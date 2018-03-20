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20 марта 2018
09:59  20 марта 2018 0

Больше половины российских учителей пожаловались на зарплату

Международный научно-практический форум в УрГПУ и интервью с Дмитрием Рассохиным. Екатеринбург , учитель, школьная доска, урок, мел, школа, наука, образование, рассохин дмитрий, институт, преподаватель, профессор
В опросе приняли участие и уральские педагогиФото: Анна Майорова © URA.RU

Почти 60% российских учителей недовольны своей зарплатой, а 24% считают школу не подходящим местом работы для педагогов. Таковы итоги аналитического исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Меньше всего недовольства у педагогов в малых городах — 42% учителей заявили, что вполне удовлетворены своим доходом. В столицах субъектов довольны зарплатой 41% опрошенных, в сельской местности таких только 40%. Ощутимо уменьшилась доля педагогов, которых зарплата не устраивает категорически: с 32% в 2016 году до 25% по итогам 2017-го. Как указали РБК в Минобрнауки, за это же время вырос и средний заработок учителей — с 33,3 тыс. рублей в 2016 году до 34,9 тыс. рублей в 2017 году.

В опросах приняли участие 900 учителей — 300 из сел и деревень, 300 из небольших городов и 300 из столиц субъектов РФ. Респонденты живут и работают в Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областях, а также Алтайском и Ставропольском краях. В то же время исследование не затронуло Курганскую область, где, как сообщало «URA.RU», величина зарплаты стала поводом для массового протеста школьных работников.

По словам главы Минобра Ольги Васильевой, в 2017 году зарплата педагогов дополнительного образования выросла на 4,2 тыс. рублей, а в профессиональном — на 2,4 тысячи. Преподаватели вузов стали получать больше на 8,7 тыс. рублей, сообщает «Федеральное агентство новостей». Победитель президентских выборов Владимир Путин на встрече с другими кандидатами сообщил, что исполнительная власть намерена сосредоточиться на внутренних проблемах страны, включая дальнейшее развитие образовательной сферы, пишет также «Национальная служба новостей».

Владимир Васин
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