На Ямале начались массовые сокращения бюджетников

22:50 27 апреля 2018 0

Считается, что сокращение ударит по неэффективным специалистам предпенсионного возраста Фото: Александр Мамаев

Городская администрация Ноябрьска стала экспериментальной площадкой самой крупной волны сокращения бюджетников за последнее время. Наблюдатели связывают эти процессы с повышением зарплат: они выросли кратно и составляют в системе образования 84,4 тысячи, а врачей — 133 тысячи рублей. Однако далеко не все учреждение могут позволить себе такую планку — будет реорганизация.

Власти Ноябрьска в последнее время избрали тактику быть первыми в исполнении наказов правительства и окружной власти. В качестве испытательного полигона по реорганизации выступит управление по делам семьи и молодежи (УДСМ) администрации города.

Главная идея кардинальной реорганизации УДСМ — сокращение штата с целью повышения средней зарплаты оставшихся специалистов при сохранении общего бюджета управления.

Всего, как стало известно «URA.RU» от источников в городской администрации, будут сокращены 170 специалистов при существующем штате УДСМ порядка 430 человек. Сокращения, в первую очередь, коснутся специалистов со средне-техническим образованием, в основном женщин предпенсионного возраста — самую социально незащищенную прослойку населения (не секрет, что работодатели с большой неохотой принимают на работу людей в возрасте).

Сокращаются ставки 20 специалистов по работе с молодежью Фото: скрин приказа по МБУ «Ровесник» УДСМ администрации Ноябрьска

На этой неделе сотрудники учреждений по работе с молодежью получили на подпись приказы (имеются в редакции) о сокращении штатных единиц и ставок. Масштаб сокращений понятен на примере одного из таких учреждений: из 40 специалистов под сокращение попали 20, а ставки техработников сокращены до 0,5 и даже 0,25 штатных единицы.

Всего с 1 июля этого года штат учреждений УДСМ уменьшится на 40%. Уволенные сотрудники могут рассчитывать, согласно трудовому законодательству на среднемесячную заработную плату в течение трех месяцев после сокращения.

Следующим этапом произойдет сокращение количества учреждений УДСМ в два раза. Из десяти ныне действующих детских и молодежных муниципальных бюджетных учреждений (МБУ) путем укрупнения создадут пять. Если кратко, малочисленные после сокращения учреждения присоединят к более крупным.

Будут упразднены мало востребованные условные «кружки кройки и шитья» в пользу трендовых языковых школ, музыкально-досуговых, робототехники и т. п. Под сокращение попадут и психологи известного на весь Ямал центра «Доверия». Многие направления станут коммерческими — все, на чем можно заработать дополнительные деньги, оставят и постараются развить. Бывшие директора МБУ, присоединяемых к крупным, потеряют должность, став начальниками отделов.

Спортивно-технический клуб будет сокращен и войдет в состав более крупного МБУ Фото: страница УДСМ в ВК

Третий этап реорганизации — самый оптимистичный, но только для оставшихся сотрудников. С 1 января 2018 года средняя заработная плата специалистов по работе с молодежью повысится до 45-50 тысяч рублей. Сейчас рядовые сотрудники по работе с молодежью получают в среднему 28 тысяч рублей.

На сайте городской администрации Ноябрьска можно найти отчеты за 2017 год о средних зарплатах директоров, заместителей и главных бухгалтеров бюджетных учреждений управлений образования, культуры, спорта и молодежной политики. Среднемесячные зарплаты таких специалистов — от 65 до 240 тысяч рублей. Причем верхняя планка у руководителей муниципальных казенных учреждений обслуживающих финансово-экономическую деятельность управлений. Зарплаты их директоров начинаются от 200 тысяч рублей. А нижняя — заместители учреждений именно УДСМ.

Начальник управления по делам семьи и молодежи Игорь Шевелев подтвердил «URA.RU» эти структурные изменения в управлении, сославшись на развитие востребованных у молодых жителей города услуг. «Важно, что ключевые направления — летний отдых и трудоустройство молодежи, спортивно-технические, досуговые мероприятия, патриотическое воспитание будут и дальше развиваться», — подчеркивает начальник управления.

Городская администрация сегодня, 27 апреля, провела совещание с руководителями управлений социального блока. По информации «URA.RU», на встрече в администрации, эту модель реорганизации УДСМ была представлена другим управлениям. Задача номер один — исполнить главный наказ президента — повысить уровень и качество жизни сотрудникам бюджетной сферы — всем, кого не сократят.