражены. Однако финансовые показатели прогнозируются как минимум на том же уровне.

Сеть супермаркетов «Проспект» стала уже второй компанией, от которой избавляется семья Юревичей, хоть и сохраняя помещения в собственности. В конце прошлого года стало известно о продаже сети газетных киосков «Вечерний Челябинск», зарегистрированной на ООО «Позитив», которое оценивалось тем же «Сбис» в 20,9 млн рублей. Покупателем выступила управляющая этой компанией Наталья Шурупа. Параметры сделки тогда не назывались.

Официальный представитель Юревичей в Челябинске Юлия Бобылева в разговоре с корреспондентом «URA.RU» добавила, что продажа активов ее руководителей на этом закончена.