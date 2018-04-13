{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кто заказал бизнесмена Бежаняна — «Арменку» из «Реальных пацанов»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,43
Динамика за 2 недели
Евро 75,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 апреля 2018
12 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
15:35  13 апреля 2018 0

Как было совершено нападение на главреда «Областной газеты»?

В истории с избиением Полянина есть масса странностей. ФОТО, СХЕМА
Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
Совет по информационной политике при полпреде президента РФ в УрФО Игоре Холманских. Екатеринбург, полянин дмитрий
Нет ни камер, ни свидетелей — о нападении на него сообщил сам журналистФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный редактор «Областной газеты» в Екатеринбурге Дмитрий Полянин — в топе новостей: о нападении на него сообщили уральские и федеральные СМИ. Центральные телеканалы готовят выпуски сюжетов, посвященных происшествию. Об уральском редакторе, избитом после публикации о коммунальных войнах — поджогах автомобилей и обстрелах офисов (и, возможно, пострадавшем именно за это) — написал даже самый популярный российский блогер Илья Варламов.

Корреспонденты «URA.RU» побывали на месте происшествия — во дворе дома главного редактора «Областной газеты» в центре Екатеринбурга. По словам жителей дома Полянина, никто ничего не видел и не слышал. Нет свидетелей нападения, несмотря на то, что оно произошло около 19 часов — время, когда жильцы обычно возвращаются домой с работы.

Место нападения на Полянина
Машина Полянина все еще стоит у подъезда его дома
Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

«Самого нападения я не видел: я в основном смотрю за улицей, чтобы машины въезд не перекрывали, — рассказал „URA.RU“ охранник Марат, чья смена была вчера (территория дома Полянина окружена забором, охранник сидит в будке и открывает-закрывает ворота). — Чтобы увидеть подъезд, мне надо откинуться в кресле и посмотреть в сторону. Обычно в „рабочем состоянии“ подъезд у меня находится в „мертвой зоне“».

По мнению охранников, напавшие проникли, скорее всего, через забор (так как обе калитки и ворота были закрыты), после чего стали поджидать жертву в глубине двора. Полянин приехал с работы, поставил машину у дома (его парковочное место — в трех метрах от подъезда, прямо под окнами) и сделал с десяток шагов. На него напали в тот момент, когда он открывал дверь подъезда — по словам самого Полянина, напавшие ударили его арматурой по голове (смотрите схему).

«Успели подбежать, ударить, но не добивали — разбили голову и сразу же убежали», — рассказал «URA.RU» охранник.

— После этого он сам обратился ко мне в будку. Стоял на ногах, бодрый был поначалу. Мы с ним сходили за угол дома: выбежать там им некуда (калитку без ключа не откроешь — прим. ред.), но никого не было — шаром покати! Когда я провожал его к подъезду, спросил, не тошнит ли его — он ответил, что нет».

Схема: Андрей Гусельников
Статья по теме
Резиденция готовит увольнения редакторов госСМИ Свердловской области

Избиение Полянина произошло на фоне его «турбулентности» на посту руководителя «Областной газеты»: ранее «URA.RU» писало, что его контракт истек еще в феврале, а новый так и не подписан губернатором Евгением Куйвашевым и формально Полянин даже не является главным редактором «ОГ».

Сегодня агентство «ЕАН» выпустило новость о том, что избитый журналист будет руководить редакцией газеты прямо из больницы. Уточнить, в каком состоянии сейчас находится Полянин, на момент публикации не удалось. В городском управлении здравоохранения отказались комментировать эту тему, ссылаясь на отсутствие разрешения от пациента (по информации «URA.RU», Полянин строго запретил медикам рассказывать что-либо о нем СМИ). Как сообщил агентству источник в органах власти, Дмитрий Павлович спокойно общался сегодня по телефону, слухи о его «очень тяжелом» состоянии крайне преувеличены.

Место нападения на Полянина
Подъезд Полянина
Фото: Андрей Гусельников © URA.RU
Место нападения на Полянина
Вид на двор Полянина. В центре — его подъезд, слева — его машина.
Фото: Андрей Гусельников © URA.RU
Место нападения на Полянина
Угол дома и выход ко второй калитке (открыть ее без ключа невозможно даже изнутри)
Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров