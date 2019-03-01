Радикалы взяли контроль над протестами ипотечников Югры. Что будет!

Сургут накрыла волна протестных акций. Последний раз такое было в момент расцвета активности «Совести» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

статья из сюжета Радикальная молодежь ХМАО идет в политику

В пятницу, 1 марта, на крыльце администрации Сургута прошли пять одиночных пикетов. Это рекордная протестная активность в крупнейшем городе ХМАО. Организаторы уверяют: дальше будет только больше. По данным «URA.RU» — и эту информацию подтверждают сами активисты — к пикетам и митингам причастны местные коммунисты, попавшие под контроль скандально известной организации «Совесть».

При этом тема пикетов — социальная, с политикой не связана — вернуть исключенных из окружной программы «Молодая семья» ипотечников. Дело в том, что югорские власти приняли решение исключить из программы участников, достигших 36 лет. Решение вступает в силу в апреле 2019-го, а протесты не утихают с ноября 2018 года, когда об изменениях было объявлено.

Один из пяти пикетов, прошедших перед мэрией Сургута Фото: Олеся Киканян

В последние две недели на крыльце мэрии Сургута одиночные пикеты проводятся ежедневно. В эти выходные у ипотечников-льготников запланирован масштабный митинг, а весной — голодовка. «Я подумала, что пикетирование должно сработать, что нас услышат. Посмотрим, что будет дальше», — объясняет инициатор акций протеста Олеся Киканян.

По данным источников «URA.RU», в организации акций протеста общественникам помогает местное отделение КПРФ. Как отмечает источник, знакомый с ситуацией, коммунисты намеренно не проявляют себя в акциях, чтобы придать скандалу больший вес. «Акции протеста от оппозиционных партий проходят регулярно. А на общественников реагируют по-другому. Не только в ХМАО — могут заметить и в Москве», — объясняет позицию коммунистов инсайдер.

Источники утверждают, что «Совесть» открыто не участвует в акциях протеста, чтобы не привлекать лишнего внимания силовиков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Олеся Киканян не скрывает: «В КПРФ оказали поддержку. В самом начале провели пикет для нас. Без своей атрибутики. Я сама после этого подавала заявки на массовые митинги. При этом КПРФ поддерживала. Опять же без атрибутики. В общем-то никто из участников и не в курсе о них. Можно сказать, они не зарабатывают политические очки на этой теме. Ребята из КПРФ ходят с нами, как простые ипотечники».

Не стали отрицать свое участие и в КПРФ. «В консультациях никому не отказываем, делимся своим опытом борьбы. Какой путь выберут они: протестов или же круглых столов, их личный выбор. Символику свою, конечно, не раздаем, кому не попадя», — прокомментировал замруководителя горкома партии Андрей Калошин.

Такая стратегия протеста свойственна радикальной организации «Совесть», говорят наблюдатели. Ее активисты, ранее сообщало «URA.RU», подчинили себе горком КПРФ в Сургуте — руководителями стали лидеры общественной структуры. Организация «Совесть» считается самой скандальной и радикально настроенной группировкой в ХМАО. Ее члены прославились массовыми драками с кавказцами и регулярной критикой муниципальной власти. Некоторые лидеры организации подверглись уголовному преследованию по подозрению в экстремизме. Сейчас же принято считать, что активисты «Совести» являются главным протестным ресурсом партии в ХМАО. Отметим, последнюю протестную волну с массовыми митингами в Сургуте инициировали именно активисты этой организации.

Один из источников «URA.RU» считает, что «Совесть» дистанцировалась от инициированного протеста, чтобы избежать открытого конфликта с властями. «Такие действия нужно согласовать с региональным представительством, у которого нет желания враждовать с правительством. Это ведь может вызвать репутационные риски. Тем более что электорат у партии и так крайне мал», — отметил инсайдер.

А, по мнению политолога Михаила Мартынова, есть и более прозаичная причина — оппозиционеры в Югре просто не готовы к публичным акциям протеста. «Если бы сами могли говорить и действовать, то сами бы и выступали — но не могут. Если посмотрим на политических деятелей округа, среди них ораторов — раз-два и обчелся. И поэтому они спекулируют на таком дискурсе, который идет параллельно. Так что причина простая — политическая недееспособность к публичным выступлениям», — считает эксперт.

Отметим, параллельно в Сургуте проходят акции протеста, связанные с подорожавшим проездом в автобусах. Мэрия вернула стоимость билетов до 25 рублей, но активисты продолжают выдвигать новые требования. По некоторым данным, к этому также причастны представители КПРФ и «Совести», но найти подтверждение этой информации на момент публикации не удалось.