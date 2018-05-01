Атака на российских спортсменов продолжается: снова удар по биатлону

23:54 01 мая 2018 0

Ни один из этапов очередного Кубка мира не будет проведен в России Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

1 мая Международный союз биатлонистов опубликовал расписание этапов следующего Кубка мира по биатлону: впервые за многие годы в России не пройдет ни один из них. Это значит, что радость от восстановления Олимпийского комитета России в Международный олимпийский комитет, возвращения 28 пожизненно дисквалифицированных за допинг спортсменов в большой спорт и патриотическая трактовка новых показания Геннадия Родченкова преждевременны. Специалисты убеждены, положение российского спорта только ухудшается.

В расписании нового сезона — 2018-19 — значатся Словения, Германия, Италия, Австрия, Канада, США, Чехия, Швеция и Норвегия. Завершившийся же сезон имел сразу два российских этапа: в Тюменской области и ХМАО-Югра. Официального объяснения причин решения, принятого Международным союзом биатлонистов, нет. Позитивной новостью для россиян является лишь наличие оговорки: «расписание может быть изменено».

Ведущий «Матч-ТВ» и мастер спорта по биатлону Илья Трифонов уверен, что Россию таким образом пытаются изолировать. «И это касается всех сфер жизни — начиная от экономики, заканчивая спортом. Все это — часть санкционной политики, развернутой США и странами Запада», уверен эксперт.

С этим согласен и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Он связывает новые ограничения с успехами российского оружия. «В последние годы Запад потерял свое военное превосходство, которое обеспечивало его силу и благосостояние в последние 500 лет. И это не может не беспокоить европейские элиты. Потому атака на Россию ведется по всем фронтам и спорт — одно из ее направлений», — рассказал политолог «URA.RU».

Он уточнил, что от спортивных успехов страны зависит настроение граждан. «Дезинформация в спортивной сфере так же опасна, как и в экономической, политической и остальных», — подытожил Лукьянов.

Спортивный агент, член правления общественной организации «Спорт и право» Андрей Митьков убежден, что изоляция российских спортсменов не выгодна ни западным конкурентам, ни самой России, но это логичное продолжение работы по очищению спорта от допинга, которую международные организации начали несколько лет назад. «Сейчас нам важно остаться в структуре большого спорта. Но нужно понимать, что в ближайшее время Россия не получит большинство международных соревнований, на которые рассчитывала, многие спортсмены будут дисквалифицированы. Кроме того, будут заблокированы некоторые спортивные федерации, участвовать в международных соревнованиях они не смогут. Или же их допустят только под нейтральным флагом», — уточнил Митьков.

Бывший вице-президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов в разговоре с журналистом «URA.RU» заявил, что наша страна находится на грани исключения из Международного союза биатлонистов и российский спорт честно заслужил все происходящее с ним сейчас. «На протяжении 55 лет мы были лучшими, еще 10 лет назад наш уровень был попросту недосягаем для спортсменов из других стран. А что сейчас? По количеству нарушений антидопинговых правил мы одни из лидеров. Наши лучшие спортсмены не могут показать достойных результатов», — пояснил свою точку зрения Тихонов.

Собеседник агентства подчеркнул, что в российском спорте вообще и в биатлоне в частности сейчас наблюдается кризис профессиональных кадров. «Такое ощущение, что там работают люди, которых больше никуда не берут. Мир над нами просто смеется», — уточнил он. По мнению бывшего спортсмена, выход из этой ситуации один: жить по законам большого спорта и МОК, иначе ситуация станет еще хуже, чем сейчас.

Сегодня же появилась информация о переговорах по назначению главным тренером российской мужской сборной по биатлону норвежца Уле-Эйнар Бьорндален. В Союзе биатлонистов России ТАССу отказались комментировать эти сообщения.