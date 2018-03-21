За кресло министра образования развернулась война компроматов

18:01 21 марта 2018 0

Главе Минобра не до смеха, на Ольгу Васильеву началась информационная атака Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главное политическое событие сезона — выборы президента — завершилось, и теперь элитные группы активизировались в борьбе за власть. Первым министром, который оказался под натиском информационной атаки, стала глава Минобразования Ольга Васильева. Буквально на следующий день после всенародного голосования 500 преподавателей литературы раскритиковали проект новых образовательных стандартов, предложенный ее ведомством. В тот же день СМИ сообщили, что больше половины учителей недовольны своими зарплатами. В среду, 21 марта, с разгромной критикой Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) выступил в РБК ректор ГУ-ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Далеко не всем в ведомстве Ольги Васильевой нравятся ее нововведения в учебную программу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Параллельно появились сообщения о том, что Васильева лоббирует интересы издательства «Просвещение», которое называют «кипрским офшорным монополистом», при этом ссылка на информацию приводит на сайт «Компромат.ру». Все эти скандалы не работают на усиление позиций Васильевой, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Никто из сообщества не торопится вставать на ее защиту».

На этой неделе начался заключительный этап борьбы компроматов за место в кабмине, поэтому атака на Васильеву — лишь первый «выстрел», считает директор центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин. «В ближайшие полтора месяца существенно возрастет количество компромата именно на членов кабмина, так как есть установка на обновление правительства. Сейчас любая группа влияния, которая имеет виды на тот или иной пост, будет по максимуму встраиваться в тренд власти на обновление и дискредитировать того члена правительства, на чье место претендует их креатура», — поясняет эксперт.

Лично Васильева за полтора года пребывания на своем посту еще никогда не подвергалась такой массированной информационной атаке, отмечают опрошенные «URA.RU» эксперты. Ранее критика появлялась в связи с информационными сюжетами, которые возникали спонтанно и не касались напрямую главы ведомства. Последний такой случай произошел в декабре 2017 года, когда в школах нескольких регионов России (в том числе и Перми) произошла серия нападений учеников на своих сверстников с применением холодного оружия.

Ректор ГУ-ВШЭ Ярослав Кузьминов раскритиковал проект Минобра по введению новых образовательных стандартов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Желающих сместить Васильеву с ее поста достаточно. Как ранее писало «URA.RU», ее политическими противниками выступают либералы из министерства образования, которые влияют на ведомство еще со времен бывших министров Андрея Фурсенко и Дмитрия Ливанова, профильный вице-премьер Ольга Голодец,, а также ее собственный заместитель, выходец из Росатома, Григорий Трубников. Кроме того, среди ее идеологических оппонентов источники «URA.RU» называли ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова и президента Курчатовского института Михаила Ковальчука.

Главная претензия к министру заключается в том, что с момента своего назначения ей не удалось предложить внятной программы реформ, рассказывают источники «URA.RU» в кабмине. Кроме того, остаются разногласия в научной среде вокруг эффективности ЕГЭ и реализации проекта «5-100».

Такое массовое недовольство министром заключается в том, что в течение 15 лет до ее назначения пост главы Минобра был зарезервирован за либеральной группой в российском интеллектуальном истеблишменте, объясняет Салин. «И Фурсенко, и Ливанов были протеже одной и аппаратной, и идеологической группы.

А Васильева считается ставленницей консервативной группы [по одной из версий, у министра хорошие отношения с архимандритом [считающимся духовником президента] Тихоном Шевкуновым и [супругой премьера] Светланой Медведевой. Понятно, что первая группа пытается отыграть ситуацию в свою пользу», — предполагает политолог.

Епископ Тихон Шевкунов считается сторонником Ольги Васильевой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Информационные атаки — не самый действенный способ, чтобы решить кадровый вопрос в свою пользу, отмечает глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко: «Этот инструмент переоценен. Я знаю, что по ряду министров тоже ведется работа. Она ведется неформально, и рискну предположить, что это более эффективно».

По словам эксперта, на данный момент есть несколько членов кабмина, по которым «отрабатывают с прицелом» заказы в публичном поле, чтобы добиться их замены. Массированная информационная работа сейчас ведется не только по Васильевой, но также министру транспорта Максиму Соколову и главе Минкульта Владимиру Мединскому.

Результаты этой «работы по дискредитации» станут известны не раньше мая. Когда после инаугурации президент назначит премьера на новый срок и будет объявлен состав нового правительства, говорят эксперты.