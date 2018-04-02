На Ямале снова от голода гибнут сотни оленей

22:47 02 апреля 2018 0

По официальным данным погибло около тысяч животных. Неофициально — вдвое больше Фото: Иван Седов © URA.RU

На Ямале вновь от холода и голода гибнут олени, что заставляет оленеводов задуматься о способах сохранения своих стад. Одни говорят, что кочевникам нужно помочь, чтобы не допустить повторения трагедии 2014 года, когда от голода погибло по последним подсчетам 70 тысяч животных. Другие напоминают, что на Ямале остро стоит проблема перевыпаса животных, и естественный падеж — лучшее ее решение. Третьи призывают сородичей к самоограничению стад.

Олени не могут пробить снежный наст, чтобы добраться до корма Фото: Иван Седов © URA.RU

Сообщение о гибели оленей поступило в пятницу, 30 марта, из Ямальского района. Из-за задержавшихся морозов и нестабильной погоды в тундре образовался твердый снежный наст, который «выдерживает даже вертолет». Олени не могут пробить его копытами, чтобы добраться до корма. В результате животные слабеют и гибнут от голода.

Директор МОП «Ямальское» Татьяна Высокос рассказала «URA.RU», что за последние 2-3 недели пало более 400 голов. Падеж так же затронул стада других предприятий и оленеводов-частников, кочующих на полуострове Ямал.

По аналогичному сценарию развивалось и ЧП 2014 года. Тогда за считанные дни количество павших оленей выросло до 15 тысяч голов. Цифры росли каждый день. Только спустя несколько месяцев удалось посчитать — погибло около 70 тысяч оленей.

По неофициальным данным уже погибло более двух тысяч оленей. Официально подтвердили пока только около тысячи Фото: пресс-служба губернатора © URA.RU

О возможном повторении этой трагедии ямальские оленеводы начали говорить осенью 2017 года. Уже тогда погода на Ямале отметилась аномальными температурными скачками и вызывала настороженность среди коренных народов, ведущих традиционный кочевой образ жизни. Тогда же окружные власти поручили главам муниципалитетов, где есть оленеводческие предприятия, создать специальный финансовый резервный фонд на закупку кормов, как раз на подобные случаи.

Собственные источники агентства отмечают, что общее число погибших оленей в этот раз пока не известно. Идет подсчет. В пресс-службе правительства отмечают, что темпы падежа несравнимы с цифрами 2014 года. По официальным данным пока потери составляют около тысячи животных.

Главный ветврач Ямала Андрей Листишенко рассказал, что специалисты добрались до места и сейчас работают в тундре, изучают клиническое состояние оленей и проводят исследования для исключения инфекционных болезней. Работа затруднена из-за непогоды. Сейчас на территории Ямальского района метель.

В тундру уже отправились специалисты с медикаментами и кормом для животных Фото: Максим Егоров © URA.RU

Вместе с группой ветеринаров в ямальскую тундру был направлен груз из солевой подкормки, комбикормов и медикаментов для животных.

Ветераны-оленеводы говорят, что все закономерно — природа сама регулирует поголовье скота. О том же уже неоднократно заявляли ученые, что поголовье оленей на Ямале вдвое превысило критическую массу. Пастбища просто не успевают восстанавливаться., чтобы прокормить всех животных.

Тему перевыпаса долго обсуждали в рамках Народной программы развития КМНС. Окружные власти отмечают, что несмотря на заявления учёных административно не планируется никаких мер по сокращению поголовья.