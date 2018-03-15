19:31 15 марта 2018 0

Глава региона пояснил, что решение проблемы перевыпаса предложили сами оленеводы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатор Дмитрий Кобылкин ответил на вопрос «URA.RU» о сокращении поголовья оленей на Ямале. Глава региона отметил, что решение проблемы перевыпаса оленей было отдано на откуп самим оленеводам. При этом власти взяли на себя обязательства лишь создавать условия, при которых северные кочевники сами отрегулируют размер стада.

Власти региона в настоящий момент строят новые забойные пункты для удобства оленеводов, подстраивают условия забоя и скупки оленины. Параллельно идет расширение каналов экспорта оленины в европейские страны, где это мясо ценится достаточно высоко.

«Я думаю, что естественным путем сокращение численности поголовья будет происходить. То есть не хочется в один год забить 100 тысяч оленей и сидеть на этом мясе и думать, куда его деть. Потому что ни мы, ни Европа не можем съесть это количество мяса», — сказал Дмитрий Кобылкин в эфире программы «Мужской разговор» на телеканале «Ямал-Регион».

О проблеме перевыпаса уже более года назад заявили ученые. В настоящее время на Ямале обитает более 700 тысяч оленей. Это число практически вдове превышает количество, которое могут прокормить ямальские пастбища. Кормовая база в тундре не успевает восстанавливаться. После многочисленных обсуждений и встреч была составлена народная программа поддержки коренных жителей ямальского севера. В ней прописаны возможные меры по сокращению поголовья. В том числе и переход на изгородное оленеводство, против которого высказывались многие оленеводы Ямала. Отметим, что ямальские оленеводы ведут традиционный кочевой образ жизни.