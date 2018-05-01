18:42 01 мая 2018 0

Из-за допингового скандала Россия не может проводить престижные соревнования Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал расписание этапов Кубка мира и Кубка IBU в сезоне 2018-2019. В списке стран, которым предстоит принять соревнования, Россия отсутствует.

В расписании нового сезона значатся Словения, Германия, Италия, Австрия, Канада, США, Чехия, Швеция и Норвегия. Российские города, в которых в прошедшем сезоне проходили этапы Кубка мира (Тюмень) и Кубка IBU (Ханты-Мансийск и Уват) в документ не внесены, однако на сайте организации уточняется, что расписание может быть изменено, сообщает «Советский спорт». В начале марта Всемирное антидопингового агентство WADA запретило проводить международные соревнования в странах, нарушающих требования организации. В списке государств-нарушителей оказалась и Россия.

Напомним, что заключительный этап Кубка мира 2017-2018, проходивший в Тюмени, был омрачен бойкотом соревнования со стороны биатлонистов из США, Чехии и Украины. Спортсмены отказались лететь в Россию из-за допингового скандала.



В апреле стало известно, что президент IBU Андерс Бессеберг подозревается в получении взятки от представителей РФ. В деле также фигурирует генеральный секретарь IBU Николь Реш. Предполагается, что чиновники способствовали отстаиванию интересов российского биатлона. Часть обвинений построена на показаниях информатора WADA Григория Родченкова.