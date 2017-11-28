Власти ХМАО готовятся к уходу заместителя губернатора Югры Юрия Южакова. В настоящий момент решается вопрос, какое будущее ждет проектный департамент, который курирует чиновник. Ведомство может возглавить новый человек в статусе замгубернатора. Также функционал могут передать кому-то из действующих заместителей. По неофициальным данным, губернатор Югры Наталья Комарова еще не приняла решение.
Юрий Южаков, напомним, заявлен кандидатом на должность заместителя председателя Арбитражного суда Приморского края. Ранее он уже работал на аналогичных должностях. А с приходом в правительство Югры Южаков возглавил проектный департамент, который отвечает за внедрение методологии в органах власти. «Это позволяет улучшить межведомственное взаимодействие, сократить бюджеты и сроки реализации проектов, повысить качество результатов», — объяснили функции проектного департамента в департаменте общественных и внешних связей Югры.
После ухода Южакова департамент может получить задачу заняться созданием муниципальных агломераций в ХМАО. В качестве интересантов развития данного направления инсайдеры называют «URA.RU» первого заместителя Комаровой Алексея Шипилова, которому прочат функционал, и куратора экономического развития Павла Сидорова. За пример власти приводят опыт Белгородской области, где проектной работой занимается департамент внутренней политики.
Напомним, губернатор ХМАО Наталья Комарова, на своем ежегодном обращении к югорчанам анонсировала предстоящее создание агломераций в ХМАО. Создание подобных объединений прописано в Стратегии-2030 автономного округа. Предлагается привязать более мелкие и экономически слабые муниципалитеты региона к промышленным гигантам, таким как Сургут и Нижневартовск. В результате этого процесса регион может быть поделен на восемь частей.
Но так же возможен и вариант сохранения ставки отдельного заместителя губернатора. Об этом говорит политическая необходимость, считает источник в окружной Думе. По его прогнозу, на должность заместителя Комаровой могут назначить человека из силовых структур региона, который будет неформально отвечать за взаимодействие правительства с правоохранительными и судейскими органами. «Такая же история была с Южаковым, которого назначили из судебной ветви власти — для улучшения отношений между судебной властью и законодательной», — комментирует источник в окружной Думе.
С этой точкой зрения в частично согласен и сам Южаков. «Я считаю, что если один человек уходит, то его просто заменяет другой. Каких-то серьезных предпосылок к другим версиям развития событий я не вижу. Конечно же можно приводить много различных версий или брать в пример Белгородскую область, но все эти версии не подкреплены какой-то серьезной аргументацией», — сообщил агентству Юрий Южаков.
Получить комментарий заместителей губернатора Павла Сидорова и Алексея Шипилова, которым может отойти проектный департамент в случае соответствующего решения губернатора, на момент публикации материала не удалось. Чиновники недоступны для звонков журналистов.
«В настоящий момент Юрий Южаков — только кандидат на должность, поэтому говорить о сроках завершения работы в правительстве Югры преждевременно. Сейчас заместитель губернатора исполняет обязанности в штатном режиме, участие в конкурсных процедурах не отразится на результатах его работы и направления в целом», — прокомментировали ситуацию в депсвязи Югры.
Что касается назначения Южакова на должность в Арбитражном суде Приморского края, то решение должно быть принято в апреле 2018 года и подписано президентом РФ Владимиром Путиным.