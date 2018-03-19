Итогами выборов Кобылкин дал почву для новых слухов о себе

03:51 19 марта 2018 0

Результаты Ямала на выборах президента России увеличат количество слухов о дальнейшей жизни Дмитрия Кобылкина пресс-служба губернатора ЯНАО

На выборах президента Ямал отличился показателями второго и третьего места. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал вторым, заняв традиционное для его партии на Ямале, место, напоминает политолог Кирилл Истомин. То, что он опережает представителя КПРФ Павла Грудинина всего на несколько десятых долей процентов тоже объяснимо: ЛДПР вела пассивную компанию, тогда как КПРФ в этот раз показала сильную наружную агитацию, баннеры и плакаты.

Грудинин не опередил Жириновского, как произошло по всей России, потому что в регионе возник скандал из-за инициативы коммунистов отделить Ноябрьск от Ямала. Как уже рассказывало «URA.RU» ноябрьский оппозиционер Александр Бондарчук на недавнем митинге выступил с инициативой о переходе Ноябрьска под контроль Тюменской области.

Лидерство Владимира Путина было предсказуемо изначально.

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Интрига кампании строилась вокруг другого: региональные власти поставили себе задачу — показать рекордную явку на выборах президента. Неофициально в кулуарах правительства рассказывают, что задача стоит показать результат не менее 94%. Такую цифру озвучивала вице-губернатор Ирина Соколова на совещаниях.

Надо отметить, что традиционно показатели явки на Ямале на президентских выборах достаточно высоки. По официальным данным ямальского Избиркома в 2004 году на выборы пришло 80,84% ямальцев. В 2008 году явка составила 91,96%. На выборах 2012 года показатель достиг отметки в 93,35%.

Избирателей на участки заманивали незатейливым фотоконкурсом с солидными призами Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В регионе были предприняты действия для максимального охвата населения. К властям, которые всегда проводили эту работу, подключился Центризбирком, уверен Истомин. «Были и массовые СМС-рассылки от ЦИКа, информационные баннеры на всех возможных Интернет-ресурсах, даже в мобильных приложениях банков, волонтеры пришли практически в каждый дом и вручили людям приглашения на выборы, положили в почтовые ящики», — говорит политолог.

Кроме того на Ямале решили привлекать молодежь на избирательные участки достаточно ценными призами. Во всех крупных муниципалитетов объявили конкурс селфи «Лица Ямала». Призы — «айфоны» десятого поколения, экшен-камеры, планшеты, гироскутеры и велосипеды. Официально организаторы не связывают свое мероприятие с выборами, однако все зоны, на которых нужно сфотографироваться были расположены на избирательных участках. Конкурс активно продвигался в соцсетях, и, по всей видимости, заинтересовал ямальцев.

«Один из моих заместителей мне рассказал, что не знает, что происходит в интернете, что времени нет туда заглянуть, но его несовершеннолетние дети хотят идти на выборы, голосовать»,

— рассказал губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин в программе «Мужской разговор» на канале «Ямал-Регион» за несколько дней до голосования.

Агитационная компания на Ямале прошла тихо и почти без нареканий Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Еще один важный пиар-проект — «Ямал. Вторая волна освоения». За месяц до выборов десант идеологов, политиков и культработников, прокатился по всем крупным муниципалитетам региона. Цель — рассказать жителям о экономическом росте и светлом будущем, которое ждет регион в ближайшие годы, благодаря реализации ямальских проектов.

Параллельно, губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин лично объезжал муниципалитеты, открывал новые социальные объекты и встречался с населением, рассказывая о решении насущных проблем. Впрочем эта его поездка была традиционной: губернатор практически каждый год начинает с объезда территорий.

Явка на Ямале с самого утра начала опережать показатели презедентских выборов 2012 года Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На протяжении дня явка превышала показатели президентских выборов 2012 года и намного опережала данные избиркомов всего Урала. На 18:00 явка составила 84,86%. Интересно, что город Муравленко, который раньше был среди отстающих, теперь выбился в тройку лидеров региона и собрал 90,45%. При этом даже показатели Пуровского района, который оказался в самом низу списка с результатом в 74,26%, выше показателей многих уральских регионов.

Итоговые протоколы еще не подписаны, но активно обсуждается, что рекорд 2012 года не побит. А если и будет — то не на процент, на меньший показатель. Впрочем, делать апокалиптические прогнозы глупо: администрация округа ставила себе высокие цели не ради внешних отметок. Кобылкин просто в очередной раз показал себя эффективным управленцем.

Интригой ближайшего времени станет ответ на вопрос, что может получить губернатор за верное и долгое служение стране с достижением лучших показателей политического менеджмента. Можно ждать появления новых слухов о скором переводе Дмитрия Кобылкина на работу в Москву.

А вот слухи о его переводе в Тюменскую область для будущего объединения «тюменской матрешки» становятся все менее реальными. В соревновании 18 марта друг Кобылкина, губернатор Тюменской области Владимир Якушев тоже показал прекрасные результаты.