11:16 24 апреля 2018 0

Ожидается, что спортсмен проведет в уральской столице два дня Фото: khabib.com

Действующий российский чемпион UFC (самая известная бойцовская организация в мире) Хабиб Нурмагомедов посетит вечер смешанных единоборств в Екатеринбурге 5 мая. В качестве почетного гостя дагестанский спортсмен посмотрит бой Александра Емельяненко против бразильца Габриэля Гонзаги.

«Предполагается, что Хабиб проведет в Екатеринбурге два дня и посетит не только турнир, но и Академию единоборств РМК. Вместе с ним Екатеринбург посетит его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе РМК.

Хабиб Нурмагомедов сегодня самый успешный российский боец ММА в мире. Он входит в топ-3 мирового рейтинга FightMatrix в легком весе и за 26 профессиональных боев не потерпел ни одного поражения. В апреле 2018 года дагестанец стал чемпионом UFC в легком весе. Есть вероятность, что в одном из следующих поединков Нурмагомедов встретится с ирландской звездой ММА Конором Макгрегором. Ходят слухи, что их встречу UFC может организовать в России.

Турнир RCC2: Russian Cagefighting Championship станет главным спортивным событием мая в Свердловской области. В рамках события пройдет десять боев. Кроме встречи Емельяненко и Гонзага, состоится также бой екатеринбуржца Ивана Штыркова против бразильца Джеримо Дос Сантоса.