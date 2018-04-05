Имена депутатов ЕР, подозреваемых в оскорблении областного прокурора

Свердловское Законодательное собрание ждут колоссальные репутационные и ресурсные потери. Политический истеблишмент убежден, что прокурор Свердловской области Сергей Охлопков не оставит без ответственности унизительное для надзорного органа решение, принятое на последнем заседании регионального парламента.
Во вторник, 3 апреля, народные избранники проигнорировали требование прокуратуры о лишении полномочий депутата от «Справедливой России» Армена Карапетяна. В декларации о доходах и имуществе за 2016 год тот не указал двух из шести своих детей и принадлежащие им активы, нарушив тем самым федеральное законодательство. Парламент пренебрег тактичным подходом прокуратуры, предложившей депутатам без тяжбы решить судьбу своего коллеги: только 23 из 46 присутствовавших депутатов проголосовали «за» отзыв мандата у «справоросса». Для принятия решения не хватило двух голосов: девять человек оказались против, еще двое воздержались и 12 не голосовали.
Часть противников этого решения выступила открыто: это коммунисты Александр Ивачев и Александр Ладыгин, справороссы Андрей Жуковский и сам Карапетян, а также беспартийные Вячеслав Вегнер и Евгений Зяблицев. Однако самой главной интригой до сих пор оставался список единороссов, которые нарушили принятое за день до заседания общефракционное решение «голосовать за отзыв мандата». Наличие провинившихся доказывает простой подсчет — во фракции «Единой России» состоят 36 депутатов. Партийное руководство будет выяснять имена предателей, которые ссорят их с прокуратурой.
В техотделе Заксобрания заверяют, что при объявлении тайного не поименного голосования даже на глубинном программном уровне информация не фиксируется. Через собственные источники «URA.RU» удалось узнать список из восьми единороссов, оказавшихся в числе тех, кто так или иначе не поддержал требование облпрокуратуры:
Сергей Никонов, Елена Трескова, Алексей Кушнарев, Владимир Рощупкин, Дмитрий Жуков, Альберт Абзалов, Михаил Клименко и сама спикер Людмила Бабушкина.
«Хоть я и не должна раскрывать ничего, но я не могла проголосовать никак иначе, кроме как „за“. Прокуратура требовала соблюдения федерального законодательства, а дело настоящего законника — это соблюдение всегда поддерживать. Требование федерального закона в данном случае однозначно и, если оно нарушено — следует ответственность. Единственное доказательство того, как я проголосовала — мое слово», — заявила «URA.RU» Людмила Бабушкина.
Сергей Никонов отказался признаваться, какую кнопку нажал. «Коллеги ведь говорили, что вопрос не только в рамках закона, но и с моральной точки зрения надо рассматривать. Честно признаюсь: чтобы не думать ни о чем тяжелом потом, я прикрывал глаза и не следил за тем, как голосовали остальные коллеги. Есть фракционное решение, да, но жизнь сложная штука. Все равно будет суд и мы примем решение. Но сейчас если ситуацию не будоражить — многим людям вы облегчите жизнь», — поделился депутат.
Дмитрий Жуков сказал: «Тут любой ответ будет не совсем хорош. Вопрос был скользкий, потому и голосование было тайное. Мы же могли открыто проголосовать, и я был готов даже. Но раз закрыли — я не хотел бы об этом говорить».
Елена Трескова оказалась еще лаконичнее: «Даже пояснить ничего не берусь. Было решение фракции голосовать „за“ — все, что я могу сейчас сказать».
Алексей Кушнарев признался, что на момент голосования по Карапетяну отсутствовал в зале и добавил: «Надо было лишать его депутатства, когда пьяного поймали за рулем [в декабре 2016 года Армена Карапетяна поймали за рулем „Мерседеса“ в нетрезвом виде, за что оштрафовали и лишили прав]. А теперь как-то не то: ну забыл указать, может он не сам не заполнял документы, может просто перечитал невнимательно уже заполненное, он такой, рассеянный немного».
А Михаил Клименко усмехнулся: «Конечно, я сторонник соблюдения партийной дисциплины, но как голосовал уже не помню». Дозвониться до Владимира Рощупкина и Альберта Абзалова сегодня не удалось.
Глава фракции Елена Чечунова, признавшая нарушение дисциплины, намерена поговорить с каждым членом депутатской группы. «Пока сложно сказать, какие мы будем принимать меры — в любом случае, это решение будет коллегиальным и, поскольку мы партия, а не карающий меч, то оно будет направлено на регулирование общей ситуации», — пояснила Чечунова.
Формально прокуратура обратится в суд, добьется принятия решения, обязывающего парламент принять какое-то постановление, но депутаты вновь могут сорвать голосование. «Если суд признает бездействие незаконным — депутаты должны будут действовать. Если они примут решение не лишать Карапетяна мандата — прокуратура будет оспаривать уже это решение, поскольку добивается лишения. Если Заксобрание не выполнит решение суда — это будет грубым нарушением, но кроме имиджевых последствий и затянувшегося на годы процесса ничего депутатам не будет, такая вот коллективная безответственность», — поделился мнением знакомый юрист.
Юрист Надежда Абакумова тоже уверена, что никаких последствий не будет и приводит как аргумент общий правовой принцип — «исключение коллективной ответственности». «Есть опыт и практика „младшей“ думы — городская прокуратура уже пыталась покарать депутатов гордумы, но те все еще сохраняют прежний статус», — уточняет эксперт.
Компетентный источник утверждает, что в обновленных редакциях федерального закона 184-ФЗ есть основания для досрочного прекращения полномочий законодательного органа. Поводом для этого, убежден собеседник агентства, может стать вмешательство губернатора или президента.
Нет сомнений, что прокуратура выберет длинный путь — скрупулезно через суды доказывая неправоту региональных законодателей. Настолько же очевидно и то, что сам прокурор Сергей Охлопков — человек принципиальный и крайне честолюбивый — не спустит не поддержавшим его депутатам личного оскорбления. Дотошно выяснять, кто конкретно из народных избранников стал причиной вчерашней «оплеухи», прокуратура, скорее всего, не будет — отомстит всем.
Этот процесс уже запущен. В ближайшее время в суд будут переданы материалы на восьмерых депутатов из 17-ти, в чьих налоговых декларациях за 2016 год были обнаружены ошибки. Вежливого обращения к депутатам уже не последует.
«В ближайшее время вы все увидите сами, а пока мы ничего не комментируем», — лаконично уточнила пресс-секретарь региональной прокуратуры Марина Канатова.