Отборные слухи о лучших людях России

А дальше только представь… Коллаж: соцсети

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете, что Совфед отложил законопроект о хостелах ради рейтинга главы Санкт-Петербурга. — Дата выборов президента Белоруссии зависит от Кремля. — Региональных чиновников обяжут отдыхать в Крыму. — Штрафы чиновников начнут отслеживать. — Тунгусова заметили в шикарном автосалоне с тремя дамами. — Назначение куратора выборов от «ЕР» смутило челябинцев. — Спикеру Тюменской облдумы нашли замену. — Романица хочет перевести в Ханты-Мансийск главного полицейского Сургута. — ФСБ задержала еще двух террористов в ХМАО. — Пермского министра потребовали в Москву. В Зауралье вернется святая кольчуга, на которую надеется власть. И многое другое. Приятного чтения!

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Совфед отложил законопроект о хостелах ради рейтинга главы Санкт-Петербурга

Владимир Андреев © URA.RU

По слухам, Кремль попросил Совет Федерации отложить принятие законопроекта о запрете на размещение хостелов в жилых домах. Это сделано, чтобы поднять авторитет врио главы Санкт-Петербурга Александра Беглова, который ранее выступил против быстрого принятия законопроекта. Напомним, сейчас, по некоторым данным, до 75% туристов, приезжающих в Северную столицу, размещается в хостелах. В Москве решили, что перенос законопроекта поможет Беглову с электоральной точки зрения. Схожий сценарий уже был разыгран осенью прошлого года, когда врио главы Приморья Олег Кожемяко попросил Дмитрия Медведева отменить обязательную установку системы «ГЛОНАСС» на подержанные автомобили. Тогда федеральный центр согласился с Кожемяко, а его рейтинги резко выросли. Выборы главы Петербурга должны пройти в сентябре 2019 года.

В КПРФ решили расплатиться перед Грудининым статусом депутата

Владимир Андреев © URA.RU

Слухмейкеры уверяют, что статус депутата, который получил предприниматель Павел Грудинин на этой неделе, стал своего рода «оплатой счетов». После президентской кампании у предпринимателя осталось много претензий к КПРФ. Ему не понравилось, что партия сильно ограничила градус его критической риторики и не оказывала должной информационной поддержки. При том, что в кампанию он вложил большое количество собственных средств. Статус депутата станет своеобразной компенсацией перед Грудининым.

Дата выборов президента Белоруссии зависит от Кремля

Официальный сайт Президента Республики Беларусь

По слухам, лидер Белоруссии Александр Лукашенко планирует перенести президентские выборы с конца 2020 на конец 2019 года. Слухмейкеры уверяют, что Лукашенко готовит этот вариант на тот случай, если ему так и не удастся договориться с Россией о льготных ценах на газ. Несмотря на длительные переговоры в феврале Лукашенко и Путин так и не пришли к консенсусу в этом вопросе. Советники белорусского президента уверяют, что выборы нужно проводить, пока цены на газ не выросли, а страна находится в стабильном экономическом положении.

Штрафы чиновников начнут отслеживать

Александр Елизаров © URA.RU

Слухмейкеры уверяют, что при региональных администрациях появятся специальные комиссии, которые будут отслеживать административные правонарушения и накопленные задолженности местных чиновников. Таким образом будет вестись ожесточенная борьба за морально-нравственный облик госслужащих. Так, чиновника, который нарушил ПДД, могут вызвать на заседание комиссии и потребовать объяснений. На ковер вызовут и тех, кто забывает своевременно оплачивать счета за коммунальные услуги или не платит вовремя алименты.

Региональных чиновников обяжут отдыхать в Крыму

По слухам, региональных чиновников хотят обязать ездить на отдых в Крым. Слухмейкеры утверждают, что это делается для того, чтобы поддержать на должном уровне туристический сезон на полуострове. Поездки будут активно стимулироваться, чиновникам обещают хорошие скидки на перелет и проживание в отелях и санаториях. Нарушивших новое правило будут ждать неприятности: придется объясняться, почему госслужащий и его семья выбрали для отдыха не Севастополь или Ялту, а Кипр или Турцию.

Слухи Свердловской области

Высокинский оказался в кадровой ловушке — ему некем заменить Гагарина

Марина Молдавская © URA.RU

Наблюдатели сокрушаются: главе Екатеринбурга Александру Высокинскому не получится заменить сильным игроком собирающегося в отставку своего заместителя — Анатолия Гагарина. В последнее время полномочия последнего по управлению внутренней и информационной политикой на себя взяла советник главы Екатеринбурга Екатерина Куземка. И любой, кто будет претендовать на ее поле деятельности — очевидно, рискует погрузить всю мэрию в очередной затяжной междоусобный конфликт. В итоге, Высокинский, уверены интриганы, будет вынужден взять слабого игрока, а тот будет просто лишней тратой денег. Если, конечно, не будет найдено соломоново решение и Куземку не поставят на место Гагарина.

Увольнение Гагарина — спецоперация команды Тунгусова

У слухмейкеров из администрации Екатеринбурга возникло предположение, что представители прокуратуры не случайно начали проверку декларации вице-мэра Анатолия Гагарина, итоги которой грозят чиновнику увольнением. Они считают, что первоначально огрехи в декларации выявили представители кадровой службы городской администрации. Компрометирующая Гагарина информация могла быть положена в длинный ящик. Однако она неожиданным образом попала руководителям надзорного ведомства. Слухмейкеры считают, что информацию в руки прокурорам передали сотрудники мэрии, входящие в окружение бывшего заместителя губернатора Владимира Тунгусова. Тем самым они намеревались дестабилизировать работу органа власти.

Должность Гагарина упразднят, а ее функционал разделят

Есть версия, что после увольнения заместителя главы Екатеринбурга Анатолия Гагарина его должность будет упразднена и разделена, а ее функционал распределен между двумя другими чиновниками. В частности, ожидается, что новым куратором информационной политики станет советник главы города Екатерина Куземка, а отвечать за внутреннюю политику будет Илья Захаров. Сегодня последний возглавляет Екатеринбургский горизбирком, но в ближайшие дни может стать руководителем аппарата администрации города.

Куземка уже заглядывается на резиденцию

Марина Молдавская © URA.RU

Советник главы Екатеринбурга Екатерина Куземка еще только начала работать на своей должности, а ее амбиции и стремление управлять ситуацией породили самые невероятные слухи о том, на какие посты та стремится. В частности, одна из интриг, которую озвучивают в числе прочих, гласит, что планы Куземки распространяются и на областную власть. Утверждается, что советница дождется сентября и в случае провала вице-губернатора Сергея Бидонько с организацией выборов в Госдуму — попытается занять его место. Впрочем, своих общеобластных амбиций Куземка никогда не скрывала, а кроме того, уверены интриганы, сможет совместить вице-губернаторство с должностью пресс-секретаря.

Тунгусова заметили в шикарном автосалоне с тремя дамами

читатели URA.RU © URA.RU

Экс-заместителя губернатора Владимира Тунгусова случайно заметили в автоцентре «Штерн» — это дилер Mercedes в Екатеринбурге. Зачем приходил сюда «серый кардинал» — поесть в ресторане или же подобрать новый автомобиль — неизвестно. Тем не менее, вышел из автосалона Тунгусов со зрелыми дамами, все сели в автомобиль его любимой марки Lexus и уехали в неизвестном направлении. Возможно, известный политики решил отдохнуть от «диверсионных» игр с властью и наслаждается жизнью.

Единственный свердловский министр выбился в тысячники в Instagram…

Анна Майорова © URA.RU

В областном правительстве решили подвести промежуточный итог заведения соцсетей для министров и сильно расстроились. Единственным, кто набрал больше тысячи подписчиков в Instagram, оказался министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Чиновники уверены, что тому помогла мусорная реформа — министр активно общается с населением по этому поводу, чем и привлекает к себе читателей. Теперь для департамента информполитики большая головная боль — придумать всем остальным членам свердловского правительства столь же острые и обсуждаемые темы, чтобы они могли бы выводить людей на диалог по ним.

… и тут же обезглавил собственное ведомство

Министерство энергетики и ЖКХ рискует оказаться обезглавлено — его руководители зарабатываются до пределов своих возможностей. На прошлой неделе с гипертоническим кризом увезли заместителя министра Андрея Кислицына. На этой неделе на больничную койку попал и сам министр Николай Смирнов. С учетом того, что в ближайшие дни заканчивается контракт у еще одного замминистра — Егора Свалова, то есть риск, что одна из самых важных хозяйственных сфер области окажется без того, кто способен ею управлять.

Екатеринбург станет ярче, чтобы подтвердить свою столичность

Наталья Чернохатова © URA.RU

Областная власть задумывается над тем, чтобы радикально поменять иллюминацию в Екатеринбурге. Главная мотивация здесь, как уточняет источник, неизбывная претензия Екатеринбурга на «столичность». «Город как-то совсем не светится, как будто рядовой какой-то городишко. До Москвы его дотягивать бессмысленно — там другие деньги и возможности, поэтому его просто нужно в центре сделать светлее, ярче, красочнее что ли», — объяснил слухмейкер.

Володин противостоит мэрии слишком уж странно и безобразно

Марина Молдавская © URA.RU

Спикер гордумы Игорь Володин так сильно противодействует установке памятника «Труженикам тыла» мэрией Екатеринбурга, что это уже выглядит странным. Политик намерен остаться монополистом — единственный памятник тыловикам поставлен на его деньги. Слухмейкеры в горадминистрации говорят, что если бы это осталось простым джентльменским спором между спикером и главой Екатеринбурга Александром Высокинскими — ничего страшного. Однако Володин приложил свой избирательский ресурс и подключил к процессу ветеранов, чтобы те писали жалобы и выражали возмущение в адрес главы Екатеринбурга. Мы со стариками не воюем, как-то не по-мужски это, разводят руками в мэрии и готовы отказаться от идеи.

