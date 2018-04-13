Как было совершено нападение на главреда «Областной газеты»?

15:35 13 апреля 2018 0

Нет ни камер, ни свидетелей — о нападении на него сообщил сам журналист Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный редактор «Областной газеты» в Екатеринбурге Дмитрий Полянин — в топе новостей: о нападении на него сообщили уральские и федеральные СМИ. Центральные телеканалы готовят выпуски сюжетов, посвященных происшествию. Об уральском редакторе, избитом после публикации о коммунальных войнах — поджогах автомобилей и обстрелах офисов (и, возможно, пострадавшем именно за это) — написал даже самый популярный российский блогер Илья Варламов.

Корреспонденты «URA.RU» побывали на месте происшествия — во дворе дома главного редактора «Областной газеты» в центре Екатеринбурга. По словам жителей дома Полянина, никто ничего не видел и не слышал. Нет свидетелей нападения, несмотря на то, что оно произошло около 19 часов — время, когда жильцы обычно возвращаются домой с работы.

Машина Полянина все еще стоит у подъезда его дома Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

«Самого нападения я не видел: я в основном смотрю за улицей, чтобы машины въезд не перекрывали, — рассказал „URA.RU“ охранник Марат, чья смена была вчера (территория дома Полянина окружена забором, охранник сидит в будке и открывает-закрывает ворота). — Чтобы увидеть подъезд, мне надо откинуться в кресле и посмотреть в сторону. Обычно в „рабочем состоянии“ подъезд у меня находится в „мертвой зоне“».

По мнению охранников, напавшие проникли, скорее всего, через забор (так как обе калитки и ворота были закрыты), после чего стали поджидать жертву в глубине двора. Полянин приехал с работы, поставил машину у дома (его парковочное место — в трех метрах от подъезда, прямо под окнами) и сделал с десяток шагов. На него напали в тот момент, когда он открывал дверь подъезда — по словам самого Полянина, напавшие ударили его арматурой по голове (смотрите схему).

«Успели подбежать, ударить, но не добивали — разбили голову и сразу же убежали», — рассказал «URA.RU» охранник.

— После этого он сам обратился ко мне в будку. Стоял на ногах, бодрый был поначалу. Мы с ним сходили за угол дома: выбежать там им некуда (калитку без ключа не откроешь — прим. ред.), но никого не было — шаром покати! Когда я провожал его к подъезду, спросил, не тошнит ли его — он ответил, что нет».

Схема: Андрей Гусельников

Избиение Полянина произошло на фоне его «турбулентности» на посту руководителя «Областной газеты»: ранее «URA.RU» писало, что его контракт истек еще в феврале, а новый так и не подписан губернатором Евгением Куйвашевым и формально Полянин даже не является главным редактором «ОГ».

Сегодня агентство «ЕАН» выпустило новость о том, что избитый журналист будет руководить редакцией газеты прямо из больницы. Уточнить, в каком состоянии сейчас находится Полянин, на момент публикации не удалось. В городском управлении здравоохранения отказались комментировать эту тему, ссылаясь на отсутствие разрешения от пациента (по информации «URA.RU», Полянин строго запретил медикам рассказывать что-либо о нем СМИ). Как сообщил агентству источник в органах власти, Дмитрий Павлович спокойно общался сегодня по телефону, слухи о его «очень тяжелом» состоянии крайне преувеличены.

Подъезд Полянина Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Вид на двор Полянина. В центре — его подъезд, слева — его машина. Фото: Андрей Гусельников © URA.RU