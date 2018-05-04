Екатеринбург может гордиться: Цзю и Хабиб приехали в новую академию

14:12 04 мая 2018 0

Академия единоборств РМК — первый спортивный объект в Свердловской области, полностью сконцентрированный на единоборствах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сегодня в Екатеринбурге открывается «Академия единоборств РМК» главы «Русской медной компании» Игоря Алтушкина. В современном спорткомплексе будут готовить чемпионов и патриотов. Мотивировать молодежь будут звезды мировой величины, начало положат знаменитый российский боксер Костя Цзю и самый успешный российский боец ММА, действующий чемпион самой известной в мире бойцовской организации UFC Хабиб Нурмагомедов.

Игорь Алтушкин (справа) активно популяризирует бокс и смешанные единоборства, кроме того, возглавляет региональную федерацию практической стрельбы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель РМК Игорь Алтушкин последние несколько лет активно и системно популяризирует бокс и смешанные единоборства на Урале. Кроме того, он возглавляет региональную федерацию практической стрельбы. И в отличие от большинства олигархов, вкладывающих деньги в популярные футбол и хоккей, Алтушкин не только поддерживает единоборства и стрельбу, но и сам серьезно занимается этими видами спорта. Возможно, во многом благодаря этому Екатеринбург получает уже второй суперсовременный спорткомплекс.

Для практической стрельбы в столице Урала есть спортивно-стрелковый комплекс «Архангел Михаил». Когда он задумывался, руководством РМК была поставлена задача сделать комплекс лучше мировых аналогов, что удалось реализовать. Примерно такая же задача была поставлена перед строительством «Академии единоборств РМК», о которой стало известно осенью 2017 года.

Новая академия единоборств должна была стать лучшей в своем роде. Как и спортивно-стрелковый комплекс «Архангел Михаил» (на фото) Фото: Дарья Попова © URA.RU

«У нас была задача сделать академию лучше, чем где-либо в России или Европе. Мы объехали целый ряд спорткомплексов, которые заточены под единоборства. Я ездил в Москве по всем ведущим академиями, в том числе был в „Академии бокса Флойда Мейвезера“, в академии бокса в Лужниках. Александр Алтушкин (сын Игоря Алтушкина, — прим.ред.) тоже по России ездил и смотрел, как устроены подобные комплексы. На основании того, что мы увидели, того, что я видел в свое время в Америке, всю инфраструктуру для единоборств мы распланировали по этажам академии РМК», — рассказал «URA.RU» исполнительный директор RCC boxing promotions Алексей Титов.

Академия единоборств РМК — первый спортивный объект в Свердловской области, полностью сконцентрированный на единоборствах. Там будут размещены секции по боксу, ММА, тайскому боксу, карате, греко-римской борьбе и другим видам. Академия занимает шесть этажей, два верхних отданы под «РМК Арену» на 400 зрительских мест, где еженедельно будут проходить турниры.

В новой Академии три ринга для тренировок Фото: Анна Майорова © URA.RU

В новой академии три ринга для тренировок на втором этаже и один — на пятом. Сейчас спортсмены RCC boxing promotions тренируются на одном ринге, поэтому во время спаррингов занятия растягиваются на целый день. Четыре ринга позволят проводить спарринги в более сжатые сроки, что будет удобно и для спортсменов, и для тренеров.

В тренировочных залах самое передовое оборудование, от скакалок до тяжелых мячей и полноценной зоны кросс-фита. Она оснащена всеми тренажерами, необходимыми для развития функциональной выносливости именно бойцов. На 3-м этаже запланирована зона восстановления. Там будут массажные кабинеты, медицинский корпус, сауна и даже ванна со льдом.

«Самое лучшее восстановление — это лед и холод. В Америке давно все боксеры после интенсивных тренировок принимают ванну со льдом, потому что после этого молочная кислота полностью уходит, мышцы, связки, суставы полностью восстанавливаются. Можно почти сразу идти снова тренироваться», — пояснил Алексей Титов.

Академия единоборств РМК станет базовой площадкой для тренировок боксеров и бойцов профессиональной команды RCC Boxing Promotions Фото: Анна Майорова © URA.RU

По его словам, академия единоборств РМК станет базовой площадкой для тренировок боксеров и бойцов профессиональной команды RCC Boxing Promotions. Вместе с ними под одной крышей будут заниматься начинающие спортсмены и дети. В этом кроется глобальная задача и долгосрочная перспектива — выращивать чемпионов, которые приходили бы в академию еще детьми, а потом попадали в основную команду RCC Boxing Promotions или сборные России.

«Будет составлено комфортное расписание и для профессионалов, и для детей. Возможность находиться на одной площадке вместе с состоявшимися спортсменами — это отличная мотивация для молодых и неопытных бойцов и для детей. Они будут заниматься рядом с чемпионами, практически со звездами. Там будут Иван Штырков, Магомед Курбанов, Михаил Алексеев, которые своим примером будут мотивировать молодых ребят тренироваться и трудиться», — уверен Титов.

Костю Цзю ждут на торжественном открытии академии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вести спортивные секции будут высококвалифицированные специалисты, в частности старший тренер по боксу RCC Boxing Promotions Николай Попов. Кроме того, в академии будут регулярно проходить мастер-классы от ведущих спортсменов России и мира. Так, например, уже в день открытия мастер-класс для детей проведет тренер и отец звезды UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап.

В торжественном открытии академии единоборств РМК примут участие знаменитый российский боксер Костя Цзю и боец ММА Александр Емельяненко, возможно, к ним присоединится и Хабиб Нурмагомедов. Также ожидается губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Завершится первый день работы академии турниром по профессиональному боксу, где в главном бою встретятся обладатель титулов WBO European, WBA-NABA, USBA, WBC Silver Дмитрий Михайленко и Александр Шаронов.