Куйвашев поменял пост министра на екатеринбургские выборы

06:55 10 мая 2018 0

Эксперты уверены, что Куйвашев сегодня нужнее Екатеринбургу, чем Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Решение Госдумы о переназначении на посту председателя правительства РФ Дмитрия Медведева косвенно определило дальнейшую судьбу екатеринбургской власти. Ожидавшегося кадрового обновления федерального кабинета министров за счет региональных лидеров не происходит. Соответственно, звучавшим в течение нескольких последних месяцев прогнозам о назначении одним из министров свердловского губернатора Евгения Куйвашева не дано сбыться.

Как сообщили «URA.RU» несколько источников в структурах областной власти, нерешенность вопроса о возможном переводе губернатора в Москву тормозила подготовку к выборам в екатеринбургскую гордуму. Пребывая в подвешенном состоянии, он был вынужден откладывать согласование списка кандидатов от «Единой России». Пока глава региона молчал, появилось несколько предвыборных колонн, представители каждой из которых уверяли, что именно они представляют интересы Евгения Куйвашева.

Владимир Тунгусов представил своих кандидатов в депутаты, когда Евгения Куйвашева не было в области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одну из заявок сделал первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов. Еще 26 апреля он представил в здании резиденции группу своих претендентов на мандаты. Параллельно усилили свою работу в округах кандидаты, объединившиеся вокруг Виталия Кочеткова (друг председателя совета директоров ООО «Интертехэлектро» Артема Бикова). Среди последних оказалось много близких к Куйвашеву политиков и общественников.

Представители обеих команд активно регистрируются для участия в праймериз «Единой России», выступая конкурентами в каждом из округов. В противоборство с ними готовятся вступить независимые прогубернаторские фигуры. В частности, в округе №5 выдвинулся легендарный журналист Иннокентий Шеремет. Ожидается включение в кампанию группы представителей депутата Госдумы Андрея Альшевских.

Опрошенные «URA.RU» участники выборов ожидают, что после 9 мая Евгений Куйвашев официально или во внутриаппаратном порядке наведет порядок в кандидатских рядах. Часть политиков придерживается мнения, что он проведет открытую встречу со своими доверенными участниками кампании. Другие считают, что никаких заявлений не будет — им предоставят только необходимый для победы административный ресурс.

Анатолий Гагарин уверен, что список Тунгусова будет откорректирован Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Думаю, что оглашенный Владимиром Тунгусовым список с нынешней реальностью соотносится лишь отчасти. Вполне возможно, что какие-то видоизменения в нем будут происходить. Несмотря на наличие и второго, и третьего, и других списков, реальных игроков в них немного. Их состав нужно согласовывать. А сделать это вправе только губернатор. Слово за ним», — считает глава уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин.

Эксперт напомнил, что недавно президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия Екатеринбурга. Евгению Куйвашеву предстоит сформировать гордуму, которая сможет достойно подготовить мегаполис к этому событию. Одним из аспектов этой подготовки может стать актуализация проекта по созданию агломерации «Большой Екатеринбург». «Если осенью будет принято решение о проведении в Екатеринбурге Экспо-2025, то значение нового состава городской думы вырастет многократно», — отметил Гагарин.

Участники кампании подчеркивают, что в случае решения Куйвашева самоустраниться от кампании она приобретет скандальный и малоуправляемый характер.

В администрации губернатора подтверждают, что губернатор ведет консультации с будущими кандидатами, но просят не делать из этого факта поспешных выборов.

«Наша главная задача — обеспечить прозрачность и законность всех этапов предвыборных кампаний не только в Екатеринбурге, но и во всех городах, где они проходят. Сейчас особое внимание администрации губернатора приковано к процессу выдвижения кандидатов и организации праймериз „Единой России“. Удивительно, но мы так и не дождались подобных процедур от других партий. А ведь, если судить по опыту предыдущих лет, именно на праймериз определяются потенциальные лидеры электоральной гонки. Не могу отрицать, что консультации по выборам в муниципалитетах области уже ведутся. Но это не более чем консультации, задача которых обеспечить прозрачность и соответствие закону хода подготовки к единому дню голосования», — пояснил «URA.RU» директор департамента информационной политики Свердловской области Александр Иванов.