Губернатор лично переписал сценарий оргкомитета по «Екатеринбург 300»

Говорят, что губернатор существенно перекроил сценарий работы оргкомитета по празднованию 300-летия Екатеринбурга. Глава региона сознательно сделал главным выступающим от бизнеса Андрея Козицына, который мог бы показать серьезность намерений крупных промышленников (что и случилось). Кроме того, губернатор по своим каналам попросил, чтобы на мероприятии не было сенатора Эдуарда Росселя, выступление которого, как опасались областные чиновники, свелось бы к рассказу о его личных заслугах — в итоге тот не явился. Зато интересную идею выдвинул другой сенатор: Аркадий Чернецкий предложил создать спецгруппу из людей, которые будут штурмовать московские кабинеты, «выбивая» деньги спонсоров на юбилей. Евгению Куйвашеву идея понравилась, и сейчас все с волнением ждут, кому из вице-губернаторов это поручат и кто войдет в число просителей.

Фамиеву на выборах в Заксобрание уже придумали и спонсора, и союзника

Александр Мамаев © URA.RU

Все сложнее закручивается интрига вокруг выборов в Заксобрание по Орджоникидзевскому округу. Слухачи уверены, что уже можно определенно сказать об участии в них Нафика Фамиева, которому непременно должен помочь с финансовыми ресурсами его старый покровитель и друг Владимир Тунгусов. Интриганы уверены, что поднять рейтинг Фамиев постарается через союз с блогером и экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом, который, как утверждается, уже даже выставил определенные финансовые требования за свою поддержку. Стартовала стадия переговоров и обсуждений сделки.

Будущий победитель довыборов в Орджоникизевском районе покупает агитационную сетку

Фаворит дополнительных выборов депутата Заксобрания Свердловской области по Орджоникидзевскому району Владимир Смирнов начал переговоры об условиях вступления в кампанию. По слухам, он готов серьезно потратиться на приобретение агитационной сетки. Достаточное число готовых работать на выборах сторонников в этой части города есть только у одного политика — спикера думы Екатеринбурга Игоря Володина. Поэтому сплетники предполагают, что Смирнов рассчитывает именно на агитаторов Володина. Есть версия, что сумма сделки может достигать до 20 миллионов рублей. Эти деньги, в том числе, потребуются на оплату труда агитаторов и печать листовок. По неофициальным данным, у Смирнова есть ограниченное число своих агитаторов. Возможно, что речь идет о молодых людях спортивного телосложения. Среди них, например, звучит фамилия некоего Артема Александрова.

Сплетники отыскали спонсора главы комиссии гордумы по образованию

Есть версия, что председателя комиссии думы Екатеринбурга по образованию Галину Арбузову связывают некие деловые отношения с руководителями МУП ШБС №11, которое организует горячее питание в ряде средних школ. Якобы представители предприятия могли помогать ей в хозяйственной деятельности ее школы, проводили корпоративы, праздники и дни рождения за счет контрактов по детскому питанию. Не исключено, что именно поэтому Арбузова на последнем заседании комиссии по образованию проголосовала против инициативы проведения в гордуме депутатских слушаний, в ходе которых могли возникнуть вопросы к стоимости и качеству поставляемых школьникам обедов.

«Управляшки» обиделись на Высокинского и готовы отомстить политически

Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, наезд на управляющие компании по поводу уборки снега со стороны главы Екатеринбурга Александра Высокинского вызвал недоумение. Руководители и владельцы компаний, говорят, внутренне уверены, что внесли серьезный вклад в само назначение главы. А теперь публичная порка оставила неприятный осадок и, учитывая роль гордумы в нынешней городской политики, рискует обернуться нежелательными для самого градоначальника последствиями.

«Почта России» заинтересовалась странным контрактом «Облгазеты»

Анна Майорова © URA.RU

Число вопросов к «Областной газете» разрастается. Например, конкурс на распространение государственного издания выиграла не традиционная «Почта России», а фирма, занимающаяся торговлей семенами. Слухмейкеры утверждают, что руководство местного филиала «Почты России» оказалось настолько возмущено произошедшим, что даже обратилось к силовикам с просьбой разобраться, чьи интересы заложены в выигранном контракте.

Чиновники испугались покупки «Уральскими авиалиниями» Boeng 737 Max

flickr.com/Nathan Walkowiak

Во многих властных кабинетах с удивлением и легким испугом восприняли информацию о том, что «Уральские авиалинии» не будут отказываться от покупки самолетов Boeng 737 Max. Полеты этой модели после нескольких авиакатастроф приостановили во всем мире. В прошлом году решение о покупке этих Boeng уже вызывало недовольство, но тогда в основе этого лежали геополитика и интересы отечественного авиапрома, теперь же речь идет о безопасности самих чиновников, которым по долгу службы приходится много летать.

Слухи Челябинской области

Назначение куратора выборов от «ЕР» смутило челябинцев

Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске не знают, как относиться к назначению на заседании межрегионального координационного совета «Единой России» в пятницу куратором всех выборов в УрФО депутата Госдумы от Свердловской области Максима Иванова. С одной стороны, МКС уже давно считается декоративной структурой, поскольку у нее нет действенных полномочий. А депутат Госдумы Владимир Бурматов назначен куратором челябинских выборов по решению Генсовета «ЕР», федерального руководящего органа партии. С другой — лидеры региональных отделений являются замами председателя МКС Ивана Квитки, и для чего-то эта организация существует. Большинство сходится во мнении, что ориентироваться надо будет на областной выборный штаб. А Иванову, если он приедет, подготовят презентацию и с почестями проводят.

