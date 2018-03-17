Чем выборы 18 марта отличаются от всех предыдущих голосований

18 марта пройдут выборы президента России. Push-уведомления получили пользователи мобильного приложения «Аэрофлота», о выборах напоминают клиентам Сбербанка. Сегодня sms-рассылку с адресом своего избирательного участка получили те, кто воспользовался услугой «Мобильный избиратель». «Выбираем Президента — выбираем будущее!» — гласят агитматериалы. Центризбирком настойчиво приглашает избирателей с первого дня, когда стартовала кампания по выборам главы государства.
Информационные волны о запуске функции «мобильного избирателя» на портале Госуслуг, МФЦ и местных ТИК сменяли друг друга весь заключительный месяц. С начала марта чиновники в региональных избиркомах отчитываются перед Москвой о том, насколько эффективно работают новые технологии, задействованные на нынешних выборах.
Ведомство прощупывает, удалась ли «реформа», затеянная почти ровно год назад сенатором Александром Клишасом совместно с председателем ЦИК Эллой Памфиловой. По их инициативе, как отмечают эксперты, эти выборы стали самыми технологичными за всю историю новой России. Среди очевидных изменений — отмена открепительных, максимальное число видеокамер на участках (ими оборудовано более 80% участков) и КОИБов (электронных урн для голосования, которые считают избирателей), а каждый протокол будет оснащен уникальным QR-кодом (это ускорит обработку данных и позволит избежать фальсификаций и затягивания подсчета), наблюдателей по всей стране объединили технологией блокчейн.
Все эти ноу-хау должны сделать процедуру голосования максимально прозрачной: протоколы будет невозможно подменить или переписать, информация по явке из КОИБов будет идти в ЦИК в режиме реального времени. Кроме того, электронные урны для голосования, как и видеоконтроль за участками, смогут предотвратить массовые вбросы бюллетеней.
Несколько месяцев по всей стране шла работа по исключению из списков «мертвых душ»: тех, кто давно не живет по месту регистрации, но оставался в списках. Источник агентства в администрации одного из уральских регионов говорит, что это было точкой напряжения в отношениях с ЦИК. Памфилова требовала масштабной проверки списков.
Собеседник в избирательной комиссии это подтверждает. По его словам, сопротивление в регионах было связано с тем, что «мертвые души» известны местным администрациям, и на региональных выборах их часто использовали для повышения показателей «единороссам» и другим провластным кандидатам. Чистка лишает губернаторов этого ресурса, отсюда и желание провести ее в минимальном размере. Но это не удалось.
ЦИК смог добиться, чтобы свои данные обновили МИД и МВД. Сотрудники ведомств в постоянных разъездах и годами могут не появляться по месту регистрации. Теперь в базах избирателей актуальные сведения о местонахождении и дипломатов, и полицейских.
Наша избирательная система, не будучи костной, вбирает в себя новое и прогрессивное, считает эксперт ЭИСИ Глеб Кузнецов.
«В первую очередь, изменения коснулись системы контроля за чистотой выборов. Можно быть уверенным, что выборы этого года станут самыми образцовыми», — заявил «URA.RU» аналитик.
По мнению Кузнецова, больше всего избирательный процесс облегчит отмена, так называемого, «крепостного права», то есть приписки избирателей к определенным участкам. «Облегчение доступа на избирательные участки, пожалуй, самое важное и интересное. Это приведет к повышению гражданского участия в выборах, потому что людям будет легче реализовать свои гражданские права, и они будут это делать более охотно», — оценил новую систему эксперт.
Речь идет о системе «мобильного избирателя», о работе которой «URA.RU» подробнее писало ранее.
Если кратко, то любой желающий мог удаленно прикрепиться к любому удобному для себя участку. Единый электронный список избирателей при этом исключает возможность проголосовать одному и тому же человеку несколько раз. То есть никаких «каруселей» на этих выборах не будет, уверяют чиновники.
Голосование стало более комфортным и удобным, соглашается глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Но эти новшества — только начало пути.
«Это решение вопроса для четырех миллионов человек, но мы живем в ситуации, когда тренд на участие в электоральных процедурах снижается. Потому что сама система голосования идет вопреки представлениям современного человека о том, как он должен жить и реализовывать свои гражданские права. Человек, который оплачивает коммунальные платежи через свой смартфон, не очень понимает, почему он должен терпеть какие-то неудобства во время голосования», — пояснил Костин «URA.RU».
Политолог предлагает не останавливаться на достигнутом и брать пример с Европы: каждый четвертый немец голосует по почте, а в Прибалтике экспериментируют с голосованием по интернету. Костин предлагает начинать внедрять новые технологии с выборов муниципального и регионального уровня.
«ЦИК и чиновники должны быть готовыми к дальнейшим переменам.
Если мы говорим о демократии, не как о философии, а как о системе управления страной, то количество людей, участвующих в выборах имеет большое значение и для стабильности государства, и для легитимности власти. Поэтому в этом направлении будем работать», — резюмировал эксперт.