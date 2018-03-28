План вице-губернатора Югры уехать из округа сорван

19:47 28 марта 2018 0

Директор югорского департамента проектного управления принял решение остаться в ХМАО Фото: Александр Рувинский

Вице-губернатор ХМАО Юрий Южаков, который должен был покинуть регион в марте 2018 года, останется работать в югорском правительстве. Об этом 28 марта «URA.RU» сообщил источник внутри департамента проектного управления Югры.

До должности вице-губернатора Южаков больше десяти лет проработал судьей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По словам собеседника, Южаков, проходивший конкурс на должность заместителя председателя Арбитражного суда Приморского края, уже не собирается покидать свое место. «Не знаю с чем связано такое изменение планов, но выглядит Южаков слегка подавленным. Решение о его назначении в Арбитражный суд должно было быть принято в апреле, но видимо, что-то не сложилось», — комментирует инсайдер агентства.

Напомним, разговоры о скорой отставке вице-губернатора, курирующего югорский департамент проектного управления, начались еще в ноябре 2017 года. По неофициальной версии, искать приемника Южакову не планировалось, а его департамент должен был уйти под контроль другому вице-губернатору ХМАО. По информации агентства, на должность нового куратора департамента претендовали замы Комаровой Алексей Шипилов и Павел Сидоров.

Сам Южаков сообщал, что в его уходе нет политического подтекста, а сменить сферу деятельности и место проживания — его личная инициатива.

Как утверждает инсайдер агентства, после заявления Южакова сотрудники департамента находятся в полном неведении о своей дальнейшей судьбе. «До сих пор не знаем, уйдет он или нет. Желающих занять его место много, но открыто вопрос не поднимался. Все ждали окончательного утверждения Южакова на должность в Арбитражном суде. Поэтому никакого дальнейшего понимания о судьбе управления ни у кого не было», — комментирует инсайдер.

По одной из неофициальных версий, решение Южакова остаться в ХМАО связано с его провалом в конкурсе на должность в Арбитражном суде, якобы, ему не удалось получить желанное место работы. По второй неофициальной версии, планы Южакова изменились в связи с открытием первого кубка УрФО по стратегии и управлению бизнесом международного первенства Global Management Challenge, которое состоялось в Ханты-Мансийске 28 января. Планируется, что именно Южаков возглавит югорскую команду менеджеров.

Южаков планирует победить в международном конкурсе для менеджеров. Финал пройдет в ОАЭ ФОТО: cheapflightsdeals.net

Как сообщили в югорском депсвязей, в соревнованиях принимают участие 12 команд из Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, а также ХМАО и ЯНАО. «Лучшие команды получат возможность представить УрФО на российском этапе международного чемпионата по стратегическому управлению компанией Global Management Challenge в Москве. Международный финал бизнес-соревнования состоится в апреле 2018 года в Дубае», — говорится в сообщении югорского правительства.

«Для региона важно хорошо показать себя в этом конкурсе, это положительно скажется на репутации Югры, а также на репутации самого Южакова. Он решил отказаться от должности в суде и попытаться выиграть путевку в Дубай, где будет проходить финальная часть управленческого кубка», — комментирует источник.

Получить комментарий самого Юрия Южакова на момент публикации материала не удалось. Вице-губернатор ХМАО не отвечает на звонки журналистов. Получить комментарий в Арбитражном суде Приморского края, также не удалось. Пресс-секретарь суда Ася Бережная не ответила на звонок агентства.

«URA.RU» продолжит следить за развитием событий.