Подчиненных Гаттарова уличили в безграмотности

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что экономблок правительства, который курирует вице-губернатор Руслан Гаттаров, упрекнули в невнимательности. Из минэкономразвития и подведомственных структур уходит много документов, под которыми стоит и подпись Гаттарова. Болтают, что в документах много ошибок, но не фактических, а грамматических, плюс опечатки. Сотрудникам велели быть внимательней, учить русский язык или нанять корректора. Сделали замечание и Гаттарову, чтобы воспитал сотрудников.

Елистратов в шоке от атаки гордумы…

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что мэр Челябинска Владимир Елистратов был в шоке о наезда депутатов гордумы на встрече, с которой выгнали прессу. Такого не было никогда, ни с одним из глав города. Градоначальник ожидал, что беседа будет скорее дружеской, чем суровой. Болтают, депутаты даже не договаривались между собой заранее. Но, во-первых, народных избранников рассердило, что Елистратов в тот день, когда его выбирали, не появился на заседании фракции «Единой России», куда входит абсолютное большинство депутатов. Во-вторых, в думе действительно недовольны тем, как мэр управляет городом. Все сходятся на том, что встряска была нужной. А была ли эффективной, покажет время.

…а депутаты только вошли во вкус

Вадим Ахметов © URA.RU

Самим же депутатам такой формат, когда главе города в лицо высказывают претензии, пусть на закрытом от прессы мероприятии, понравился. Народные избранники почувствовали свою силу и значимость. Кроме того, даже если без СМИ, все равно информация попадает в прессу, и имена тех, кто ставит перед мэром острые вопросы, становятся известны. Что очень полезно не только в выборную кампанию. Болтают, что такие встречи могут стать постоянными, возможно раз в квартал. Это чтобы Елистратов не вздумал расслабляться.

Депутаты ждут новую структуру

Говорят, что новая структура мэрии Челябинска, о которой так много говорят, но никто ее не видел, будет представлена гордуме к вечеру 18 марта. Хотя письмо о том, что структуру поменяют и депутаты должны ее согласовать, градоначальник Владимир Елистратов отправил народным избранникам еще 6 марта. Затянувшаяся пауза вызвана тем, что пока не было решения — ликвидировать ставку вице-мэра по имуществу или оставить, а письмо отозвать. Болтают, что решили все-таки ликвидировать. А еще депутаты гадают, не предложит ли Елистратов ввести вторую должность первого вице-мэра, как это было раньше?

Лутфуллоева надеется, что Малашковца не утвердят…

Вадим Ахметов © URA.RU

Болтают, что председатель Центрального райсуда Челябинска Рамзия Лутфуллоева, которую никак не может уволить квалификационная коллегия судей региона (ККС), тянет с больничным из-за Вячеслава Малашковца. Малашковец сейчас работает в статусе и. о. председателя областного суда. Высшая квалификационная коллегия судей РФ уже дала ему рекомендацию на пост руководителя облсуда. Осталось дождаться подписания президентского указа. По слухам, кто-то шепнул Лутфуллоевой, что Малашковца еще могут «прокатить» и отклонить его кандидатуру на стадии администрации президента. Теперь она надеется, что если такое произойдет, то и ее проблемы закончатся. А ККС за истории с жалобами и судимыми родственниками только пожурит, но оставит на пост председателя Центрального райсуда. Поэтому Лутфуллоева будет тянуть с больничным как можно дольше.

…, но смотрит на Башкирию

Впрочем, сплетники уверяют, что Вячеслава Малашковца без проблем утвердят на посту председателя облсуда. Рамзия Лутфуллоева на всякий случай присматривается к Башкирии, куда можно было бы переехать, чтобы работать простым судьей. Там, по слухам, нехватка служителей Фемиды и предостаточно конкурсов на свободные вакансии. Она якобы надеется, что, выиграв один из конкурсов, уедет в Уфу. А даже если ККС и уволит ее с поста председателя и вынесет дисциплинарное взыскание, но статус судьи сохранит.

Депутат ремонтирует суд

Вадим Ахметов © URA.RU

Болтают, что зданием Седьмого кассационного суда в Челябинске, бывшим Главпочтамтом, занимаются бизнес-структуры депутата гордумы Олега Иванова. Делают проект капремонта, а потом займутся и самим ремонтом. В кулуарах болтают, что сделка очень выгодная, и говорят, мол, если раньше Иванов сотрудничал с силовыми структурами, то теперь переключился на судебные. Это очень удобно для бизнеса, шепчутся элиты и завидуют Иванову.

Представитель минэкологии провалился в свалку

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что руководитель управления экологического просвещения и работы с обращениями граждан минэкологии региона Виталий Безруков побывал на свалке в Урефтах и еле оттуда выбрался. Безруков буквально провалился по пояс в свалку. Оттуда его еле вытянули, всего в грязи. Потом застряла машина, которую также пришлось тянуть. Иными словами, Безруков провел акцию «Испытано на себе» и вернулся в Челябинск злой и грязный.

