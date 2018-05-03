Кому проиграет список Тунгусова в Екатеринбурге

06:54 03 мая 2018 0

Войти в гордуму смогут не все поддержанные мэрией кандидаты Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ближайшее время свердловский губернатор Евгений Куйвашев согласует список кандидатов в депутаты Екатеринбургской гордумы от «Единой России». Глава региона вправе полностью согласиться с перечнем, ранее подготовленным его первым заместителем Владимиром Тунгусовым. Но он может пойти и другим путем, поддержав активно работающих в округах альтернативных выдвиженцев — молодых и амбициозных политиков и общественников. В ряде случаев они в состоянии принести партии власти значительно больше пользы, чем проверенные десятилетиями кадры.

Как ранее сообщало «URA.RU», наибольшее число независимых участников кампании сплотилось вокруг Виталия Кочеткова (друг председателя совета директоров ООО «Интертехэлектро» Артема Бикова). Часть из них поддержана группой бизнесменов, контролирующих большинство коммунальных активов в Екатеринбурге. Группы своих кандидатов в ближайшее время представят глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских и другие известные политики. Большинство из них уже успешно ведут работу с избирателями, опережая оппонентов из мэрской команды, и собираются подавать документы для участия в праймериз «Единой России».

Округ №1. Алексей Бородин vs Валерий Черкашин

Действующий депутат Алексей Бородин избирался в гордуму в 2009 и в 2013 годах. Оба раза он одерживал победу благодаря политтехнологическим приемам. В частности, для повышения узнаваемости фамилии кандидата его консультанты устраивали раздачу хлеба «Бородинский». На уличных щитах говорилось, что голосование состоится в «День Бородина». На заре депутатской карьеры он входил в команду губернатора, но довольно быстро перешел на сторону администрации Екатеринбурга.

Избиратели уже давно съели выданный им Алексеем Бородиным Бородинский хлеб Фото: Анна Майорова © URA.RU

Являясь успешным бизнесменом, Бородин значительную часть времени занимается вопросами своего предприятия в ущерб работе в округе.

Его потенциальным оппонентом называют члена Общественной палаты Свердловской области Валерия Черкашина. На протяжении ряда последних лет он занимается социальными проектами. В частности, общественник боролся с застройкой, угрожающей пойме реки Исеть, занимался проблемами ветеранов и военных. «В отличии от Бородина он имеет огромный опыт живого общения с людьми, не боится идти в толпу и отвечать на острые вопросы. Встречи — его конек, результаты реализации общественных проектов — главное достоинство», — поясняет участник выборов.

Округ №2. Сергей Мелехин vs Олег Забродин

Администрацию города в этом округе представляет дважды избиравшийся депутатом Сергей Мелехин. Участники кампании рассказывают, что за парламентарием закрепилось прозвище «Тень» за его зависимость от совладельца рынка «Таганский ряд», депутата Заксобрания Анатолия Никифорова. Мелехин начинал политическую карьеру как помощник бизнесмена, по сей день возглавляет АНО «Никифоров», согласует с ним основные моменты депутатской деятельности.

Сергея Мелехина называют за глаза тенью Анатолия Никифорова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мелехин уделяет большое внимание собственному пиару. С начала 2018 года в округе выходят многополосные цветные газеты, в которых также содержатся его совместные с Анатолием Никифоровым фотографии.

Альтернативой Сергею Мелехину в округе стал руководитель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Олег Забродин. Он пользуется доверием губернаторской команды. С 2008 года медик является главным внештатным специалистом-наркологом министерства здравоохранения, руководит «Психиатрической больницей №3», возглавляет Наблюдательный совет центра «Урал без наркотиков».

«Забродин — душевный, общительный человек. Знает в округе всех — от директоров домов культуры до санитарок. Он изучил проблемные точки территории и предлагает пути их решения», — рассказывает представитель системы здравоохранения.

Округ №3. Олег Кагилев vs Антон Швалев

В округе №3 руководители мэрии Екатеринбурга сделали ставку на действующего депутата Олега Кагилева, также тесно связанного с владельцами «Таганского ряда». С 2009 по 2016 год он руководил собственной фирмой, после чего получил пост начальника Управления капитального строительства Свердловской области. По неофициальным данным, Кагилев нанял для проведения кампании высокооплачиваемых политконсультантов. Их первым предложением стало проведение «Дня садовода», в рамках подготовки к которому представители команды депутата раздают избирателям семена.

Антон Швалев — один из активных организаторов домовых советов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Конкуренцию ему составляет действующий депутат-справедливоросс Антон Швалев. Он максимально вовлечен в жизнь округа, специализируясь на защите прав жителей в сфере ЖКХ. Швалев создал ряд домовых советов, лично обучал многих старших по дому, сотрудничает с квартальными. «После президентских выборов, на которых справедливороссы поддержали Путина, их партию уже нельзя назвать оппозиционной. Представляющие ее депутаты накопили богатый опыт общения и помощи людям, создали широкие сетки сторонников, чем не могут похвастаться такие экс-бизнесмены и руководители казенных предприятий, как Кагилев», — поясняет участник выборов.

