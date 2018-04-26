Нового начальника пермских налоговиков ищут в другом регионе

Замена главного фискала Пермского края может пойти не по самому мягкому сценарию. Как стало известно «URA.RU», региональное управление Федеральной налоговой службы (ФНС) притянуло к себе серьезный негатив со стороны силовиков. Поэтому вероятным становится внедрение «варяга» на место нынешнего руководителя, которому предрекают скорую отставку. А наблюдатели отмечают, что ротация в ФНС станет еще одним ярким эпизодом стартовавшей пермской «чистки».
Лидия Стругова возглавляет пермское управление ФНС с сентября 2009 года. По некоторым данным, срок ее контракта истекает уже в мае. Сохранить должность шансов немного — Стругова возрастной руководитель (1961 года рождения). У нее есть четыре заместителя — Олег Ширяев, Любовь Батуева, Виталий Макарихин и Олег Акимов. Но все они рискуют проиграть борьбу за руководящий пост.
Логика замены главного налоговика Прикамья укладывается в версию о глобальной «чистке» в силовых ведомствах и контрольных органах власти. Пермские элиты в основном предполагают, что инициатива исходит от «федералов». В этом году уже произошла смена главного федерального инспектора (ГФИ) — должность получил Сергей Половников, прибывший из Нижнего Новгорода. Оттуда же перебрался новый прокурор Прикамья Андрей Юмшанов. Уже известно о скором уходе на пенсию начальника главка МВД Виктора Кошелева. Ожидаются скорые отставки руководителя пермского управления Следственного комитета (СК) Марины Заббаровой и председателя краевого суда Владимира Вельянинова.
Многие уходящие руководители и их заместители работают долгие годы, свои должности они получили в период правления губернатора Олега Чиркунова и активно взаимодействуют со старой пермской элитой.
Источник «URA.RU» из числа силовиков рассказал, что в отношении пермских налоговиков резкий негатив возник в прошлом году. И тут же появились уголовные дела. Так, в августе 2017 года инспектор отдела обеспечения процедур банкротства УФНС Антон Яковлев был осужден за мошенничество при банкротстве ОАО «Пермский завод строительных материалов и конструкций». Инспектор вину признал и был приговорен к штрафу в 450 тысяч рублей.
В ноябре 2017 года пермское управление СУ РФ возбудило уголовное дело по факту халатности в отношении руководства инспекции Ленинского района Перми — были фальсифицированы документы проверки ООО «Север-Лес», сумма платежей была необоснованно уменьшена на 1,35 млн рублей.
А в этом году возникли уголовные дела в отношении бывшего руководства межрайонной инспекции №6 (находится в Лысьве). Дело в том, что на протяжении нескольких лет сотрудники получали указание ежемесячно писать заявления на предоставление материальной помощи и передавать деньги начальству. В результате мошеннической схемы из фонда оплаты труда было похищено более 200 тысяч рублей.
Негатив к налоговикам возник также и по политической линии. В конце прошлого года сотрудники завода «Элиз» (бывший Пермский завод высоковольтных электроизоляторов) начали протестную деятельность. Бывшие топ-менеджеры обанкротившегося предприятия не перечислили в бюджет налогов почти на 160 млн рублей. А ФНС стала блокировать счета завода, мешая его текущей деятельности. В итоге промышленники вышли на массовый пикет под окна налоговиков.
Об аналогичной проблеме, но уже по поводу Машзавода им. Ф.Э. Дзержинского (ЗиД), на заседании Заксобрания заявил депутат Егор Заворохин. Причем сделал он это во время выступления губернатора Максима Решетникова и спросил, готов ли глава региона стать арбитром в отношениях предприятия и налоговых органов.
«В силовых ведомствах есть понимание, что у налоговиков сложились чересчур хорошие отношения с частью пермской элиты. А с другой частью — очень плохие. Возникают дисбаланс и даже дестабилизация политической ситуации. Поэтому сегодня идет активная работа над тем, чтобы новым руководителем ФНС в Пермском крае стал „варяг“, ни с кем не связанный человек из другого региона», — говорит источник-силовик.
Критиковавший в последнее время налоговиков лидер движения «Выбор» Константин Окунев уверен, что начавшаяся в Прикамье «чистка» — абсолютно верное решение федеральных властей. «Я могу судить только по внешней реакции всей правоохранительной системы страны. Замены руководителей связаны с тем, что кто-то в федеральном центре обратил внимание на нашу многострадальную землю. Ведь власть в Пермском крае в значительной степени удерживается в руках двух бывших губернаторов (намекает на Юрия Трутнева и Олега Чиркунова — прим.ред.). Они расставили своих людей на ключевые позиции, смогли подчинить себе все важные институции, которые влияют на развитие бизнеса и жизнь региона», — отметил политик и добавил, что есть логика в одновременной замене всех руководителей — чтобы их «не успевали вербовать».
На сегодняшний день очевидно, что интерес к налоговикам со стороны силовиков присутствует отнюдь не только в Пермском крае. Так, ФСБ задержала руководителя управления ФНС по Тюменской области Тамару Зыкову. А накануне она была арестована на два месяца.