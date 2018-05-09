В Кургане впервые не нашли ветерана для выступления 9 Мая

Собираться курганцы на, без преувеличения, главный и самый массовый праздник начали заранее. С девяти утра у областной филармонии началось построение колонн «Бессмертного полка». «Это отец у них был коммунист, а дед и бабка его не любили», «Дед у меня всю войну прошел, ни разу ранен не был», — рассказывали друг другу горожане, спешащие по улицам с фотографиями родственников-фронтовиков в руках.
Остальные торопились занять места на Центральной площади, откуда удобно наблюдать за парадом. Уже за полчаса до начала самые «козырные» из них были плотно заполнены.
«В этом году впервые не ветеран будет выступать с трибуны, — поделился с корреспондентом „URA.RU“ руководитель городского совета ветеранов Александр Мазеин. — Здоровье уже не то: этот-то вот еле ходит».
За постаментом памятника Ленину толпились депутаты, чиновники и огромное количество людей в форме. Все они тепло приветствовали друг друга и радостно обнимались. Между ними сновали юные артисты, участвующие в представлении. Особенно заметной и многочисленной была толпа девушек во вдовьих нарядах, чье оживленное щебетание резко контрастировало с их траурной одеждой.
По внезапно оживившимся лицам и начавшемуся движению стало понятно — пришел губернатор. Поздороваться с ним сразу же потянулись многие из собравшихся. Алексей Кокорин сердечно обнимал силовиков. Успев мимоходом дать указания супруге и дочери, которые стояли неподалеку с заготовленной для «Бессмертного полка» фотографией, он направился на трибуну.
— Как вы оцениваете новое правительство? — успеваю после приветствий и поздравлений задать губернатору не праздничный, но актуальный вопрос.
— Да какое же оно новое, все знакомые.
— Ну, а назначение Гордеева должно же порадовать? Сергей Федорович Лисовский [член Совета Федерации от Курганской области] всегда о нем хорошо отзывается, может, будут позитивные сдвиги в сельском хозяйстве…
— Он же будет не министром, а вице-премьером, — поправляет меня Кокорин.
В ожидании начала парада почетные гости занимают места на трибунах. Многие также остаются на ногах — так, тесной кучкой стоят директора департаментов городской администрации во главе с первым замом сити-менеджера Андреем Жижиным.
После выноса знамени ведущий объявляет, что принимать парад будет начальник погранинститута ФСБ, генерал-майор Виктор Урюмцев.
Первые лица региона — Алексей Кокорин и спикер областной думы Дмитрий Фролов — поздравили собравшихся, после слово предоставили ветерану труда Николаю Гринько, которому пришлось заменить оставшихся в живых участников войны. Он рассказал о годах оккупации, когда ребенком жил в Воронежской области: «Я помню немецких, итальянских, румынских оккупантов, видел, как они убивали людей, жгли дома, грабили население».
Вспомнил и о том, как встречали освободителей. «Первыми вошли в наше село фронтовые разведчики. Помню, как мама моя их обнимала, радость была такая, что невозможно передать словами», — рассказывал Николай Гринько. А по лицу стоящего рядом губернатора было видно, насколько он эмоционально воспринял слова ветерана.
После бравого марша военных и силовиков к трибунам приблизились колонны «Бессмертного полка», во главе которого шел его организатор Ярослав Фомин. Юные танцоры исполнили танец, посвященный всем погибшим и выжившим в годы войны, во время которого многие зрители плакали. Это была необходимая пауза: губернатор, его заместители, руководство администрации с семьями встали в первые ряды «Бессмертного полка», чтобы возглавить шествие. Длинная вереница людей с плакатами, которая по площади шла еще несколько десятков минут, двинулась в сторону ЦПКиО.