Округ №4. Александр Мяконьких vs Александр Колесников

Представляющий этот округ депутат Александр Мяконьких вновь согласован администрацией города для переизбрания. Как и некоторые ранее названные думцы он принадлежит к группе «Таганского ряда», находясь в политической и экономической зависимости от его руководителей.

Кто станет его основным оппонентом, пока неизвестно. Речь может идти о секретаре районного отделения Сергее Колесникове, руководителе ЗАО «УК РЭМП Железнодорожного района» Александре Колесникове и экс-депутате гордумы Светлане Шамановой. Значимой активности на территории пока никто из них не проявляет.

Округ №5. Виктор Тестов vs Тимофей Жуков

Действующий вице-спикер Екатеринбургской гордумы Виктор Тестов — один из сильнейших представителей городской команды. Он — профессиональный политик, мастер аппаратной интриги, профессиональный лоббист. Являясь ярким представителем движения воинов-интернационалистов, он поддерживает тесные отношения с ветеранскими организациями. Как человек, имевший прямое отношение к созданию рынка «Таганский ряд», он работает с меценатами.

Тимофей Жуков готов составить конкуренцию ветерану екатеринбургской политики Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ветерану екатеринбургской политики придется померяться силами с первым вице-президентом фонда «Город без наркотиков» Тимофеем Жуковым. Молодой общественник реализует ряд социальных проектов, ежемесячно наращивая активность. Он специализируется на профилактике наркозависимости, поддержке бездомных и многодетных. Помимо этого, Жуков достиг договоренность с областными властями об открытии центра по оказанию помощи попавшим в тяжелую ситуацию екатеринбуржцам.

«В этом округе мы будем наблюдать соревнование опыта и молодости, аппаратных умений и социального креатива. Исход этой борьбы не однозначен», — говорит известный политтехнолог.

Округ №6. Михаил Матвеев vs Инкогнито

В этой части Екатеринбурга руководители мэрии решили поддержать действующего заместителя сити-менеджера Михаила Матвеева. Он — наиболее опытный из управленцев мэрии. Чиновник пришел в городскую власть в 1992 году и с тех пор успешно курирует социальную сферу. Именно его Аркадий Чернецкий назвал «стержневым человеком администрации», представляя на днях городской элите свою книгу о политической истории города. Альтернативные кандидаты пока не проявляют в округе значимой активности.

Округ №7. Владимир Крицкий vs Инкогнито

Владимиру Крицкому наступают на пятки молодые конкуренты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Не до конца понятна предвыборная ситуация и в округе №7, где будет переизбираться на очередной срок яркий представитель команды администрации Екатеринбурга — управляющий «ЛСР. Недвижимость-Урал» Владимир Крицкий. Несмотря на свою известность и аппаратный вес, он подавляющую часть времени проводит на производстве. Поэтому, в случае появления на территории молодого конкурента, способного активно реализовывать социальные проекты, у Крицкого могут возникнуть в ходе кампании серьезные затруднения. Пока такого кандидата нет.

Округ №8. Александр Худяков vs Григорий Вихарев

Григорий Вихарев встретится на выборах с уже знакомым конкурентом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Кандидатом от администрации Екатеринбурга в этом округе согласован секретарь Кировского районного отделения «Единой России» Александр Худяков. Он, в частности, известен как куратор партийного проекта «Народный контроль». Его конкурентом станет действующий депутат от ЛДПР Григорий Вихарев, входящий в пул близких к мэрии политиков. Альтернативные кандидаты на этой территории работу пока не начали.

Округ №9. Елена Дерягина vs Виталий Чачин

Владимир Тунгусов неожиданно назвал своим кандидатом по данной территории действующего депутата Елену Дерягину, у которой в последнее время не складывались отношения с представителями мэрии. По словам представителя администрации города, все разногласия на сегодняшний день преодолены.

ока между промэрскими кандидатами идет борьба за поддержку, на территории ведет активную работу строитель-реставратор Виталий Чачин. Он создал общественное движение «Город и люди», которое должно перенять лучшие традиции игравшего ключевую роль в городской политике в 90-е года прошлого века движения «Наш дом — наш город». Помимо этого, в кампанию могут включиться известный своими патриотическими проектами член афганского движения Игорь Усов и врач-кардиолог Ян Габинский.

Округ №10. Николаю Смирнягину альтернативы нет

Николай Смирнягин гарантировал себе повторное получение мандата Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В этой части Екатеринбурга, по признанию всех опрошенных «URA.RU» участников выборов есть только один способный рассчитывать на победу кандидат — действующий депутат, гендиректор УК «Академический» Николай Смирнягин. Отчасти это объясняется влиятельностью группы компаний «Ренова», к которой он имеет прямое отношение. Но и сам Смирнягин в состоянии предъявить избирателям свои достижения. Одно из них — минимальные коммунальные платежи для горожан, проживающих в управляемом им жилфонде.

Округ №11. Павел Пустозеров vs Илья Лобов

Илье Лобову придется встретиться на выборах с дорожником Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Входящие в Октябрьский район округа №11 и №12 традиционно являются самым тяжелым для городских властей. В первом из них руководители мэрии поддержали директора ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» Павла Пустозерова. Но он может оказаться уязвимой фигурой. Областной центр славится низким качеством дорог, в чем оппоненты будут упрекать промэрского кандидата.

Альтернативу ему может составить активно работающий в округе справедливоросс Илья Лобов, сделавший себе имя на защите прав граждан в сфере ЖКХ и борьбе за качество проведения капремонтов. Еще одним политическим игроком в округе является управляющий УК ЖКХ Октябрьского района Михаил Плешаков.

Округ №12. Виктор Карташев vs Александр Караваев

Похожая ситуация сложилась во второй части Октябрьского района, где администрация Екатеринбурга намерена выдвинуть директора ЕМУП «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья» Виктора Карташева. Муниципальному управленцу придется противостоять действующему депутату от «Справедливой России» Александру Караваеву, который на протяжении нескольких последних лет не прекращал работу в округе, оказывая поддержку избирателям и отстаивая их права.

Округ №13. Александр Найданов vs Надежда Толстоброва

Не простой обещает стать для руководителей мэрии кампания и в Орджоникидзевском округе, в который входят округа №13, №14 и №15. В первом из них интересы городских властей будет представлять гендиректор ЗАО «Орджоникидзевская Управляющая жилищная компания» Александр Найданов. Он запомнился местным жителям как участник гремящих уже на протяжении нескольких лет в районе коммунальных воин.

Уставшие от проблем в сфере ЖКХ жители округа могут предпочесть другого кандидата — руководителя «Центра социальной помощи семьям и детям Орджоникидзовского района» Надежде Толстоброве, ежедневно поддерживающей десятки и сотни нуждающихся земляков.

Округ №14. Владимир Смирнов vs Владимир Стругов

Прокуратура испортила Владимиру Смирнову старт предвыборной кампании Фото: Анна Майорова © URA.RU

В округе №14 встретятся кандидаты, участвовавшие в марте 2017 года в довыборах в муниципальный парламент. Первый из них — победивший в той кампании представитель мэрской команды Владимир Смирнов. Областная прокуратура добилась в суде досрочного прекращения его полномочий из-за нарушений, допущенных им при оформлении декларации о доходе и имуществе. Поэтому, несмотря на поддержку со стороны городских властей, Смирнову придется отвечать на резонные вопросы со стороны избирателей.

Проблемы Смирнова окажутся на руку его оппоненту — заместителю руководителя департамента развития ООО «Элемент-Трейд» Владимиру Стругову, который год назад уступил ему 6% голосов.

Округ №15. Николай Антонов vs Александр Косинцев

Участники кампании до последнего момента сомневались, что в этой части Орджоникидзевского района вновь будет избираться действующий депутат Николай Антонов. По неофициальной информации, руководителям мэрии пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить его вновь побороться за мандат.

Александра Косинцева ждут на выборах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Однако это решение может стать не окончательным. Не исключено, что в последний момент Антонов уступит округ также поддерживаемому руководством мэрии адвокату Алексею Вихареву.

Но единороссы могут воспользоваться и другим вариантом. В этом округе находится Завод имени Калинина, заместителем генерального директора которого многие годы работал Александр Косинцев. Он временно оставил пост на производстве, чтобы возглавить свердловский исполком «ЕР». «ЗиК — знаковое предприятие для этой территории, а у самого Косинцева есть богатейший политический опыт, харизма, умение общаться с избирателями и элитами. В случае выдвижения, его шансы на победу будут крайне высоки», — говорит участник кампании.

Округ №16. Дмитрий Сергин vs Илья Тыщенко

Этот округ является уникальным. Администрация Екатеринбурга намерена поддержать в нем представителя руководителя свердловского отделения оппозиционной «Российской партии пенсионеров» Дмитрия Сергина, входящего в ближайшее окружение первого заместителя губернатора Владимира Тунгусова. По данным источника «URA.RU» в региональном отделении «ЕР», партию власти попросят в этом округе выдвинуть технического кандидата, который заранее будет обречен на проигрыш.

Среди потенциальных оппонентов Сергина пока называется лишь руководитель свердловского отделения «ОПОРЫ России» Илья Тыщенко, имеющего на территории как финансовую базу, так и сетку сторонников.

Округ №17. Юрий Дозорец vs Инкогнито

В округе №17 выдвинулся на праймериз «Единой России» действующий аффилированный с городскими властями депутат Юрий Дозорец. Его оппоненты на данной территории пока не заявились.

Округ №18. Сергей Зайков vs Анатолий Шарапов

В последнем округе на выборах в гордуму мэрия сделала ставку на никому не известного бизнесмена Сергея Зайкова, интересы которого лоббирует депутат Госдумы РФ Лев Ковпак. Единственной реальной альтернативой ему является уже неоднократно избиравшийся от этой территории Анатолий Шарапов. Он, по словам коллег, «годами не вылезает из округа, знает каждого избирателя в лицо».