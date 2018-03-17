Чем выборы 18 марта отличаются от всех предыдущих голосований

19:35 17 марта 2018 0

Памфилова обновила выборы на «пятерку» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

18 марта пройдут выборы президента России. Push-уведомления получили пользователи мобильного приложения «Аэрофлота», о выборах напоминают клиентам Сбербанка. Сегодня sms-рассылку с адресом своего избирательного участка получили те, кто воспользовался услугой «Мобильный избиратель». «Выбираем Президента — выбираем будущее!» — гласят агитматериалы. Центризбирком настойчиво приглашает избирателей с первого дня, когда стартовала кампания по выборам главы государства.

Информационные волны о запуске функции «мобильного избирателя» на портале Госуслуг, МФЦ и местных ТИК сменяли друг друга весь заключительный месяц. С начала марта чиновники в региональных избиркомах отчитываются перед Москвой о том, насколько эффективно работают новые технологии, задействованные на нынешних выборах.

SMS сообщение от ЦИК РФ. До выборов осталось два дня

Ведомство прощупывает, удалась ли «реформа», затеянная почти ровно год назад сенатором Александром Клишасом совместно с председателем ЦИК Эллой Памфиловой. По их инициативе, как отмечают эксперты, эти выборы стали самыми технологичными за всю историю новой России. Среди очевидных изменений — отмена открепительных, максимальное число видеокамер на участках (ими оборудовано более 80% участков) и КОИБов (электронных урн для голосования, которые считают избирателей), а каждый протокол будет оснащен уникальным QR-кодом (это ускорит обработку данных и позволит избежать фальсификаций и затягивания подсчета), наблюдателей по всей стране объединили технологией блокчейн.

Все эти ноу-хау должны сделать процедуру голосования максимально прозрачной: протоколы будет невозможно подменить или переписать, информация по явке из КОИБов будет идти в ЦИК в режиме реального времени. Кроме того, электронные урны для голосования, как и видеоконтроль за участками, смогут предотвратить массовые вбросы бюллетеней.

КОИБы передают точные данные по явке прямиком в ЦИК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несколько месяцев по всей стране шла работа по исключению из списков «мертвых душ»: тех, кто давно не живет по месту регистрации, но оставался в списках. Источник агентства в администрации одного из уральских регионов говорит, что это было точкой напряжения в отношениях с ЦИК. Памфилова требовала масштабной проверки списков.

Собеседник в избирательной комиссии это подтверждает. По его словам, сопротивление в регионах было связано с тем, что «мертвые души» известны местным администрациям, и на региональных выборах их часто использовали для повышения показателей «единороссам» и другим провластным кандидатам. Чистка лишает губернаторов этого ресурса, отсюда и желание провести ее в минимальном размере. Но это не удалось.

ЦИК смог добиться, чтобы свои данные обновили МИД и МВД. Сотрудники ведомств в постоянных разъездах и годами могут не появляться по месту регистрации. Теперь в базах избирателей актуальные сведения о местонахождении и дипломатов, и полицейских.

Наша избирательная система, не будучи костной, вбирает в себя новое и прогрессивное, считает эксперт ЭИСИ Глеб Кузнецов.

«В первую очередь, изменения коснулись системы контроля за чистотой выборов. Можно быть уверенным, что выборы этого года станут самыми образцовыми», — заявил «URA.RU» аналитик.

По мнению Кузнецова, больше всего избирательный процесс облегчит отмена, так называемого, «крепостного права», то есть приписки избирателей к определенным участкам. «Облегчение доступа на избирательные участки, пожалуй, самое важное и интересное. Это приведет к повышению гражданского участия в выборах, потому что людям будет легче реализовать свои гражданские права, и они будут это делать более охотно», — оценил новую систему эксперт.

Речь идет о системе «мобильного избирателя», о работе которой «URA.RU» подробнее писало ранее.

Если кратко, то любой желающий мог удаленно прикрепиться к любому удобному для себя участку. Единый электронный список избирателей при этом исключает возможность проголосовать одному и тому же человеку несколько раз. То есть никаких «каруселей» на этих выборах не будет, уверяют чиновники.

За камерами на укастках будут следить тысячи глаз наблюдателей от разных кандидатов Фото: Василий Колотилов © URA.RU

Голосование стало более комфортным и удобным, соглашается глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Но эти новшества — только начало пути.

«Это решение вопроса для четырех миллионов человек, но мы живем в ситуации, когда тренд на участие в электоральных процедурах снижается. Потому что сама система голосования идет вопреки представлениям современного человека о том, как он должен жить и реализовывать свои гражданские права. Человек, который оплачивает коммунальные платежи через свой смартфон, не очень понимает, почему он должен терпеть какие-то неудобства во время голосования», — пояснил Костин «URA.RU».

Политолог предлагает не останавливаться на достигнутом и брать пример с Европы: каждый четвертый немец голосует по почте, а в Прибалтике экспериментируют с голосованием по интернету. Костин предлагает начинать внедрять новые технологии с выборов муниципального и регионального уровня.

«ЦИК и чиновники должны быть готовыми к дальнейшим переменам.

Если мы говорим о демократии, не как о философии, а как о системе управления страной, то количество людей, участвующих в выборах имеет большое значение и для стабильности государства, и для легитимности власти. Поэтому в этом направлении будем работать», — резюмировал эксперт.