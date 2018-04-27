{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,73
Динамика за 2 недели
Евро 75,76
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 апреля 2018
26 апреля 2018
25 апреля 2018
22:50  27 апреля 2018 0

На Ямале начались массовые сокращения бюджетников

В первой сфере, которую выбрали для эксперимента, урежут 40% персонала
Сергей Зубанов
© Служба новостей «URA.RU»
Считается, что сокращение ударит по неэффективным специалистам предпенсионного возрастаФото: Александр Мамаев

Городская администрация Ноябрьска стала экспериментальной площадкой самой крупной волны сокращения бюджетников за последнее время. Наблюдатели связывают эти процессы с повышением зарплат: они выросли кратно и составляют в системе образования 84,4 тысячи, а врачей — 133 тысячи рублей. Однако далеко не все учреждение могут позволить себе такую планку — будет реорганизация.

Власти Ноябрьска в последнее время избрали тактику быть первыми в исполнении наказов правительства и окружной власти. В качестве испытательного полигона по реорганизации выступит управление по делам семьи и молодежи (УДСМ) администрации города.

Главная идея кардинальной реорганизации УДСМ — сокращение штата с целью повышения средней зарплаты оставшихся специалистов при сохранении общего бюджета управления.

Всего, как стало известно «URA.RU» от источников в городской администрации, будут сокращены 170 специалистов при существующем штате УДСМ порядка 430 человек. Сокращения, в первую очередь, коснутся специалистов со средне-техническим образованием, в основном женщин предпенсионного возраста — самую социально незащищенную прослойку населения (не секрет, что работодатели с большой неохотой принимают на работу людей в возрасте).

Сокращаются ставки 20 специалистов по работе с молодежью
Фото: скрин приказа по МБУ «Ровесник» УДСМ администрации Ноябрьска

На этой неделе сотрудники учреждений по работе с молодежью получили на подпись приказы (имеются в редакции) о сокращении штатных единиц и ставок. Масштаб сокращений понятен на примере одного из таких учреждений: из 40 специалистов под сокращение попали 20, а ставки техработников сокращены до 0,5 и даже 0,25 штатных единицы.

Всего с 1 июля этого года штат учреждений УДСМ уменьшится на 40%. Уволенные сотрудники могут рассчитывать, согласно трудовому законодательству на среднемесячную заработную плату в течение трех месяцев после сокращения.

Следующим этапом произойдет сокращение количества учреждений УДСМ в два раза. Из десяти ныне действующих детских и молодежных муниципальных бюджетных учреждений (МБУ) путем укрупнения создадут пять. Если кратко, малочисленные после сокращения учреждения присоединят к более крупным.

Будут упразднены мало востребованные условные «кружки кройки и шитья» в пользу трендовых языковых школ, музыкально-досуговых, робототехники и т. п. Под сокращение попадут и психологи известного на весь Ямал центра «Доверия». Многие направления станут коммерческими — все, на чем можно заработать дополнительные деньги, оставят и постараются развить. Бывшие директора МБУ, присоединяемых к крупным, потеряют должность, став начальниками отделов.

Спортивно-технический клуб будет сокращен и войдет в состав более крупного МБУ
Фото: страница УДСМ в ВК

Третий этап реорганизации — самый оптимистичный, но только для оставшихся сотрудников. С 1 января 2018 года средняя заработная плата специалистов по работе с молодежью повысится до 45-50 тысяч рублей. Сейчас рядовые сотрудники по работе с молодежью получают в среднему 28 тысяч рублей.

На сайте городской администрации Ноябрьска можно найти отчеты за 2017 год о средних зарплатах директоров, заместителей и главных бухгалтеров бюджетных учреждений управлений образования, культуры, спорта и молодежной политики. Среднемесячные зарплаты таких специалистов — от 65 до 240 тысяч рублей. Причем верхняя планка у руководителей муниципальных казенных учреждений обслуживающих финансово-экономическую деятельность управлений. Зарплаты их директоров начинаются от 200 тысяч рублей. А нижняя — заместители учреждений именно УДСМ.

Начальник управления по делам семьи и молодежи Игорь Шевелев подтвердил «URA.RU» эти структурные изменения в управлении, сославшись на развитие востребованных у молодых жителей города услуг. «Важно, что ключевые направления — летний отдых и трудоустройство молодежи, спортивно-технические, досуговые мероприятия, патриотическое воспитание будут и дальше развиваться», — подчеркивает начальник управления.

Городская администрация сегодня, 27 апреля, провела совещание с руководителями управлений социального блока. По информации «URA.RU», на встрече в администрации, эту модель реорганизации УДСМ была представлена другим управлениям. Задача номер один — исполнить главный наказ президента — повысить уровень и качество жизни сотрудникам бюджетной сферы — всем, кого не сократят.

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров