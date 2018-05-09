В Кургане впервые не нашли ветерана для выступления 9 Мая

15:04 09 мая 2018 0

Оставшихся в живых участников войны все меньше Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Собираться курганцы на, без преувеличения, главный и самый массовый праздник начали заранее. С девяти утра у областной филармонии началось построение колонн «Бессмертного полка». «Это отец у них был коммунист, а дед и бабка его не любили», «Дед у меня всю войну прошел, ни разу ранен не был», — рассказывали друг другу горожане, спешащие по улицам с фотографиями родственников-фронтовиков в руках.

В этот день в Кургане и по всей стране вспоминают погибших Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Остальные торопились занять места на Центральной площади, откуда удобно наблюдать за парадом. Уже за полчаса до начала самые «козырные» из них были плотно заполнены.

Зрители спешат занять лучшие места Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«В этом году впервые не ветеран будет выступать с трибуны, — поделился с корреспондентом „URA.RU“ руководитель городского совета ветеранов Александр Мазеин. — Здоровье уже не то: этот-то вот еле ходит».

Ветеранов провожают волонтеры Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

За постаментом памятника Ленину толпились депутаты, чиновники и огромное количество людей в форме. Все они тепло приветствовали друг друга и радостно обнимались. Между ними сновали юные артисты, участвующие в представлении. Особенно заметной и многочисленной была толпа девушек во вдовьих нарядах, чье оживленное щебетание резко контрастировало с их траурной одеждой.

Губернатора Алексея Кокорина сопровождали жена и дочь Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По внезапно оживившимся лицам и начавшемуся движению стало понятно — пришел губернатор. Поздороваться с ним сразу же потянулись многие из собравшихся. Алексей Кокорин сердечно обнимал силовиков. Успев мимоходом дать указания супруге и дочери, которые стояли неподалеку с заготовленной для «Бессмертного полка» фотографией, он направился на трибуну.

Собравшиеся на вип-трибуне тепло друг друга приветствовали Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Как вы оцениваете новое правительство? — успеваю после приветствий и поздравлений задать губернатору не праздничный, но актуальный вопрос.

— Да какое же оно новое, все знакомые.

— Ну, а назначение Гордеева должно же порадовать? Сергей Федорович Лисовский [член Совета Федерации от Курганской области] всегда о нем хорошо отзывается, может, будут позитивные сдвиги в сельском хозяйстве…

— Он же будет не министром, а вице-премьером, — поправляет меня Кокорин.

Все готово к началу парада Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ожидании начала парада почетные гости занимают места на трибунах. Многие также остаются на ногах — так, тесной кучкой стоят директора департаментов городской администрации во главе с первым замом сити-менеджера Андреем Жижиным.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

После выноса знамени ведущий объявляет, что принимать парад будет начальник погранинститута ФСБ, генерал-майор Виктор Урюмцев.

Парад Победы — самый зрелищный праздник Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Первые лица региона — Алексей Кокорин и спикер областной думы Дмитрий Фролов — поздравили собравшихся, после слово предоставили ветерану труда Николаю Гринько, которому пришлось заменить оставшихся в живых участников войны. Он рассказал о годах оккупации, когда ребенком жил в Воронежской области: «Я помню немецких, итальянских, румынских оккупантов, видел, как они убивали людей, жгли дома, грабили население».

На трибуне разместились руководители города и области, силовики и ветераны Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Вспомнил и о том, как встречали освободителей. «Первыми вошли в наше село фронтовые разведчики. Помню, как мама моя их обнимала, радость была такая, что невозможно передать словами», — рассказывал Николай Гринько. А по лицу стоящего рядом губернатора было видно, насколько он эмоционально воспринял слова ветерана.

Курсанты тоже прошли строем по Центральной площади Кургана Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

После бравого марша военных и силовиков к трибунам приблизились колонны «Бессмертного полка», во главе которого шел его организатор Ярослав Фомин. Юные танцоры исполнили танец, посвященный всем погибшим и выжившим в годы войны, во время которого многие зрители плакали. Это была необходимая пауза: губернатор, его заместители, руководство администрации с семьями встали в первые ряды «Бессмертного полка», чтобы возглавить шествие. Длинная вереница людей с плакатами, которая по площади шла еще несколько десятков минут, двинулась в сторону ЦПКиО.

Юные артисты растрогали зрителей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Юные горожане рассматривают боевую технику Фото: Игорь Меркулов © URA.RU