Для россиян могут открыться прямые рейсы в новую страну

Между Малайзией и Россией идут переговоры о запуске прямого авиасообщения
© Служба новостей «URA.RU»
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Введение прямых авиарейсов между Россией и Малайзией будет способствовать культурному обмену, заявил Сетия
Введение прямых авиарейсов между Россией и Малайзией будет способствовать культурному обмену, заявил Сетия Фото:

Представители Малайзии и России ведут консультации по вопросу запуска прямых авиарейсов между странами. Директор по международному продвижению по Европе, Америке и Океании туристического офиса Малайзии Акбал Сетия сообщил, что авиаперевозчики тщательно оценят финансовую составляющую реализации таких рейсов с точки зрения потенциального пассажиропотока.

«Сейчас идут переговоры между властями Малайзии и России для запуска прямых рейсов между странами. Решение о начале полетов всегда основывается только на коммерческом расчете. Авиакомпаниям нужно решить, возможно ли выполнять рейсы и принесет ли это выгоду», — заявил Сетия для РИА «Новости». 

Он отметил, что в прошлом между двумя странами уже выполнялись прямые авиаперелеты, и в Малайзии надеются на их восстановлены. Акбал Сетия также подчеркнул готовность сотрудничать с авиаперевозчиками и туроператорами для обеспечения загруженности рейсов в обоих направлениях.

Эксперт предполагает, что Россия также заинтересована в увеличении числа малазийских туристов, которые смогут познакомиться с культурой и достопримечательностями страны. При этом Сетия впервые посетил Москву, отметив, что впечатлен красотой города. В связи с этим он уверен, что многие его соотечественники высоко оценили бы возможность побывать в российской столице. Кроме того, для малазийцев поездка в РФ в зимний была бы настоящим событием, потому что на их родине всегда теплый климат, добавил Акбал Сетия.

Ранее на вторых переговорах по Украине в Стамбуле прошло обсуждение вопроса о возобновлении российско-американского прямого авиасообщения. Об этом уже сообщал в апреле посол РФ в США Александр Дарчиев. В июне же замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что в ходе двусторонних консультаций Россия продолжит добиваться от Штатов четкого ответа на предложенную инициативу. 

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Представители Малайзии и России ведут консультации по вопросу запуска прямых авиарейсов между странами. Директор по международному продвижению по Европе, Америке и Океании туристического офиса Малайзии Акбал Сетия сообщил, что авиаперевозчики тщательно оценят финансовую составляющую реализации таких рейсов с точки зрения потенциального пассажиропотока. «Сейчас идут переговоры между властями Малайзии и России для запуска прямых рейсов между странами. Решение о начале полетов всегда основывается только на коммерческом расчете. Авиакомпаниям нужно решить, возможно ли выполнять рейсы и принесет ли это выгоду», — заявил Сетия для РИА «Новости».  Он отметил, что в прошлом между двумя странами уже выполнялись прямые авиаперелеты, и в Малайзии надеются на их восстановлены. Акбал Сетия также подчеркнул готовность сотрудничать с авиаперевозчиками и туроператорами для обеспечения загруженности рейсов в обоих направлениях. Эксперт предполагает, что Россия также заинтересована в увеличении числа малазийских туристов, которые смогут познакомиться с культурой и достопримечательностями страны. При этом Сетия впервые посетил Москву, отметив, что впечатлен красотой города. В связи с этим он уверен, что многие его соотечественники высоко оценили бы возможность побывать в российской столице. Кроме того, для малазийцев поездка в РФ в зимний была бы настоящим событием, потому что на их родине всегда теплый климат, добавил Акбал Сетия. Ранее на вторых переговорах по Украине в Стамбуле прошло обсуждение вопроса о возобновлении российско-американского прямого авиасообщения. Об этом уже сообщал в апреле посол РФ в США Александр Дарчиев. В июне же замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что в ходе двусторонних консультаций Россия продолжит добиваться от Штатов четкого ответа на предложенную инициативу. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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