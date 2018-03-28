План вице-губернатора Югры уехать из округа сорван

Вице-губернатор ХМАО Юрий Южаков, который должен был покинуть регион в марте 2018 года, останется работать в югорском правительстве. Об этом 28 марта «URA.RU» сообщил источник внутри департамента проектного управления Югры.
По словам собеседника, Южаков, проходивший конкурс на должность заместителя председателя Арбитражного суда Приморского края, уже не собирается покидать свое место. «Не знаю с чем связано такое изменение планов, но выглядит Южаков слегка подавленным. Решение о его назначении в Арбитражный суд должно было быть принято в апреле, но видимо, что-то не сложилось», — комментирует инсайдер агентства.
Напомним, разговоры о скорой отставке вице-губернатора, курирующего югорский департамент проектного управления, начались еще в ноябре 2017 года. По неофициальной версии, искать приемника Южакову не планировалось, а его департамент должен был уйти под контроль другому вице-губернатору ХМАО. По информации агентства, на должность нового куратора департамента претендовали замы Комаровой Алексей Шипилов и Павел Сидоров.
Сам Южаков сообщал, что в его уходе нет политического подтекста, а сменить сферу деятельности и место проживания — его личная инициатива.
Как утверждает инсайдер агентства, после заявления Южакова сотрудники департамента находятся в полном неведении о своей дальнейшей судьбе. «До сих пор не знаем, уйдет он или нет. Желающих занять его место много, но открыто вопрос не поднимался. Все ждали окончательного утверждения Южакова на должность в Арбитражном суде. Поэтому никакого дальнейшего понимания о судьбе управления ни у кого не было», — комментирует инсайдер.
По одной из неофициальных версий, решение Южакова остаться в ХМАО связано с его провалом в конкурсе на должность в Арбитражном суде, якобы, ему не удалось получить желанное место работы. По второй неофициальной версии, планы Южакова изменились в связи с открытием первого кубка УрФО по стратегии и управлению бизнесом международного первенства Global Management Challenge, которое состоялось в Ханты-Мансийске 28 января. Планируется, что именно Южаков возглавит югорскую команду менеджеров.
Как сообщили в югорском депсвязей, в соревнованиях принимают участие 12 команд из Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, а также ХМАО и ЯНАО. «Лучшие команды получат возможность представить УрФО на российском этапе международного чемпионата по стратегическому управлению компанией Global Management Challenge в Москве. Международный финал бизнес-соревнования состоится в апреле 2018 года в Дубае», — говорится в сообщении югорского правительства.
«Для региона важно хорошо показать себя в этом конкурсе, это положительно скажется на репутации Югры, а также на репутации самого Южакова. Он решил отказаться от должности в суде и попытаться выиграть путевку в Дубай, где будет проходить финальная часть управленческого кубка», — комментирует источник.
Получить комментарий самого Юрия Южакова на момент публикации материала не удалось. Вице-губернатор ХМАО не отвечает на звонки журналистов. Получить комментарий в Арбитражном суде Приморского края, также не удалось. Пресс-секретарь суда Ася Бережная не ответила на звонок агентства.
«URA.RU» продолжит следить за развитием событий.