У Холода новая беда

Вадим Ахметов © URA.RU

У депутата гордумы Челябинска, директора ООО «Общественный городской транспорт» (ОГТ) Дмитрия Холода появились новые неприятности. Мало того, что прокуратура направила в полицию материалы для возбуждения уголовных дел, выяснилось, что он затягивает с организацией аукционов на перевозку пассажиров по садовым маршрутам. Подвисшая ситуация может закончиться тем, что пенсионеры вынуждены будут ездить с рассадой на такси. И это станет очень большой проблемой за несколько месяцев до выборов губернатора.

Поликарпов удивил однопартийцев

Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Курчатовского райсовета Челябинска Валерий Поликарпов удивил коллег по «Единой России» на партийном форуме по реализации проекта «Городская среда». Он выступил против решения руководства, распределившего основную сумму на общественные пространства. И предложил перераспределить финансы в пользу дворов. Пикантности ситуации придает тот факт, что он является руководителем управляющей компании. Часть коллег подумала, что он выбивает деньги для своей фирмы. Другие решили, что он собирается попасть в следующий созыв гордумы, поэтому пытается проявить себя.

Выборы ректора ЧелГУ организуют под Циринг

Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинском госуниверситете, похоже, уже ни у кого не осталось сомнений, что выборы ректора организованы под действующего руководителя Диану Циринг. Последние вопросы отпали после отбора делегатов конференции, где должно пройти голосование. Процедуру провели в три дня, хотя обычно она затягивается на месяц. Практически все «выборщики» — люди Дианы Циринг. Да и сами выборы обычно затягиваются на полгода. А в случае ЧелГУ все завершится в рекордные три месяца.

Можин и Фалейчик ходят вместе…

Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Копейска, он же бывший первый зампрокурора региона, Владимир Можин постепенно готовится передать власть своему заму Андрею Фалейчику. Говорят, что на все заседания в области они приезжают вместе. «Ходят парой, записывают оба, хотя формально все поручения дают Можину», — судачат сплетники. В мэрии Копейска уже привыкли, что согласовать бумаги по самым важным делам надо не только с Можиным, но и с Фалейчиком. Двоевластие должно закончиться 27 марта, когда, по слухам, депутаты горсобрания примут отставку Можина и назначат врио мэра Андрея Фалейчика.

…а собрание готовит бунт

Вадим Ахметов © URA.RU

Впрочем, говорят в Копейске, не факт, что Андрей Фалейчик легко пройдет через все процедуры и депутаты по итогам конкурса изберут его главой. Хотя депутаты уже обещали области, что не будут «банить» его кандидатуру. Но горсобрание Копейска славится своей неуступчивостью, склонностью к бунтам. Это значит, что придется вести консультации, переговоры, согласовывать Фалейчика с элитами и тому подобное. Часть элит не упустит возможность для того, чтобы попытаться что-нибудь выторговать. Иными словами, не все так просто с вечно проблемным Копейском.

В Миассе — новый экологический скандал

Вадим Ахметов © URA.RU

Не успели в Миассе утихнуть страсти из-за Круглогорского ГОКа, что отказались строить по требованию областных властей и населения, как стал назревать новый экологический скандал. На этот раз из-за группы компанию «Южуралзолото», владеет которым депутат Заксобрания региона Константин Струков. Речь также идет о ГОКе, о разработке золотосодержащих руд, на участке между Ильменским заповедником и нацпарком «Таганай». Лицензия давно имеется, земли давно переведены в нужный статус. Даже вырублены деревья в лесу. А теперь эту тему будут раскручивать, поднимая общественность. Интерес уже проявили активисты «Стоп-ГОКа» из Челябинска.

Гайсин «банит» марафон

Болтают, что одно из самых интересных спортивных мероприятий региона, «Парижский марофон», под угрозой срыва. Речь идет о массовом спортивном забеге в Нагайбакском районе, на дистанциях в 21 км и 42 км. Старт дается в селе Париж, у копии Эйфелевой башни. Марафон пользуется бешеной популярностью, в село съезжаются не только со всей области, но и из других регионов. Количество заявок постоянно растет. В этом году марафон запланирован на 1 июня, а вся квота на число участников исчерпана, приедут иностранцы. И только власти Нагайбакского района тормозят процесс, не подписывают нужные бумаги. На главу района Виталия Гайсина организаторы марафона уже пожаловались в областное правительство.

Слухи Тюменской области

Спикеру Тюменской облдумы нашли замену

Владимир Жабриков © URA.RU

Резко возросшую публичную активность первого заместителя председателя Тюменской областной думы Андрея Артюхова инсайдеры связывают с предстоящей рокировкой. Слухи об уходе спикера Сергея Корепанова со своего поста ходят давно, но, как говорят слухмейкеры, лишь недавно прошли все необходимые неформальные согласования. Якобы ему дадут отпраздновать 25-летний юбилей думы, 21 год из которых думу возглавлял он, а после — плавно заменят на Андрея Артюхова.

Говорят, что такая рокировка не должна вызвать сколь либо серьезного противодействия среди депутатов. «Впрочем, думская оппозиция готовится „дать бой“ новому назначенцу, по пути решая собственные вопросы», — рассуждают слухмейкеры.

Важный комитет правительства надолго остался без руководителя

Николай Бастриков © URA.RU

В курилках Желтого дома шепчутся, что комитет по делам национальностей Тюменской области, пост директора которого недавно покинул Евгений Воробьев, надолго остался без руководителя. Дескать, на Воробьеве были завязаны все контакты с национальными конфессиями и религиозными диаспорами, а нынешний и. о. главы комитета Владислав Чернов выполнял лишь вспомогательные функции. «Сильного кандидата на горизонте не видно. А ведь кандидатуру директора надо будет согласовывать еще и ФСБ — так что поиски затянутся», — рассказывают инсайдеры.

Поглощение «Запсибкомбанка» ВТБ может застопориться

Неожиданно может притормозиться процесс поглощения ВТБ одного из крупнейших банков Тюменской области «Запсибкомбанка», шепчутся в финансовых кругах. Руководство ВТБ активно скупает акции у миноритарных владельцев, на руках которых остаются около 17% ценных бумаг. Но почти 10% из них, как говорят, принадлежит двум банкам — «Прайвет банку» и «Азиатско-Тихоокеанскому банку», оба они находятся в непростой ситуации. «Первый находится в процедуре банкротства, и когда будет реализовано имущество — непонятно. Второй санировал ЦБ и хочет продать банк вместе со всеми активами подороже — но, по слухам, никак не может найти покупателя. В общем, подвисли 10%», — усмехаются сплетники.

Кухаруку припомнили то, что он не служил

Дмитрий Ткачук © URA.RU

Слухачи негодуют из-за промаха организаторов передвижной военно-патриотической акции агитационный поезд «Сирийский перелом». Мероприятие, нацеленное на патриотическое воспитание молодежи, популяризацию военной службы по призыву и по контракту, в Тюмени посетили тысячи людей. Один из спикеров — глава города Руслан Кухарук. В толпе зрителей шушукались, что согласно официальной биографии, сам глава Тюмени в армии не служил. «Как же он может открывать такое военно-патриотическое мероприятие?» — недовольно переговаривались участники в военной форме.

Депутаты наградили депутатов

Депутаты, готовясь праздновать в апреле 25-летний юбилей Думы, не забыли порадовать и себя: на последнем заседании раздали почетные грамоты ряду законотворцев. Слухачи не удивляются — такая грамота дает впоследствии прибавку к пенсии, льготу на оплату услуг ЖКХ и разовую премию при вручении. И это при том, что зарплата депутатов в облдуме составляет несколько сотен тысяч рублей. «Курочка по зернышку клюет, — с грустью комментируют эту новость рядовые областные ветераны. — Только что-то этих курочек в курятнике слишком много стало. Когда же от них хоть какой-то приплод и нам будет?»

«Справедливая Россия» в Тюмени может уйти в руки монархиста…

Николай Бастриков © URA.RU

Бессменный руководитель тюменских эсеров и заместитель председателя облдумы Владимир Пискайкин может потерять свое место на партийном посту. В тюменской политтусовке болтают, что в сменщики одиозному тюменскому бизнесмену «сватают» выходца из ЛДПР, бизнесмена и экс-депутата гордумы Тюмени Игоря Ракшу. Говорят, что в последний год он не терял времени даром и сумел наладить конструктивные взаимоотношения с известным российским олигархом Константином Малофеевым, возглавляющим монархическо-патриотическую организацию «Двуглавый орел» и имеющего виды на федеральное руководство «Справедливой Россией».

Пискайкину припоминают тот факт, что он часто находится за пределами Тюменской области, а в регион приезжает как «на вахту». «Так что у Игоря Ракши есть неплохие шансы пододвинуть его с поста», — иронизируют слухачи.

…, а Пискайкина пугают санкциями

Приход Малофеева в «Справедливую Россию» может создать и другие проблемы Владимиру Пискайкину. Инсайдеры утверждают, что Малофеева разыскивают украинские силовики как одного из главных спонсоров «русской весны» в Донбассе. В связи с этим, говорят слухачи, в ЕС могут ввести санкции для всей партии. «Ведь у Пискайкина семья живет в Германии, и сам он там частный гость, имеет недвижимость, в том числе коммерческую. Для него это может стать серьезным ударом», — высказывают свою версию слухмейкеры. Так ли это, остается только гадать.

Глава тюменских коммунистов «постелила соломку» на случай неудачи

Дмитрий Ткачук © URA.RU

Рассказывают, что глава тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева якобы заранее готовится обвинить власть в проигрыше на выборах в думу Голышмановского городского округа Тюменской области, которые пройдут 17 марта. «В ход пойдут вечные аргументы: вбросы, „карусели“, голосование на дому. Впрочем, „красная леди“ права — поражение неизбежно, и отчет вышестоящим товарищам по партии надо подготовить», — усмехаются сплетники.

