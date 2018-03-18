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Главные новости Курганской области
11:54  18 марта 2018 0

Губернатор Кокорин выбирал президента России за 150 км от Кургана

Глава Зауралья объяснил, почему уехал голосовать из столицы региона. ФОТОРЕПОРТАЖ
Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.RU»
Выборы 2018. Голосование губернатора Курганской области. Шадринск, избирательный участок, кокорин алексей, выборы2018, губернатор курганской области
Алексей Кокорин проголосовал с семьей в ШадринскеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Губернатор Зауралья Алексей Кокорин с семьей проголосовал на выборах президента России в Шадринске, по месту жительства. Глава региона пообщался с земляками, неожиданно для себя получил подарок, после чего отправился на работу в Курган, передает корреспондент «URA.RU».

На часах еще нет восьми утра, а избирательный участок №159 Шадринска уже бурлит: снаружи скользкий тротуар у старинного здания детской спортшколы обильно посыпают солью, внутри завершаются последние приготовления. Горожане спешат к людям в форме уточнить, где им проголосовать. Глава города Людмила Новикова здесь же — проверяет, все ли готово. Сама градоначальница голосует на другом участке, но к губернатору у нее еще «есть дело».

Школьница-волонтер просит мэра сфотографироваться в фоторамке акции «Голосплюс». «Я здесь с восьми часов буду, на остальных участках рамки будут с 10.30, всего их 60, — поясняет волонтер, мягко агитируя чиновников, — Я думаю, и губернатор сфотографируется, ведь такой рамки больше не будет, и дата красивая «18.03.2018». Новикова обещает сделать фото позже, и совсем не ради призов, но спустя минуту уступает настойчивой школьнице. Первое фото с ВИПом готово.

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Глава Шадринска Людмила Новикова зазывает горожан на избирательный участок Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

А в зале уже звучит гимн России, избирателей начинают допускать к процессу. «Что вы так поздно открываетесь? Бабушка в четыре утра встает, давно готова голосовать», — смеется пенсионерка, пробираясь в зал.

Спустя несколько минут к спортшколе подъезжает внедорожник. Губернатор с женой и дочерью тепло здоровается с Людмилой Новиковой и ее свитой. «Улыбается, значит, настроение хорошее», — перешептываются встречающие. Здороваясь с горожанами, Кокорин проходит на участок и в считанные минуты исполняет гражданский долг. Его примеру следует семья.

«Настроение праздничное. У нас в семье сегодня двойной праздник — день рождения у жены, — делится губернатор. — Так совпало, что на послание президента, 1 марта, у меня день рождения был, а в день голосования — у жены. Это, видимо, судьбоносное такое решение. Я уверен, что зауральцы сегодня также с праздничным настроением придут на участки и сделают свой выбор».

На вопрос, не хотелось ли испытать возможности «Мобильного избирателя», Кокорин ответил, что решил не нарушать традицию. «Появилась возможность побывать дома, в родном городе Шадринске. Искренне рад видеть знакомые родные лица. Это дает дополнительную силу, уверенность, — пояснил он, — Сейчас поеду в Курган, на рабочее место: будем следить за процедурой голосования, чтобы не было никаких чрезвычайных ситуаций, происшествий, аварий. Чтобы все проходило четко и каждый житель области имел возможность проголосовать и заниматься своими делами».

На выходе из зала Кокорина ждал приятный сюрприз. Школьница Карина Валько с родителями решила подарить губернатору картины ручной работы — выполненные в ковровой технике герб РФ и герб Курганской области. Девочка занимается геральдикой и рукоделием. «Мы хотели, чтобы эти картины украшали ваш кабинет», — обратилась она к губернатору.

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Дочь губернатора Александра также решила поучаствовать в акции «Голосплюс» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Повезло и волонтеру: Кокорин попозировал в фоторамке акции «Голосплюс». Несколько минут губернатор потратил на осмотр проектов по благоустройству общественных пространств, за которые шадринцам предлагают проголосовать в соседнем помещении, и после беседы с Новиковой покинул избирательный участок.

По словам сотрудников избирательного участка, Кокорин традиционно голосует ранним утром, так сказать, «подает пример». Всего на участке зарегистрировано 1275 человек.

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