«Возбудили 21 уголовное дело»: в сети «Светофор» выявили массовые нарушения

Региональные подразделения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) инициировали 21 уголовное дело о возможном нарушении антимонопольного законодательства при работе торговой сети "Светофор". Дела возбуждены в отношении 20 логистических центров сети, сообщили в пресс-службе ведомства.
"В числе нарушений — наличие в договорах поставки противоречащих закону условий, таких как оплата товара только после его продажи магазином, покрытие расходов на утилизацию нереализованного товара за счет поставщика и так далее", — заявили в ведомстве. Информацию передают "Известия".
Как уточнили в ФАС, нарушения в работе торговой сети выявлены в 14 субъектах России: Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Краснодарский, Красноярский и Ставропольский края, а также Белгородская, Воронежская и другие области. В случае подтверждения нарушений ведомство намерено возбудить дела об административных правонарушениях в отношении дистрибьюторов и призвать их к ответственности.
Так, в апреле в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщили об изъятии 1,7 тонны некачественной продукции из магазинов сети. Также по итогам проверки в четырех торговых точках выявлено отсутствие ветеринарных документов и нарушения стандартов качества и безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.