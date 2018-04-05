Имена депутатов ЕР, подозреваемых в оскорблении областного прокурора

00:10 05 апреля 2018 0

Технической возможности доказать свою поддержку прокуратуре у единороссов нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское Законодательное собрание ждут колоссальные репутационные и ресурсные потери. Политический истеблишмент убежден, что прокурор Свердловской области Сергей Охлопков не оставит без ответственности унизительное для надзорного органа решение, принятое на последнем заседании регионального парламента.

Карапетян (справа) сохранил мандат, но обрек коллег на затяжной конфликт с прокуратурой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во вторник, 3 апреля, народные избранники проигнорировали требование прокуратуры о лишении полномочий депутата от «Справедливой России» Армена Карапетяна. В декларации о доходах и имуществе за 2016 год тот не указал двух из шести своих детей и принадлежащие им активы, нарушив тем самым федеральное законодательство. Парламент пренебрег тактичным подходом прокуратуры, предложившей депутатам без тяжбы решить судьбу своего коллеги: только 23 из 46 присутствовавших депутатов проголосовали «за» отзыв мандата у «справоросса». Для принятия решения не хватило двух голосов: девять человек оказались против, еще двое воздержались и 12 не голосовали.

Часть противников этого решения выступила открыто: это коммунисты Александр Ивачев и Александр Ладыгин, справороссы Андрей Жуковский и сам Карапетян, а также беспартийные Вячеслав Вегнер и Евгений Зяблицев. Однако самой главной интригой до сих пор оставался список единороссов, которые нарушили принятое за день до заседания общефракционное решение «голосовать за отзыв мандата». Наличие провинившихся доказывает простой подсчет — во фракции «Единой России» состоят 36 депутатов. Партийное руководство будет выяснять имена предателей, которые ссорят их с прокуратурой.

В техотделе Заксобрания заверяют, что при объявлении тайного не поименного голосования даже на глубинном программном уровне информация не фиксируется. Через собственные источники «URA.RU» удалось узнать список из восьми единороссов, оказавшихся в числе тех, кто так или иначе не поддержал требование облпрокуратуры:

Сергей Никонов, Елена Трескова, Алексей Кушнарев, Владимир Рощупкин, Дмитрий Жуков, Альберт Абзалов, Михаил Клименко и сама спикер Людмила Бабушкина.

«Хоть я и не должна раскрывать ничего, но я не могла проголосовать никак иначе, кроме как „за“. Прокуратура требовала соблюдения федерального законодательства, а дело настоящего законника — это соблюдение всегда поддерживать. Требование федерального закона в данном случае однозначно и, если оно нарушено — следует ответственность. Единственное доказательство того, как я проголосовала — мое слово», — заявила «URA.RU» Людмила Бабушкина.

Бабушкина единственная, кто открыто заявил, что голосовал за исполнение требования прокуратуры. Жаль, не проверить Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сергей Никонов отказался признаваться, какую кнопку нажал. «Коллеги ведь говорили, что вопрос не только в рамках закона, но и с моральной точки зрения надо рассматривать. Честно признаюсь: чтобы не думать ни о чем тяжелом потом, я прикрывал глаза и не следил за тем, как голосовали остальные коллеги. Есть фракционное решение, да, но жизнь сложная штука. Все равно будет суд и мы примем решение. Но сейчас если ситуацию не будоражить — многим людям вы облегчите жизнь», — поделился депутат.

Дмитрий Жуков сказал: «Тут любой ответ будет не совсем хорош. Вопрос был скользкий, потому и голосование было тайное. Мы же могли открыто проголосовать, и я был готов даже. Но раз закрыли — я не хотел бы об этом говорить».

Елена Трескова оказалась еще лаконичнее: «Даже пояснить ничего не берусь. Было решение фракции голосовать „за“ — все, что я могу сейчас сказать».

Алексей Кушнарев признался, что на момент голосования по Карапетяну отсутствовал в зале и добавил: «Надо было лишать его депутатства, когда пьяного поймали за рулем [в декабре 2016 года Армена Карапетяна поймали за рулем „Мерседеса“ в нетрезвом виде, за что оштрафовали и лишили прав]. А теперь как-то не то: ну забыл указать, может он не сам не заполнял документы, может просто перечитал невнимательно уже заполненное, он такой, рассеянный немного».

А Михаил Клименко усмехнулся: «Конечно, я сторонник соблюдения партийной дисциплины, но как голосовал уже не помню». Дозвониться до Владимира Рощупкина и Альберта Абзалова сегодня не удалось.

Глава фракции Елена Чечунова, признавшая нарушение дисциплины, намерена поговорить с каждым членом депутатской группы. «Пока сложно сказать, какие мы будем принимать меры — в любом случае, это решение будет коллегиальным и, поскольку мы партия, а не карающий меч, то оно будет направлено на регулирование общей ситуации», — пояснила Чечунова.

Формально прокуратура обратится в суд, добьется принятия решения, обязывающего парламент принять какое-то постановление, но депутаты вновь могут сорвать голосование. «Если суд признает бездействие незаконным — депутаты должны будут действовать. Если они примут решение не лишать Карапетяна мандата — прокуратура будет оспаривать уже это решение, поскольку добивается лишения. Если Заксобрание не выполнит решение суда — это будет грубым нарушением, но кроме имиджевых последствий и затянувшегося на годы процесса ничего депутатам не будет, такая вот коллективная безответственность», — поделился мнением знакомый юрист.

Юрист Надежда Абакумова тоже уверена, что никаких последствий не будет и приводит как аргумент общий правовой принцип — «исключение коллективной ответственности». «Есть опыт и практика „младшей“ думы — городская прокуратура уже пыталась покарать депутатов гордумы, но те все еще сохраняют прежний статус», — уточняет эксперт.

Компетентный источник утверждает, что в обновленных редакциях федерального закона 184-ФЗ есть основания для досрочного прекращения полномочий законодательного органа. Поводом для этого, убежден собеседник агентства, может стать вмешательство губернатора или президента.

Прокурор Охлопков не простит депутатам оскорбления надзорного ведомства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нет сомнений, что прокуратура выберет длинный путь — скрупулезно через суды доказывая неправоту региональных законодателей. Настолько же очевидно и то, что сам прокурор Сергей Охлопков — человек принципиальный и крайне честолюбивый — не спустит не поддержавшим его депутатам личного оскорбления. Дотошно выяснять, кто конкретно из народных избранников стал причиной вчерашней «оплеухи», прокуратура, скорее всего, не будет — отомстит всем.

Этот процесс уже запущен. В ближайшее время в суд будут переданы материалы на восьмерых депутатов из 17-ти, в чьих налоговых декларациях за 2016 год были обнаружены ошибки. Вежливого обращения к депутатам уже не последует.

«В ближайшее время вы все увидите сами, а пока мы ничего не комментируем», — лаконично уточнила пресс-секретарь региональной прокуратуры Марина Канатова.