Тюменские застройщики обиделись на скандального коллегу

Говорят, в строительной среде очень обиделись на слова директора по маркетингу компании «Страна-Девелопмент» Андрея Василькова. Новостройки предприятия залило водой, сюжет попал на РЕН ТВ, а менеджер оправдывался тем, что «это типичная проблема всех новостроек». «С большой головы на здоровую перекладывает. Сами строить не умеют, так хоть бы посмотрели, как другие работают, и поучились», — злятся сплетники.

Слухи ХМАО

Романица хочет перевести в Ханты-Мансийск главного полицейского Сургута

Александр Елизаров © URA.RU

Слухмейкеры говорят, что главный полицейский Югры Василий Романица пытается выбить место своего зама для начальника сургутского УМВД Александра Ерохова. «Увольнение Ерохова с нынешнего поста — вопрос уже решенный», — утверждают слухачи. Они говорят, что решение принималось в Москве лично министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым.

Якобы ему принесли документы, в которых сообщались факты о нецелевом использовании средств в сургутском управлении. Министр тут же дал распоряжение о том, чтобы главный полицейский Сургута покинул эту должность. «Романица ценит Ерохова. Но понятно, что пойти против решения министра не может. Поэтому сейчас пытается сохранить его в системе, переведя на работу в Ханты-Мансийск», — высказывают свою версию сплетники.

Мэров ХМАО обязали последовать примеру Комаровой

Как шепчутся в кулуарах югорского правительства, глав всех муниципалитетов обязали последовать примеру губернатора ХМАО Натальи Комаровой и завести аккаунты в социальной сети Instagram. «После регистрации каждый мэр будет обязан отвечать на вопросы граждан в социальной сети. Поговаривают, что окружные власти будут проверять этот процесс. Мэры уже начали искать людей, способных вести за них эти аккаунты», — сплетничают в правительстве.

ФСБ продолжает искать компромат на мэра Нефтеюганска

Александр Кулаковский © URA.RU

Как шепчутся в Нефтеюганске, сотрудники ФСБ якобы продолжают скрытно работать в кабинетах муниципальной администрации. По версии слухачей, в день, когда мэр Сергей Дегтярев несколько часов пробыл на опросе у следователей из СКР, чекисты приходили в мэрию и вели переговоры с чиновниками на предмет дальнейшего сотрудничества.

ФСБ задержала еще двух террористов в ХМАО

depositphotos.com © URA.RU

Силовики ХМАО поговаривают, что чекистам из следственно-оперативной группы ФСБ в Лянторе удалось задержать еще двух сторонников запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. «Ребята молодцы, приехали и навели шороху. Официально в сводках нигде никто не проходил. Но шепчутся, что один из новых задержанных имел отношение к одной из местных мечетей. В данный момент якобы задержанных по-тихому вывезли из ХМАО», — судачат сплетники.

В ХМАО ждут верховных муфтиев РФ и Сирии

Александр Кулаковский © URA.RU

Как шепчутся в югорском правительстве, якобы в ближайшее время ХМАО посетит верховный муфтий Сирии Ахмад Бадр эд-Дин Хассун, а также Верховный муфтий России Талгат Тадджудин. По версии слухачей, проповедники ислама планируют провести встречи с местными религиозными общинами. «Поговаривают, что вместе с муфтием РФ приедет несколько десятков религиозных проповедников», — судачат сплетники.

Глава района в ХМАО предложил депутату работу в обмен на услугу

Если верить сплетням, глава Советского района Игорь Набатов якобы пообещал устроить одного из местных депутатов на тепленькое место в обмен на его лояльность во время отчета перед думой о своей деятельности за 2018 год. «В районной думе 7 депутатов-единороссов из 14. Положение шаткое, нет квалифицированного большинства. Как могли бы проголосовать другие депутаты, неизвестно, поэтому Игорь Александрович решил подстраховаться. Во время заседания думы все обратили внимание, что обычно оппозиционный депутат Павел Каленов вдруг начал петь дифирамбы администрации», — по секрету рассказывает инсайдер. По слухам, народному избраннику предложена должность директора межшкольного комбината. Сейчас в администрации как раз идет прием заявок от желающих занять эту должность, и якобы кто в итоге займет это кресло — вопрос уже решенный.

Активисты югорского ОНФ спорят из-за итогов региональной конференции…

Александр Кулаковский © URA.RU

В югорском отделении Общероссийского народного фронта до сих пор идет активное обсуждение результатов прошедшей региональной конференции, где произошла кардинальная смена руководства. Общественники разделились на два лагеря. Одни считают, что произошедшие изменения пойдут только на пользу. Мол, пришедшие на смену руководители — люди опытные, энергичные, которые знают, как взаимодействовать с властями. Поэтому могут принести пользу общественному движению.

Другие, наоборот, называют членов регионального штаба конформистами. «ОНФ, например, принимает участие в приемке объектов по программе „Комфортная городская среда“. Раньше участие активистов хоть как-то тормошило чиновников, потому что они знали, что Общероссийский народный фронт просто так бумаги подписывать не будет. Готовы ли новые члены регионального штаба так же активно отстаивать свою позицию — это большой вопрос», — считают инсайдеры.

