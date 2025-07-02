«Возбудили 21 уголовное дело»: в сети «Светофор» выявили массовые нарушения

ФАС после проверки возбудил 21 уголовное дело против торговой сети «Светофор»
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В сети «Светофор» в некоторых регионах РФ обнаружили нарушения антимонопольного законодательства
В сети «Светофор» в некоторых регионах РФ обнаружили нарушения антимонопольного законодательства Фото:

Региональные подразделения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) инициировали 21 уголовное дело о возможном нарушении антимонопольного законодательства при работе торговой сети "Светофор". Дела возбуждены в отношении 20 логистических центров сети, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В числе нарушений — наличие в договорах поставки противоречащих закону условий, таких как оплата товара только после его продажи магазином, покрытие расходов на утилизацию нереализованного товара за счет поставщика и так далее", — заявили в ведомстве. Информацию передают "Известия". 

Как уточнили в ФАС, нарушения в работе торговой сети выявлены в 14 субъектах России: Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Краснодарский, Красноярский и Ставропольский края, а также Белгородская, Воронежская и другие области. В случае подтверждения нарушений ведомство намерено возбудить дела об административных правонарушениях в отношении дистрибьюторов и призвать их к ответственности. 

Так, в апреле в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщили об изъятии 1,7 тонны некачественной продукции из магазинов сети. Также по итогам проверки в четырех торговых точках выявлено отсутствие ветеринарных документов и нарушения стандартов качества и безопасности.

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Региональные подразделения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) инициировали 21 уголовное дело о возможном нарушении антимонопольного законодательства при работе торговой сети "Светофор". Дела возбуждены в отношении 20 логистических центров сети, сообщили в пресс-службе ведомства. "В числе нарушений — наличие в договорах поставки противоречащих закону условий, таких как оплата товара только после его продажи магазином, покрытие расходов на утилизацию нереализованного товара за счет поставщика и так далее", — заявили в ведомстве. Информацию передают "Известия".  Как уточнили в ФАС, нарушения в работе торговой сети выявлены в 14 субъектах России: Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Краснодарский, Красноярский и Ставропольский края, а также Белгородская, Воронежская и другие области. В случае подтверждения нарушений ведомство намерено возбудить дела об административных правонарушениях в отношении дистрибьюторов и призвать их к ответственности.  Так, в апреле в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщили об изъятии 1,7 тонны некачественной продукции из магазинов сети. Также по итогам проверки в четырех торговых точках выявлено отсутствие ветеринарных документов и нарушения стандартов качества и безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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