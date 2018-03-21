Резиденция готовит увольнения редакторов госСМИ Свердловской области

00:18 21 марта 2018 0

Контракт Полянина пока не переподписан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Закончившиеся выборы президента России дали старт масштабной реформе в свердловских государственных СМИ. Директор департамента информационной политики Свердловской области Александр Иванов уже подготовил обоснование своему проекту, а медиаменеджеры, которых куратор СМИ хочет заменить, уже ищут защиты у влиятельных лоббистов.

С Николаевой резиденция уже расторгла контракт, а у ОТВ в 2017 году забрала треть госзаказа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первым своей возможной отставкой еще на прошлой довыборной неделе всерьез обеспокоился гендиректор ОТВ Антон Стуликов. Своему окружению медиаменеджер признался, что осведомлен о планах областной власти сразу после выборов 18 марта провести зачистку региональных медиа, поменяв основной пул управленцев. Все это произошло на фоне запуска на ОТВ инфошоу «События. Итоги дня».

Основания для переживаний у Стуликова появились еще в прошлом году, когда госзаказ телеканала внезапно сократился на 50 млн рублей, а по медиарынку поползли слухи о его скорой замене. В качестве альтернативы обсуждавшими сплетню назывались гендиректор «Студии 41» Владимир Злоказов и гендиректор «Четвертого канала» Элеонора Расулова.

Злоказов заверяет, что с ним никаких переговоров на эту тему после выборов президента не велось. Расулова и тогда, и сейчас от каких-либо амбиций занять кресло Стуликова отказывается.

«Я не хотела бы оставлять „Четверку“, по меньшей мере, до конца срока моего двухлетнего контракта, который заканчивается в 2019 году. Это важно и с точки зрения моей собственной репутации и с точки зрения коллектива, ведь я приходила сюда, поскольку имела план по развитию канала. В настоящий момент состояние дел на канале — стабильное и есть куда его развивать. На мой взгляд, задачи, которые я поставила себе, чтобы довести актив до бизнесового состояния — пока не до конца реализованы. Идеальной структурой актив станет ровно к концу срока моего контракта. Там и видно будет», — объяснила «URA.RU» Элеонора Расулова, уже поставившая в план на 2018 год перевод «Четверки» на вещание в HD-качестве.

Расулова пока не намерена оставлять «Четверку» — это важно, как минимум, для собственной репутации Фото: страница на Facebook Элеоноры Расуловой

Сам Стуликов, чей контракт истекает только через три года, приписываемое ему беспокойство по поводу отставки комментирует крайне лаконично: «Как губернатор скажет — так и будет».

Перед лицом более реальной угрозы оказался главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин. Его контракт закончился в середине февраля, а новый все еще не переподписан губернатором Евгением Куйвашевым. Между тем, в областной администрации уже знают, что тот уговаривает вступиться за него положительно расположенных лоббистов — спикера свердловского Заксобрания Людмилу Бабушкину и митрополита Кирилла. Удалось ли ему добиться протекции уточнить не вышло — на вопросы «URA.RU» Полянин пока не ответил.

Нынешняя чистка — логическое продолжение того, что Иванов уже продемонстрировал рынку. Анонсировав сокращение рынка СМИ в 2016 году, уже в 2017-м чиновники оставили без контракта несколько Интернет-СМИ. Для прекращения отношений с телеканалом АТН областные власти нашли хороший повод — заявили о своем недовольстве отставкой гендиректора АТН и «10 канала» Галины Левочкиной.

Новые управленческие решения были отложены из-за выборов президента и будут приняты в самое ближайшее время, заверил «URA.RU» Иванов. Инсайдеры в областной администрации утверждают, что, обсуждая увольнение медиаменеджеров госСМИ на внутренних совещаниях, директор департамента информполитики настаивает, чтобы главным критерием при отборе новых управленцев было «отсутствие пагубных вредных привычек». Собеседники при этом тут же уточняют, что «за пагубную вполне может сойти и привычка спорить», к которой действующие руководителей СМИ с госучастием весьма склонны.

«Решения о глобальных изменениях (к которым относятся и кадровые) в управлении госСМИ принимаются лично губернатором Свердловской области и потому все, что мы бы могли с вами сейчас обсуждать — не более, чем слухи. Как куратор информационной сферы отмечу, что идущее уже второй год сокращение расходов на СМИ неизбежно приведет к оптимизации в части управления теми активами, где есть доля госучастия. Руководителям нужно будет либо сокращать персонал, либо сокращать затраты на содержание, либо увеличивать поступления от приносящей доход деятельности. Проще говоря, увеличивать доходы от рекламы. Надеюсь, руководители сделают правильный выбор по активизации работы на рекламном рынке Свердловской области. Думаю, что сегодняшний инвестиционный климат в регионе вполне способствует этому процессу», — утверждает сам чиновник.