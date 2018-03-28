У Носова появился шанс стать кемеровским губернатором

23:02 28 марта 2018 0

Сергей Носов получит возможность подняться выше Фото: Анна Майорова © URA.RU

Публикации СМИ о готовящейся досрочной отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, всколыхнули Нижний Тагил. Здешнего мэра Сергея Носова, еще с 2016 года записываемого в преемники главы Кузбасса, снова прочат на повышение. Эти разговоры уже докатились до свердловского правительства и обрастают подробностями.

«В прошлом году ему этими слухами хотели сорвать результат [на выборах мэра, подразумевая, что горожане не захотят поддерживать уезжающего руководителя, но в итоге Носов получил 91% голосов]. В этом году тоже ведь отправляли в Челябинск [Носову прочили место губернатора Южного Урала Бориса Дубровского], чтобы результат по президенту был не слишком высоким [результат президента в среднем 73%]. Сейчас он все прошел, к нему приезжал первый [имеется ввиду мартовский приезд Владимира Путина] — все слагаемые успеха», — делится обсуждаемой в кабинетах версией высокопоставленный член свердловского правительства.

Сергей Носов хотел на Кузбасс и раньше, даже интересовался мнением главы администрации губернатора Фото: Анна Майорова © URA.RU

Амана Тулеева, который руководит Кузбассом 20 лет, отправляли в отставку еще в 2017 году, когда 73-летний губернатор перенес операцию на позвоночнике в немецкой клинике. Он ушел в отпуск 22 мая, а к работе вернулся только 22 августа. Назывались два возможных варианта развития событий: отставка в марте 2018 года после выборов президента России и конец срока полномочий губернатора в сентябре 2020 года. «Никакие иные варианты администрацией президента пока не рассматриваются», — подчеркивал тогда осведомленный источник издания.

Отставку Тулеева в 2018 году актуализировала трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» — страшный пожар 25 марта унес жизни 64 человек, в том числе, 41 ребенка. За то, что приехавший на пепелище президент России Владимир Путин назвал «преступной халатностью» и «разгильдяйством», глава региона предпочел извиниться лишь перед непосредственным руководителем. Перед вышедшими на многотысячный митинг жителями Кемерово оправдывались его заместители Владимир Чернов и Сергей Цивилев. После этого эксперты и политологи заговорили об очень большой вероятности окончания политической карьеры Тулеева.

«Отставка Тулеева очень вероятна — и по причине неадекватного повеления по время пожара в торговом центре, и по состоянию здоровья, и в силу других факторов. Обновление региональной власти, несомненно, благоприятно повлияет на ситуацию в регионе. Не думаю, что Тулеев уйдет „по следам“ пожара — не в стилистике Кремля принимать подобные решения до завершения расследования и под давлением уличных акций», — обрисовал перспективу губернатора директор «Агентства политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов.

Источник агентства утверждает, что Тулеев покинет регион в июне, чтобы досрочные выборы не проводились в единый день голосования в 2018 году, а перенеслись на сентябрь 2019 года, позволив назначенному врио губернатора проработать в этой должности год.

Сергея Носова с Кузбассом связывает не только тот факт, что в начале 2000-х он был управляющим директором Западно-Сибирского меткомбината в Новокузнецке (входит в группу «Евраз»). Его отец Константин Григорьевич Носов родился 5 августа 1937 года в Новокузнецке (тогда еще Сталинске) в Кемеровской области и прожил там до 1939 года, после чего семья переехала в Магнитогорск.

Вместе с тем, за время проведения кампании в нижнетагильскую гордуму в сентябре 2017 года Сергей Носов испортил отношения с присутствующими на его территории промышленными группами. Возможно, поэтому к перспективам мэра на Кузбассе их представители теперь относятся крайне скептически. «Проведя две хорошие кампании Носов снова сам себе доказал, что да, может. Раз чувствует в себе силы, то и масштаба хочет большего. Но это его личный порыв и можно только посочувствовать, поскольку желаемое будет очень сложно обратить в действительное», — поясняет представитель тагильской группы влияния.

Один из топов «соседней» ФПГ заверяет, что главным источником слухов о переезде на Кузбасс в 2017 году был сам Носов и его администрация: «Сергей Константинович всерьез рассчитывал на повышение, делился этим в разговорах, даже спрашивал советы у Владимира Георгиевича [Тунгусова, главы администрации свердловского губернатора] и уверен, что все испортили ему вы, журналисты».

Политолог Константин Калачев скепсис представителей промгрупп подтверждает: «Слухи о Носове и Кузбассе ходили, но думаю, что в очередной раз ничем для Носова они не закончатся. [Вице-губернатор по экономике, назначенный несколько месяцев назад для последующего роста на пост губернатора] Сергей Цивилев со счетов не списан. Так что Носов — вечный кандидат в кандидаты, а на Цивилева сделана ставка. На митинге он сам бросился на амбразуру [вице-губернатор встал на колени перед толпой людей и извинился за случившуюся трагедию]. И хотя поначалу наделал ошибок, но ушел уже под аплодисменты».

Сергей Цивилев попросил прощения у жителей Кемерово на коленях. Это лишь усилило его позиции как кандидата в губернаторы Кузбасса Фото: ru.sputniknews.kz

При этом эксперты не склонны отрезать Носова от возможности участвовать в гонке из-за взятого в 2017 году администрацией президента курса на назначение «молодых технократов». Благодаря такой политике должности губернаторов заняли управленцы из экономического сектора в возрасте до 45 лет — это губернаторы Пермского края (Максим Решетников), Бурятии (Алексей Цыденов), Новгородской (Андрей Никитин) и Рязанской (Николай Любимов) областей, а также Карелии (Артур Парфенчиков).

«„Молодые технократы“ — безусловно, основной тренд в назначениях на посты врио губернаторов, осуществленных Кремлем в 2017 году. Однако очевидно, что приоритеты политики федерального центра существенно шире: назначения получают и пользующиеся доверием региональные политики (62-летний Александр Усс — и. о. губернатора Красноярского края, 47-летний Дмитрий Азаров — врио губернатора Самарской области). Главный критерий при назначении — способность эффективно работать. Оценка эффективности осуществляется по сложной многофакторной модели», — пояснил политолог Дмитрий Орлов.

В администрации Нижнего Тагила подтверждают наличие слухов, но отрицают стремление Носова. «Подобные слухи ходят не первый год и не только по Кемеровской области. Сегодня основная задача — Нижний Тагил и реализация всех намеченных проектов. Разрабатывается программа по празднованию 300-летия и огромные усилия брошены на ее воплощение», — пояснил «URA.RU» глава аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда.