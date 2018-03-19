«Российские олигархи оставят Великобритании свои дома как сувениры»

16:40 19 марта 2018 0

Роман Абрамович рискует потерять свои активы в Англии, прогнозируют эксперты Фото: Flickr.com, htmlor

У российских олигархов, которые давно и прочно обосновались в Лондоне, могут в ближайшее время конфисковать имущество и заморозить иные активы. Власти Британии не боятся идти на обострение, поскольку значение бизнеса из России для английской экономики преувеличено, утверждают опрошенные «URA.RU» эксперты. По их мнению, гонения могут начаться даже на самых известных в бизнес-истеблишменте фигур.

По информации британского издания The Guardian, вскоре правительство Великобритании может объявить о возможной конфискации имущества российских олигархов и чиновников, расположенного на территории Англии. В частности, по данным издания, недвижимости могут лишиться вице-премьер России Игорь Шувалов, миллиардеры Алишер Усманов и Роман Абрамович. В статье фигурируют фамилии бизнесменов Виктора Вексельберга, Леонарда Блаватника, а также основателя «Альфа-Банка» Михаила Фридмана.

Москве работа с непорядочными налогоплательщиками в Лондоне может сыграть только на руку Фото: depositphotos.com © URA.RU

The Guardian отмечает, что деньги сверхбогатых россиян не являются «критическими для выживания экономики Великобритании». «Один урок, который британская общественность должна извлечь, заключается в том, что эти олигархи не оказывают того влияния на нашу экономику, который представляют себе некоторые комментаторы», — пишет издание.

Напомним, сразу же после резонансного скандала, связанного с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, глава комитета британского парламента по иностранным делам Том Тугендхат заявил, что в отношении всех сомнительных русских необходимо применить новый закон Unexplained Wealth Orders. Он был разработан для борьбы с организованной преступностью и расследований в отношении проживающих в стране многочисленных богатых россиян. Отныне британские правоохранительные органы получили право арестовывать имущество, если владелец не в состоянии аргументировать происхождение средств, затраченных на его приобретение. Глава МИД Британии Борис Джонсон ранее также пообещал, что в отношении россиян, проживающих в Британии, будут сделаны запросы о состоянии имущества.

Российские олигархи с их футбольными командами, газетами и дворцами, безусловно, очень заметны в британской столице и в прессе, признает в беседе с «URA.RU» сооснователь компании Mr.Doors Максим Валецкий, семья которого проживает в Лондоне.

«Экономика лондонского Сити — это 12 процентов британского ВВП. А Сити — это как раз обслуживание крупных капиталов, в том числе и русских. Однако основную часть русских денег британские финансисты «вычистили» сами уже давно.

Например, банк «Барклай» закрыл все, что имело хотя бы какое-то отношение к России еще в конце 90-х годов. Так что британская экономика, конечно, проживет без русских денег», — пояснил Валецкий.

Он полагает, что «несомненно, будут попытки придраться к русским, в том числе используя новое популистское правило Unexplained Wealth Order [когда люди не могут объяснить происхождение своего состояния]». «Думаю, что, скорее всего, это не получится. Во-первых, мы говорим в большинстве случаев не о русских, а о британских гражданах, имеющих российское происхождение. Великобритания пока не авторитарное государство, и подвергшиеся атаке русскоязычные британцы, безусловно, будут защищаться. Будут наняты, если уже не наняты, лучшие адвокаты и бухгалтеры. Будут мобилизованы лоббистские и медийные возможности олигархов», — отметил собеседник агентства. Он отметил, что «правила движения денег уже и так давно драконовские и банки требуют подтверждения каждой копейки на счету».

Лондон, похоже, перестает быть тихой гаванью для российских олигархов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уроженец Пензы, бизнесмен Алексей Шматко, получивший в 2014 году в Великобритании политическое убежище, рассказал «URA.RU», что подобная практика ареста имущества была апробирована англичанами на двух африканских диктаторах: «Однако надо понимать, что речь идет только о деньгах коррупционного происхождения. Человек, который честно ведет свой бизнес, может не бояться — его не тронут. В Британии не будут делать так: дескать, если ты русский, значит, все твои счета арестуют».

По его словам, «грязными» для англичан являются те деньги, с которых не уплачены налоги, причем не имеет значения то, где именно они не уплачены — в Британии или России. «Получается, что России и президенту Владимиру Путину лично такой подход англичан даже выгоден: речь ведь идет о тех бизнесменах, которые выводили деньги из РФ, чтобы не платить там 13% в качестве налога. При этом они не хотят платить и налоги в Британии — 40%», — резюмировал Шматко.

Политолог Илья Гращенков напомнил, что «сначала Лондон приманивал российских олигархов тем, что никого не выдает и не сдает». «Однако выяснилось, что для этого ты должен быть не просто российским миллиардером, но и играть по правилам. В конце концов, у русских лондонцев было 15-20 лет, чтобы легализовать свои доходы и имущество.И вот теперь все это реально могут отобрать, а самим олигархам дать выбор: ты с кем, с Путиным или с британской королевой? И если выберешь Путина, то уезжай в Россию, а все, что здесь купил, оставь короне», — заявил «URA.RU» эксперт.

По его мнению, учитывая, что для Британии российские миллиардеры не представляют существенного интереса, их вклад в суммарную экономику «ничтожен и акцентирован только на сегменте luxury property».

«С ними легко могут попрощаться, оставив их домики в центре Лондона в качестве сувенира и напоминания: здесь когда-то жил такой-то russian oligarkh», — отметил Гращенков.

Великобритания действительно в самое ближайшее время заблокирует деньги российских олигархов, утверждает в разговоре с «URA.RU» председатель коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнеры» Петр Домбровицкий.

«Думаю, что будет реализована самая простая схема — они посчитают, что деньги заработаны нечестным путем, инициируют судебные процессы. В дальнейшем суды могут полностью заморозить активы россиян. Полагаю, что их бизнесмены уже никогда не смогут вернуть обратно», — заявил юрист. По его мнению, олигархи, на которых сегодня Лондон фактически объявил охоту, «сами виноваты»: «Они не послушали президента. А ведь он неоднократно призывал не выводить деньги за пределы России, а хранить их в своей стране».