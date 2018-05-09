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Главные новости Курганской области
15:04  09 мая 2018 0

В Кургане впервые не нашли ветерана для выступления 9 Мая

Но заменивший военного Николай Гринько смог пронять всех собравшихся зауральцев
Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
Парад, посвященный Дню Победы. Курган
Оставшихся в живых участников войны все меньшеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Собираться курганцы на, без преувеличения, главный и самый массовый праздник начали заранее. С девяти утра у областной филармонии началось построение колонн «Бессмертного полка». «Это отец у них был коммунист, а дед и бабка его не любили», «Дед у меня всю войну прошел, ни разу ранен не был», — рассказывали друг другу горожане, спешащие по улицам с фотографиями родственников-фронтовиков в руках.

Парад, посвященный Дню Победы. Курган
В этот день в Кургане и по всей стране вспоминают погибших
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Остальные торопились занять места на Центральной площади, откуда удобно наблюдать за парадом. Уже за полчаса до начала самые «козырные» из них были плотно заполнены.

Парад, посвященный Дню Победы. Курган
Зрители спешат занять лучшие места
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«В этом году впервые не ветеран будет выступать с трибуны, — поделился с корреспондентом „URA.RU“ руководитель городского совета ветеранов Александр Мазеин. — Здоровье уже не то: этот-то вот еле ходит».

Парад, посвященный Дню Победы. Курган
Ветеранов провожают волонтеры
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

За постаментом памятника Ленину толпились депутаты, чиновники и огромное количество людей в форме. Все они тепло приветствовали друг друга и радостно обнимались. Между ними сновали юные артисты, участвующие в представлении. Особенно заметной и многочисленной была толпа девушек во вдовьих нарядах, чье оживленное щебетание резко контрастировало с их траурной одеждой.

Парад, посвященный Дню Победы. Курган
Губернатора Алексея Кокорина сопровождали жена и дочь
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По внезапно оживившимся лицам и начавшемуся движению стало понятно — пришел губернатор. Поздороваться с ним сразу же потянулись многие из собравшихся. Алексей Кокорин сердечно обнимал силовиков. Успев мимоходом дать указания супруге и дочери, которые стояли неподалеку с заготовленной для «Бессмертного полка» фотографией, он направился на трибуну.

Парад, посвященный Дню Победы. Курган
Собравшиеся на вип-трибуне тепло друг друга приветствовали
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Как вы оцениваете новое правительство? — успеваю после приветствий и поздравлений задать губернатору не праздничный, но актуальный вопрос.

— Да какое же оно новое, все знакомые.

— Ну, а назначение Гордеева должно же порадовать? Сергей Федорович Лисовский [член Совета Федерации от Курганской области] всегда о нем хорошо отзывается, может, будут позитивные сдвиги в сельском хозяйстве…

— Он же будет не министром, а вице-премьером, — поправляет меня Кокорин.

Парад, посвященный Дню Победы. Курган
Все готово к началу парада
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ожидании начала парада почетные гости занимают места на трибунах. Многие также остаются на ногах — так, тесной кучкой стоят директора департаментов городской администрации во главе с первым замом сити-менеджера Андреем Жижиным.

Парад, посвященный Дню Победы. Курган
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

После выноса знамени ведущий объявляет, что принимать парад будет начальник погранинститута ФСБ, генерал-майор Виктор Урюмцев.

Парад, посвященный Дню Победы. Курган
Парад Победы — самый зрелищный праздник
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Первые лица региона — Алексей Кокорин и спикер областной думы Дмитрий Фролов — поздравили собравшихся, после слово предоставили ветерану труда Николаю Гринько, которому пришлось заменить оставшихся в живых участников войны. Он рассказал о годах оккупации, когда ребенком жил в Воронежской области: «Я помню немецких, итальянских, румынских оккупантов, видел, как они убивали людей, жгли дома, грабили население».

Парад, посвященный Дню Победы. Курган
На трибуне разместились руководители города и области, силовики и ветераны
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Вспомнил и о том, как встречали освободителей. «Первыми вошли в наше село фронтовые разведчики. Помню, как мама моя их обнимала, радость была такая, что невозможно передать словами», — рассказывал Николай Гринько. А по лицу стоящего рядом губернатора было видно, насколько он эмоционально воспринял слова ветерана.

Парад, посвященный Дню Победы. Курган
Курсанты тоже прошли строем по Центральной площади Кургана
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

После бравого марша военных и силовиков к трибунам приблизились колонны «Бессмертного полка», во главе которого шел его организатор Ярослав Фомин. Юные танцоры исполнили танец, посвященный всем погибшим и выжившим в годы войны, во время которого многие зрители плакали. Это была необходимая пауза: губернатор, его заместители, руководство администрации с семьями встали в первые ряды «Бессмертного полка», чтобы возглавить шествие. Длинная вереница людей с плакатами, которая по площади шла еще несколько десятков минут, двинулась в сторону ЦПКиО.

Парад, посвященный Дню Победы. Курган
Юные артисты растрогали зрителей
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Парад, посвященный Дню Победы. Курган
Юные горожане рассматривают боевую технику
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Парад, посвященный Дню Победы. Курган
Праздник продолжится до вечера
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

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