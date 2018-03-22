Ройзман стал ключевой фигурой на екатеринбургских выборах

15:37 22 марта 2018 0

Ройзман может забыть о «Яблоке» и выбрать любую другую партию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отмена всенародных выборов главы Екатеринбурга при одновременном сохранении нормы об избрании 50% депутатов гордумы уральской столицы по партийным спискам серьезно изменит расклад политических сил в мегаполисе. Это кажется фантастическим, но наибольшую выгоду из произошедшего извлечет действующий мэр Евгений Ройзман. Максимальные потери понесут мэрия Екатеринбурга и свердловское отделение «Единой России».

Уральский политтехнолог Александр Пирогов указывает, что екатеринбургский градоначальник получил моральное право выйти из всех ранее связывавших ему руки политических союзов и соглашений. В том числе он сможет возглавить предвыборный список любой партии, которая, приобретя столь сильный «паровоз», сможет на равных конкурировать со свердловскими единороссами.

Александр Пирогов уверен, что Ройзман не уйдет на политическую пенсию Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Думаю, что риторика Ройзмана будет сводиться к мысли, что власть отменяет выборы мэра из-за того, что боится его лично. Тем самым он сформирует повестку, на фоне которой любая партия будет рада предоставить ему место в своих списках», — считает эксперт. Он также не исключает, что Ройзман может начать переговоры о взаимодействии с группами кандидатов-одномандатников.

Пирогов считает, что объявленная версия реформы не ослабит позиции администрации города. Ранее планировалось, что ей придется вести кампании в 26 одномандатных округах. Сегодня выяснилось, что их будет всего 18. «Чем меньше округов, тем проще контролировать в них применение административного ресурса. Помимо этого, кампании в более крупных по площади округах требуют больших вложений. Это станет преградой для выдвижения многих несистемных кандидатов», — говорит политтехнолог.

Однако есть и противоположные мнения. В частности, политконсультант Екатерина Куземка уверена, что мэрия лишилась важного рычага влияния на кампанию:

«Администрации города невыгодна действующая схема, при которой 50% мандатов отдается кандидатам, выдвигающимся по партийным спискам. Результаты партийных выборов для городских властей всегда были труднопредсказуемыми.

Им гораздо проще и удобнее администрировать кампании в одномандатных округах. Поэтому они сделали акцент на увеличение числа этих округов.

Бывший первый заместитель свердловского исполкома «ЕР» Екатерина Куземка уверена — мэрия лишилась инструмента влияния на выборы Фото: Анна Майорова © URA.RU

По инициативе курирующего деятельность мэрии Владимира Тунгусова еще в прошлом году была подготовлена новая нарезка. Но, насколько я знаю, администрация президента не дала добро на эту реформу. Во-первых, она ограничивает права партий. Во-вторых, у администрации города нет технологической возможности довести реформу до конца, так как она не контролирует двух третей голосов в городской думе. Мэрия лишилась инструмента по управлению предстоящей избирательной кампанией. Исход выборов будет во многом определять борьба партий и идеологий, борьба сильных личностей».

Наиболее радикальное мнение у куратора кампании «Справедливой России» по выборам депутатов екатеринбургской гордумы, депутата Заксобрания Андрея Жуковского. Он указывает, что несогласование инициативы о сокращении доли партсписочников в гордуме «показывает слабость политического блока администрации губернатора и отсутствие поддержки проводимого ее представителями курса со стороны Москвы».

«Как раненые олени, они цепляются за последнюю возможность поуправлять Екатеринбургом и отказывают людям в праве выбирать мэра.

Но, как говорится, Акелла промахнулся, и я не исключаю возможность серьёзного прогресса политической импотенции и потерю всех рычагов влияния на депутатов Заксобрания и екатеринбургской гордумы». Справедливоросс подчеркивает, что его соратники сделают все возможное для сохранения прямых выборов мэра. Тем самым они фактически поддержат выгодную Ройзману повестку.

Представители региональных отделений КПРФ и ЛДПР заявили, что пока не определили свою позицию по отношению к реформе. Она будет выработана в ходе внутрипартийных обсуждений.

Виктор Шептий готов провести праймериз по привычной для единороссов схеме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сохраняет невозмутимое спокойствие лишь секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий. Он заверил, что единороссы не лоббировали предложение о снижении доли партийной составляющей на выборах в гордуму: «Я намеренно не участвовал в комментировании слухов и прогнозов в отношении изменения законодательства о выборах думы города Екатеринбурга. На сегодня, как мы и говорили, никаких официально внесенных законопроектов по изменению порядка избрания думы не поступило. Поэтому с высокой долей вероятности избрание думы Екатеринбурга будет проводиться по тем правилам, которые уже применялись в 2013 году. Они для нас понятны. И я не вижу никаких организационных и технологических сложностей в проведении кампании».

Шептий пояснил, что в период с 3 по 10 апреля региональный политсовет назначит праймериз по подбору кандидатов в депутаты. Они будут проходить в рамках действующих сегодня 18 одномандатных округов и такого же числа территориальных групп. Границы округов будут скорректированы лишь незначительно в случае изменения числа проживающих в них избирателей.

Как ранее сообщало «URA.RU», сегодня утром в Законодательное собрание Свердловской области внесены поправки к закону «Об избрании органов местного самоуправления». Они предусматривают отмену всенародных выборов мэра. Предполагается, что следующий глава областного центра будет избран по так называемой советской схеме — на заседании городской думы из числа представленных спецкомиссией кандидатов.

Первоначально мэрия инициировала более масштабные изменения. Ожидалось, что в новом составе гордумы будет не 18 депутатов, избранных по партспискам, а только 10. Зато число депутатов-одномандатников возрастет. Это было выгодно местным властям: не контролируя никого, кроме «Единой России», они получали возможность избрать лояльную думу за счет одномандатников.