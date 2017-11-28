00:29 28 ноября 2017 0

По информации источников, губернатор ХМАО Наталья Комарова еще не приняла решение о наследнике функционала Южакова Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти ХМАО готовятся к уходу заместителя губернатора Югры Юрия Южакова. В настоящий момент решается вопрос, какое будущее ждет проектный департамент, который курирует чиновник. Ведомство может возглавить новый человек в статусе замгубернатора. Также функционал могут передать кому-то из действующих заместителей. По неофициальным данным, губернатор Югры Наталья Комарова еще не приняла решение.

Действующий директор департамента проектного управления ХМАО, заместитель Комаровой Юрий Южаков Фото: соцсети

Юрий Южаков, напомним, заявлен кандидатом на должность заместителя председателя Арбитражного суда Приморского края. Ранее он уже работал на аналогичных должностях. А с приходом в правительство Югры Южаков возглавил проектный департамент, который отвечает за внедрение методологии в органах власти. «Это позволяет улучшить межведомственное взаимодействие, сократить бюджеты и сроки реализации проектов, повысить качество результатов», — объяснили функции проектного департамента в департаменте общественных и внешних связей Югры.

После ухода Южакова департамент может получить задачу заняться созданием муниципальных агломераций в ХМАО. В качестве интересантов развития данного направления инсайдеры называют «URA.RU» первого заместителя Комаровой Алексея Шипилова, которому прочат функционал, и куратора экономического развития Павла Сидорова. За пример власти приводят опыт Белгородской области, где проектной работой занимается департамент внутренней политики.

Напомним, губернатор ХМАО Наталья Комарова, на своем ежегодном обращении к югорчанам анонсировала предстоящее создание агломераций в ХМАО. Создание подобных объединений прописано в Стратегии-2030 автономного округа. Предлагается привязать более мелкие и экономически слабые муниципалитеты региона к промышленным гигантам, таким как Сургут и Нижневартовск. В результате этого процесса регион может быть поделен на восемь частей.

Но так же возможен и вариант сохранения ставки отдельного заместителя губернатора. Об этом говорит политическая необходимость, считает источник в окружной Думе. По его прогнозу, на должность заместителя Комаровой могут назначить человека из силовых структур региона, который будет неформально отвечать за взаимодействие правительства с правоохранительными и судейскими органами. «Такая же история была с Южаковым, которого назначили из судебной ветви власти — для улучшения отношений между судебной властью и законодательной», — комментирует источник в окружной Думе.

С этой точкой зрения в частично согласен и сам Южаков. «Я считаю, что если один человек уходит, то его просто заменяет другой. Каких-то серьезных предпосылок к другим версиям развития событий я не вижу. Конечно же можно приводить много различных версий или брать в пример Белгородскую область, но все эти версии не подкреплены какой-то серьезной аргументацией», — сообщил агентству Юрий Южаков.

Получить комментарий заместителей губернатора Павла Сидорова и Алексея Шипилова, которым может отойти проектный департамент в случае соответствующего решения губернатора, на момент публикации материала не удалось. Чиновники недоступны для звонков журналистов.

«В настоящий момент Юрий Южаков — только кандидат на должность, поэтому говорить о сроках завершения работы в правительстве Югры преждевременно. Сейчас заместитель губернатора исполняет обязанности в штатном режиме, участие в конкурсных процедурах не отразится на результатах его работы и направления в целом», — прокомментировали ситуацию в депсвязи Югры.

Что касается назначения Южакова на должность в Арбитражном суде Приморского края, то решение должно быть принято в апреле 2018 года и подписано президентом РФ Владимиром Путиным.