Ройзман стал ключевой фигурой на екатеринбургских выборах

Отмена всенародных выборов главы Екатеринбурга при одновременном сохранении нормы об избрании 50% депутатов гордумы уральской столицы по партийным спискам серьезно изменит расклад политических сил в мегаполисе. Это кажется фантастическим, но наибольшую выгоду из произошедшего извлечет действующий мэр Евгений Ройзман. Максимальные потери понесут мэрия Екатеринбурга и свердловское отделение «Единой России».
Уральский политтехнолог Александр Пирогов указывает, что екатеринбургский градоначальник получил моральное право выйти из всех ранее связывавших ему руки политических союзов и соглашений. В том числе он сможет возглавить предвыборный список любой партии, которая, приобретя столь сильный «паровоз», сможет на равных конкурировать со свердловскими единороссами.
«Думаю, что риторика Ройзмана будет сводиться к мысли, что власть отменяет выборы мэра из-за того, что боится его лично. Тем самым он сформирует повестку, на фоне которой любая партия будет рада предоставить ему место в своих списках», — считает эксперт. Он также не исключает, что Ройзман может начать переговоры о взаимодействии с группами кандидатов-одномандатников.
Пирогов считает, что объявленная версия реформы не ослабит позиции администрации города. Ранее планировалось, что ей придется вести кампании в 26 одномандатных округах. Сегодня выяснилось, что их будет всего 18. «Чем меньше округов, тем проще контролировать в них применение административного ресурса. Помимо этого, кампании в более крупных по площади округах требуют больших вложений. Это станет преградой для выдвижения многих несистемных кандидатов», — говорит политтехнолог.
Однако есть и противоположные мнения. В частности, политконсультант Екатерина Куземка уверена, что мэрия лишилась важного рычага влияния на кампанию:
«Администрации города невыгодна действующая схема, при которой 50% мандатов отдается кандидатам, выдвигающимся по партийным спискам. Результаты партийных выборов для городских властей всегда были труднопредсказуемыми.
Им гораздо проще и удобнее администрировать кампании в одномандатных округах. Поэтому они сделали акцент на увеличение числа этих округов.
По инициативе курирующего деятельность мэрии Владимира Тунгусова еще в прошлом году была подготовлена новая нарезка. Но, насколько я знаю, администрация президента не дала добро на эту реформу. Во-первых, она ограничивает права партий. Во-вторых, у администрации города нет технологической возможности довести реформу до конца, так как она не контролирует двух третей голосов в городской думе. Мэрия лишилась инструмента по управлению предстоящей избирательной кампанией. Исход выборов будет во многом определять борьба партий и идеологий, борьба сильных личностей».
Наиболее радикальное мнение у куратора кампании «Справедливой России» по выборам депутатов екатеринбургской гордумы, депутата Заксобрания Андрея Жуковского. Он указывает, что несогласование инициативы о сокращении доли партсписочников в гордуме «показывает слабость политического блока администрации губернатора и отсутствие поддержки проводимого ее представителями курса со стороны Москвы».
«Как раненые олени, они цепляются за последнюю возможность поуправлять Екатеринбургом и отказывают людям в праве выбирать мэра.
Но, как говорится, Акелла промахнулся, и я не исключаю возможность серьёзного прогресса политической импотенции и потерю всех рычагов влияния на депутатов Заксобрания и екатеринбургской гордумы». Справедливоросс подчеркивает, что его соратники сделают все возможное для сохранения прямых выборов мэра. Тем самым они фактически поддержат выгодную Ройзману повестку.
Представители региональных отделений КПРФ и ЛДПР заявили, что пока не определили свою позицию по отношению к реформе. Она будет выработана в ходе внутрипартийных обсуждений.
Сохраняет невозмутимое спокойствие лишь секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий. Он заверил, что единороссы не лоббировали предложение о снижении доли партийной составляющей на выборах в гордуму: «Я намеренно не участвовал в комментировании слухов и прогнозов в отношении изменения законодательства о выборах думы города Екатеринбурга. На сегодня, как мы и говорили, никаких официально внесенных законопроектов по изменению порядка избрания думы не поступило. Поэтому с высокой долей вероятности избрание думы Екатеринбурга будет проводиться по тем правилам, которые уже применялись в 2013 году. Они для нас понятны. И я не вижу никаких организационных и технологических сложностей в проведении кампании».
Шептий пояснил, что в период с 3 по 10 апреля региональный политсовет назначит праймериз по подбору кандидатов в депутаты. Они будут проходить в рамках действующих сегодня 18 одномандатных округов и такого же числа территориальных групп. Границы округов будут скорректированы лишь незначительно в случае изменения числа проживающих в них избирателей.
Как ранее сообщало «URA.RU», сегодня утром в Законодательное собрание Свердловской области внесены поправки к закону «Об избрании органов местного самоуправления». Они предусматривают отмену всенародных выборов мэра. Предполагается, что следующий глава областного центра будет избран по так называемой советской схеме — на заседании городской думы из числа представленных спецкомиссией кандидатов.
Первоначально мэрия инициировала более масштабные изменения. Ожидалось, что в новом составе гордумы будет не 18 депутатов, избранных по партспискам, а только 10. Зато число депутатов-одномандатников возрастет. Это было выгодно местным властям: не контролируя никого, кроме «Единой России», они получали возможность избрать лояльную думу за счет одномандатников.