{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,20
Динамика за 2 недели
Евро 75,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 мая 2018
03 мая 2018
14:12  04 мая 2018 0

Екатеринбург может гордиться: Цзю и Хабиб приехали в новую академию

Алтушкин создал на Урале базу для подготовки бойцов и патриотов — лучшую в России и Европе
Татьяна Ларина
© Служба новостей «URA.RU»
Международный турнир по боям в клетке, организованный промоутерской компанией
Академия единоборств РМК — первый спортивный объект в Свердловской области, полностью сконцентрированный на единоборствахФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сегодня в Екатеринбурге открывается «Академия единоборств РМК» главы «Русской медной компании» Игоря Алтушкина. В современном спорткомплексе будут готовить чемпионов и патриотов. Мотивировать молодежь будут звезды мировой величины, начало положат знаменитый российский боксер Костя Цзю и самый успешный российский боец ММА, действующий чемпион самой известной в мире бойцовской организации UFC Хабиб Нурмагомедов.

Встреча Бориса Дубровского и Игоря Алтушкина в Карабаше, пистолет, алтушкин игорь, дубровский борис
Игорь Алтушкин (справа) активно популяризирует бокс и смешанные единоборства, кроме того, возглавляет региональную федерацию практической стрельбы
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель РМК Игорь Алтушкин последние несколько лет активно и системно популяризирует бокс и смешанные единоборства на Урале. Кроме того, он возглавляет региональную федерацию практической стрельбы. И в отличие от большинства олигархов, вкладывающих деньги в популярные футбол и хоккей, Алтушкин не только поддерживает единоборства и стрельбу, но и сам серьезно занимается этими видами спорта. Возможно, во многом благодаря этому Екатеринбург получает уже второй суперсовременный спорткомплекс.

Для практической стрельбы в столице Урала есть спортивно-стрелковый комплекс «Архангел Михаил». Когда он задумывался, руководством РМК была поставлена задача сделать комплекс лучше мировых аналогов, что удалось реализовать. Примерно такая же задача была поставлена перед строительством «Академии единоборств РМК», о которой стало известно осенью 2017 года.

Стрельбище и музей ВПК "Архангел Михаил". Екатеринбург
Новая академия единоборств должна была стать лучшей в своем роде. Как и спортивно-стрелковый комплекс «Архангел Михаил» (на фото)
Фото: Дарья Попова © URA.RU

«У нас была задача сделать академию лучше, чем где-либо в России или Европе. Мы объехали целый ряд спорткомплексов, которые заточены под единоборства. Я ездил в Москве по всем ведущим академиями, в том числе был в „Академии бокса Флойда Мейвезера“, в академии бокса в Лужниках. Александр Алтушкин (сын Игоря Алтушкина, — прим.ред.) тоже по России ездил и смотрел, как устроены подобные комплексы. На основании того, что мы увидели, того, что я видел в свое время в Америке, всю инфраструктуру для единоборств мы распланировали по этажам академии РМК», — рассказал «URA.RU» исполнительный директор RCC boxing promotions Алексей Титов.

Академия единоборств РМК — первый спортивный объект в Свердловской области, полностью сконцентрированный на единоборствах. Там будут размещены секции по боксу, ММА, тайскому боксу, карате, греко-римской борьбе и другим видам. Академия занимает шесть этажей, два верхних отданы под «РМК Арену» на 400 зрительских мест, где еженедельно будут проходить турниры.

Турнир по смешанным единоборствам "Russian Cagefighting Championship" в КРК "Уралец". Екатеринбург, клетка, русская медная компания, ринг, спорт, рмк, смешанные единоборства, бои, мма, mma, бои без правил, бои в клетке, rcc, russian cagefighting championship
В новой Академии три ринга для тренировок
Фото: Анна Майорова © URA.RU

В новой академии три ринга для тренировок на втором этаже и один — на пятом. Сейчас спортсмены RCC boxing promotions тренируются на одном ринге, поэтому во время спаррингов занятия растягиваются на целый день. Четыре ринга позволят проводить спарринги в более сжатые сроки, что будет удобно и для спортсменов, и для тренеров.

В тренировочных залах самое передовое оборудование, от скакалок до тяжелых мячей и полноценной зоны кросс-фита. Она оснащена всеми тренажерами, необходимыми для развития функциональной выносливости именно бойцов. На 3-м этаже запланирована зона восстановления. Там будут массажные кабинеты, медицинский корпус, сауна и даже ванна со льдом.

«Самое лучшее восстановление — это лед и холод. В Америке давно все боксеры после интенсивных тренировок принимают ванну со льдом, потому что после этого молочная кислота полностью уходит, мышцы, связки, суставы полностью восстанавливаются. Можно почти сразу идти снова тренироваться», — пояснил Алексей Титов.

Турнир по смешанным единоборствам "Russian Cagefighting Championship" в КРК "Уралец". Екатеринбург, ринг, спорт, смешанные единоборства, бои, бои в клетке, бои без правил ММА
Академия единоборств РМК станет базовой площадкой для тренировок боксеров и бойцов профессиональной команды RCC Boxing Promotions
Фото: Анна Майорова © URA.RU

По его словам, академия единоборств РМК станет базовой площадкой для тренировок боксеров и бойцов профессиональной команды RCC Boxing Promotions. Вместе с ними под одной крышей будут заниматься начинающие спортсмены и дети. В этом кроется глобальная задача и долгосрочная перспектива — выращивать чемпионов, которые приходили бы в академию еще детьми, а потом попадали в основную команду RCC Boxing Promotions или сборные России.

«Будет составлено комфортное расписание и для профессионалов, и для детей. Возможность находиться на одной площадке вместе с состоявшимися спортсменами — это отличная мотивация для молодых и неопытных бойцов и для детей. Они будут заниматься рядом с чемпионами, практически со звездами. Там будут Иван Штырков, Магомед Курбанов, Михаил Алексеев, которые своим примером будут мотивировать молодых ребят тренироваться и трудиться», — уверен Титов.

Майк Тайсон и Константин Цзю в Екатеринбурге, цзю константин
Костю Цзю ждут на торжественном открытии академии
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вести спортивные секции будут высококвалифицированные специалисты, в частности старший тренер по боксу RCC Boxing Promotions Николай Попов. Кроме того, в академии будут регулярно проходить мастер-классы от ведущих спортсменов России и мира. Так, например, уже в день открытия мастер-класс для детей проведет тренер и отец звезды UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап.

В торжественном открытии академии единоборств РМК примут участие знаменитый российский боксер Костя Цзю и боец ММА Александр Емельяненко, возможно, к ним присоединится и Хабиб Нурмагомедов. Также ожидается губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Завершится первый день работы академии турниром по профессиональному боксу, где в главном бою встретятся обладатель титулов WBO European, WBA-NABA, USBA, WBC Silver Дмитрий Михайленко и Александр Шаронов.

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров