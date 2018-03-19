Что будет с югорскими мэрами и самой Комаровой после выборов

03:26 19 марта 2018 0

Ставки на выборах были так высоки, что Наталья Комарова за день лично посетила три крупнейших города округа: Ханты-Мансийск, Нижневартовск и Сургут. А ведь между ними сотни километров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Итоги выборов президента России были принципиально важны четырех из шести регионов Уральского федерального округа, и Югра одна из территорий на результаты которой можно было заключать пари. Очень многое зависело от активности местных избирателей. Полученный результат дает ответы на все основные вопросы.

Итоги выборов показали, что если ЛДПР важно представительство в округе, то партотделение необходимо серьезно реформировать. До 18 марта 2018 года соратники Владимира Жириновского считались главной оппозиционной силой и «партией №2», однако на выборах президента в округе лидер ЛДПР занял третье место. Источники «URA.RU» объясняют это странным подходом к кампании — либерал-демократы занимались по большей части критикой действующей власти региона, практически полностью игнорируя агитацию за своего кандидата. По данным инсайдеров, кадровые перестановки в региональном отделении вопрос почти решенный.

Виталий Чистов становится новым лицом ЛДПР в Югре Фото: Виталий Чистов

Планируется, что после 18 марта главными публичными лицами ЛДПР в Югре станут лидер сургутских либерал-демократов Игорь Кондратцев и депутат думы Ханты-Мансийска Виталий Чистов — на последнего, как сообщало «URA.RU», возложена особая миссия. Чистов контролировал сбор информации о нарушения на выборах, чтобы потом партия могла использовать это в федеральной повестке. Первые результаты этой деятельности уже видны — в ЛДПР заявляют о 60 нарушениях в день голосования. Ответа из ЦИК либерал-демократы на свои жалобы пока не получили.

Второе место на выборах в ХМАО Павла Грудинина, хоть и оскорбляет ЛДПР, но вряд ли радует коммунистов. Само выдвижение Грудинина и ход кампании привели к самому сильному кризису окружкома КПРФ за всю историю партии. Первым сигналом стала информация, что организация «Совесть», захватившая сургутское отделение, выступает против агитации за Павла Грудинина — фаза активной пропаганды в крупнейшем городе ХМАО так и не началась. Также был исключен из партии Анатолий Криста — один из самых узнаваемых оппозиционных политиков на востоке региона. А на западе, где находится предвыборный штаб, агитматериал просто выбрасывали в мусорные баки. Да и в целом агитация началась лишь после того, как ЦК партии обратило внимание на ситуацию в ХМАО.

В КПРФ предрекают отставку первого секретаря Алексея Савинцева Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По данным источников «URA.RU» в КПРФ, сейчас в окружкоме идет борьба за лидерство. В сентябре должны пройти перевыборы первого секретаря — сейчас эту должность занимает Алексей Савинцев. Именно с его фамилией связаны все значимые скандалы в КПРФ Югры. По данным инсайдеров, в партии пытаются перенести окружную конференцию на апрель. Противники действующих руководителей окружкома рассчитывали, что кандидат от КПРФ на выборах в ХМАО покажет настолько ничтожные результаты, что это даст возможность аргументировать Москве необходимость кадровых перестановок в партии. 10% голосов Грудинина в ХМАО — это меньше среднероссийского показателя, но внутренние интриги в руководстве компартии могут изменить систему оценки результатов в регионах.

Округ перевел Сургут на внешнее управление — закончится ли оно после выборов? Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Задачей власти на прошедших выборах было не мешать основному кандидату, а без накруток и давления обеспечить высокий уровень явки избирателей. Как сообщало «URA.RU», в нескольких муниципалитетах была опасность провала явки ниже 50%. Элита обсуждала выборы именно с позиции потенциальных отставок мэров-двоечников. После 18 марта очевидно — в той или иной степени, но ситуацию на своей территории контролируют все главы муниципалитетов. И даже если пробовать придраться к ним по результатам голосования за того или иного кандидата, серьезных оснований для увольнения мэров не найти.

Будет ли от этого спокойнее в округе? Конечно, нет. На время выборов все конфликты как раз были приостановлены, и теперь ничто не мешаем им разгореться с новой силой. Ведь главный итог кампании — сохранение статус-кво основных игроков.

У главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева непростая ситуация. Кампании по выборам мешали межэлитные конфликты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Одним из ярких примеров можно назвать Сургут. Крупнейший город ХМАО оценивался как самое тонкое место на предстоящих выборах — явка в Сургуте традиционно и рекордно низкая. В 2018 году она составила почти 65%. Во многом — благодаря «сушке» негативной повестки, достигнутым перемириям и действиям депутата Думы ХМАО Андрея Филатова, который был назначен в Сургут своеобразным антикризисным менеджером, и выступил в роли переговорщика с частью местных элит и нефтяниками. Но ожидается, что межэлитарные конфликты в экономической столице ХМАО получат новое развитие после выборов.

Еще одной потенциальной горячей точкой источники агентства называют Нефтеюганск — там даже во время кампании не утихали конфликты между администрацией и думой города, а причиной их стали бизнес-интересы одной из групп влияния. Предполагалось, что и Нефтеюганск не наберет больше 50%, а это потенциально могло бы сильно ударить по позициям мэра Сергея Дегтярева. В итоге явка составила порядка 65%, что является неплохим результатом для ХМАО.

1/2 При Комаровой — это рекордная явка. А в 2008 (предыдущий рекорд) в ХМАО треть всех избирателей отдали голоса оппозиции

Статус-кво очевидно будет сохранен и на окружном уровне, ведь результатами голосования губернатор Югры Наталья Комарова продемонстрировала, что тотально контролирует ситуацию в округе. Оппоненты будут сравнивать данные округа с тюменским югом и Ямалом, но при этом все поймут, что в действительности Комарову можно сравнивать только с результатами президентской кампании 2012 года. И если это сделать, то масштаб успеха будет значительным.

Количество проголосовавших за Владимира Путина югорчан выросло за шесть лет почти на 130 тысяч человек. Ни Ямал, ни юг области такими достижениями похвастать не могут.

Очевидно, что общеокружные результаты — заслуга губернатора и ее команды. Одним из ключевых механизмов, позволившей положительно повлиять на настроение избирателей, стала викторина «Югре — 900». Рискованная идея, инициатором которой, по данным источников «URA.RU», выступил первый вице-губернатор Алексей Шипилов, обернулась успехом — власть предложила югорчанам понятную историю, а не традиционные слоганы.

Была вероятность, что в регионе викторину с призами в виде квартир и машин воспримут как подкуп электората, в том числе и в ЦИКе — но этого не произошло. А популярность не смогли спрогнозировать даже организаторы — на участках образовывались очереди из желающих сдать анкеты.

Но даже давка не вызвала отторжения и негативного восприятия выборов, тем более, что большинство сначала голосовали, а уже затем шли сдавать анкеты.

«Избирательная кампания и выборы в Югре проходили без каких-либо серьезных нарушений, а все претензии свелись к неудачно развернутым вебкамерам на участках или неудобному расположению наблюдателей. В ХМАО сформировалась эффективная система политического управления регионом, ранее существовавшие политические конфликты локализованы, а это, в свою очередь, привело фактически к рекордному результату, который получила команда губернатора Комаровой за весь восьмилетний период руководства регионом», — прокомментировал итоги выборов президент фонда «Региональная политика» Павел Манченко.