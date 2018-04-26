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26 апреля 2018
25 апреля 2018
Главные новости Пермского края
21:29  26 апреля 2018 0

Нового начальника пермских налоговиков ищут в другом регионе

Новая серия «чисток» в Прикамье обещает стать зрелищем со вмешательством силовиков
Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
Комиссия по лесному хозяйству. Ханты-Мансийск., фнс
Вокруг пермских налоговиков стало немало конфликтов. И это не осталось незамеченнымФото: Александр Елизаров © URA.RU

Замена главного фискала Пермского края может пойти не по самому мягкому сценарию. Как стало известно «URA.RU», региональное управление Федеральной налоговой службы (ФНС) притянуло к себе серьезный негатив со стороны силовиков. Поэтому вероятным становится внедрение «варяга» на место нынешнего руководителя, которому предрекают скорую отставку. А наблюдатели отмечают, что ротация в ФНС станет еще одним ярким эпизодом стартовавшей пермской «чистки».

На место Лидии Струговой может прийти «варяг»
Фото с сайта УФНС по Пермском краю

Лидия Стругова возглавляет пермское управление ФНС с сентября 2009 года. По некоторым данным, срок ее контракта истекает уже в мае. Сохранить должность шансов немного — Стругова возрастной руководитель (1961 года рождения). У нее есть четыре заместителя — Олег Ширяев, Любовь Батуева, Виталий Макарихин и Олег Акимов. Но все они рискуют проиграть борьбу за руководящий пост.

Логика замены главного налоговика Прикамья укладывается в версию о глобальной «чистке» в силовых ведомствах и контрольных органах власти. Пермские элиты в основном предполагают, что инициатива исходит от «федералов». В этом году уже произошла смена главного федерального инспектора (ГФИ) — должность получил Сергей Половников, прибывший из Нижнего Новгорода. Оттуда же перебрался новый прокурор Прикамья Андрей Юмшанов. Уже известно о скором уходе на пенсию начальника главка МВД Виктора Кошелева. Ожидаются скорые отставки руководителя пермского управления Следственного комитета (СК) Марины Заббаровой и председателя краевого суда Владимира Вельянинова.

Персоны, чиркунов олег
«Раздача» руководящих должностей произошла еще при Олеге Чиркунове. Настало время смены состава
Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Многие уходящие руководители и их заместители работают долгие годы, свои должности они получили в период правления губернатора Олега Чиркунова и активно взаимодействуют со старой пермской элитой.

Источник «URA.RU» из числа силовиков рассказал, что в отношении пермских налоговиков резкий негатив возник в прошлом году. И тут же появились уголовные дела. Так, в августе 2017 года инспектор отдела обеспечения процедур банкротства УФНС Антон Яковлев был осужден за мошенничество при банкротстве ОАО «Пермский завод строительных материалов и конструкций». Инспектор вину признал и был приговорен к штрафу в 450 тысяч рублей.

В ноябре 2017 года пермское управление СУ РФ возбудило уголовное дело по факту халатности в отношении руководства инспекции Ленинского района Перми — были фальсифицированы документы проверки ООО «Север-Лес», сумма платежей была необоснованно уменьшена на 1,35 млн рублей.

Егор Заворохин, прессконференция. Пермь, заворохин егор
Егор Заворохин ударил по налоговикам на глазах губернатора
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

А в этом году возникли уголовные дела в отношении бывшего руководства межрайонной инспекции №6 (находится в Лысьве). Дело в том, что на протяжении нескольких лет сотрудники получали указание ежемесячно писать заявления на предоставление материальной помощи и передавать деньги начальству. В результате мошеннической схемы из фонда оплаты труда было похищено более 200 тысяч рублей.

Негатив к налоговикам возник также и по политической линии. В конце прошлого года сотрудники завода «Элиз» (бывший Пермский завод высоковольтных электроизоляторов) начали протестную деятельность. Бывшие топ-менеджеры обанкротившегося предприятия не перечислили в бюджет налогов почти на 160 млн рублей. А ФНС стала блокировать счета завода, мешая его текущей деятельности. В итоге промышленники вышли на массовый пикет под окна налоговиков.

Пикет работников Пермского изоляторного завода. Пермь, пикет
Пикет против налоговиков — прецедент Пермского края
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Об аналогичной проблеме, но уже по поводу Машзавода им. Ф.Э. Дзержинского (ЗиД), на заседании Заксобрания заявил депутат Егор Заворохин. Причем сделал он это во время выступления губернатора Максима Решетникова и спросил, готов ли глава региона стать арбитром в отношениях предприятия и налоговых органов.

«В силовых ведомствах есть понимание, что у налоговиков сложились чересчур хорошие отношения с частью пермской элиты. А с другой частью — очень плохие. Возникают дисбаланс и даже дестабилизация политической ситуации. Поэтому сегодня идет активная работа над тем, чтобы новым руководителем ФНС в Пермском крае стал „варяг“, ни с кем не связанный человек из другого региона», — говорит источник-силовик.

Пресс-конференция Константина Окунева. Предвыборная первая. Пермь, окунев константин
Константин Окунев считает, что «федералов» вдруг заинтересовал Пермский край
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Критиковавший в последнее время налоговиков лидер движения «Выбор» Константин Окунев уверен, что начавшаяся в Прикамье «чистка» — абсолютно верное решение федеральных властей. «Я могу судить только по внешней реакции всей правоохранительной системы страны. Замены руководителей связаны с тем, что кто-то в федеральном центре обратил внимание на нашу многострадальную землю. Ведь власть в Пермском крае в значительной степени удерживается в руках двух бывших губернаторов (намекает на Юрия Трутнева и Олега Чиркунова — прим.ред.). Они расставили своих людей на ключевые позиции, смогли подчинить себе все важные институции, которые влияют на развитие бизнеса и жизнь региона», — отметил политик и добавил, что есть логика в одновременной замене всех руководителей — чтобы их «не успевали вербовать».

На сегодняшний день очевидно, что интерес к налоговикам со стороны силовиков присутствует отнюдь не только в Пермском крае. Так, ФСБ задержала руководителя управления ФНС по Тюменской области Тамару Зыкову. А накануне она была арестована на два месяца.

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