…, а в ОНФ Югры новый лидер

По слухам, члены штаба ОНФ в Югре удивлены новым сопредседателям. Говорят, что после перевыборов Лариса Белоцерковцева сосредоточилась на медицинской работе (она главврач перинатального центра в Сургуте). Александр Колодич сразу уехал в отпуск, и все задачи свалились на Владимира Меркушева, главвреда «Новостей Югры». «Меркушев уже организовал рейды по снегу, после нескольких ЧП в муниципалитетах», — судачат сплетники, отмечая, что от Меркушева ожидали большей лояльности к власти.

В Югре появились новые радикальные общественники

Поговаривают, что пенсионеры, устроившие скандал в нижневартовской библиотеке, являются членами народного движения «Домой в СССР». Они представляют собой общественную организацию радикального толка. Идеология заключается в возврате в Советский Союз. «Как они собираются это сделать — абсолютно непонятно. Там все зашито коммунистическими лозунгами и образами прекрасного будущего. Но бабульки и дедульки там околачиваются боевые, активные. Я бы на месте правоохранительных органов присмотрелся к этой организации», — рассуждает один из осведомленных источников. Инсайдеры утверждают, что идеи возврата в СССР весьма популярны у пожилых людей. Поэтому сторонники движения появляются уже во многих муниципалитетах Югры. Просто пока они себя еще активно никак не проявляют.

Управляющие компании Ханты-Мансийска используют сильные снегопады в своих корыстных интересах

Вадим Ахметов © URA.RU

По слухам в правоохранительных органах, управляющие компании Ханты-Мансийска решили воспользоваться городским авралом в сфере ЖКХ из-за сильных снегопадов. «Пытаются сделать гадость друг другу и заряжают ботов в соцсети, которые критикуют работу их конкурентов, жалуются на уборку снега с крыш. К силовикам уже поступили несколько сообщений о распространении клеветы, порочащей честь и достоинство», — судачат сплетники.

Слухи ЯНАО

Ямальские чиновники расслабились в отсутствие губернатора

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Всю прошедшую неделю губернатор Ямала провел в поездках: ряд важных встреч в Москве, участие в финале «Лидеров России» в Сочи. Пока первое лицо региона было в командировках, чиновники среднего класса вздохнули с облегчением. Дело в том, что сейчас в правительстве идет оптимизация сотрудников, которую губернатор контролирует лично. По приезде, говорят слухачи, губернатор уже наметил очередное аппаратное совещание с руководителями ведомств.

Среди замов Артюхова нарастает волнение…

В правительственной курилке вспоминают, что март должен стать решающим месяцем в карьере некоторых заместителей губернатора Дмитрия Артюхова. Как раз сейчас у многих замов истекают сроки контрактов. Об их продлении пока даже речи не заходило. Одни сетуют на то, что губернатор пока в разъездах и решит эти вопросы уже в ближайшее время, как только окажется в Салехарде. Другие вспоминают намеки губернатора, что продлевать трудовой договор он будет далеко не всем. Но как обстоят дела на самом деле, пока не знают даже сами заместители, от чего нервозность в их рядах с каждым днем становится все больше.

…, а в списке кандидатов на вылет новый замгубернатора

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Между тем в коридорах власти обсуждают возможных кандидатов на вылет. Любопытно, что слухачи традиционно отправляют в отставку не только зама губернатора по соцполитике Татьяну Бучкову. Некоторые уверены, что на заслуженную пенсию собираются отправить куратора международных отношений Александра Мажарова. «Он в последнее время не активничает. Предложения о том, что нужно продумать некоторые проекты, еще недавно Мажаров откладывал и говорил, что нужно дождаться марта, потому что пока не ясно, что будет. Март пришел, но ситуация пока не поменялась», — шепчутся слухачи.

Депутат устроил оргию в сельской гостинице

Среди ямальских политиков обсуждают очередной сексуальный скандал. Говорят, что кое-кто из депутатов Заксобрания «отличился» во время командировки в Ямальский район. По версии слухмейкеров, народный избранник устроил вечеринку с алкоголем и девушками в номерах гостиницы. Компания якобы веселилась всю ночь, мешала другим постояльцам, а временами по коридорам между номерами бегали обнаженные люди. После возвращения из командировки депутат гордо хвастался этими похождениями перед друзьями и показывал фотографии с этой вечеринки. Когда именно это произошло, слухачи сказать не могут. С их слов, это дело прошлогодней давности, хотя якобы подобные депутатские гуляния случаются чуть ли не во время каждого визита в отдаленные территории.

Свидетельнице по делу об избиении главреда предложили работу…

Вячеслав Егоров © URA.RU

В медийной тусовке на Ямале активно обсуждают всплывший скандал с дракой между главредом салехардской газеты Дмитрием Фоминым и местным бизнесменом Александром Супруном. История запутанная, и подробности драки, после которой главред оказался в больнице, сейчас изучает полиция. Однако слухачи настаивают, что дело «шито белыми нитками». Если верить слухам, сторонники Фомина могли предложить свидетельнице сделку — она якобы получит хорошую работу в администрации города, а взамен должна будет дать показания в пользу пострадавшего главреда. Так ли это на самом деле, пока неизвестно. Но пока фамилии свидетельницы в списках сотрудников администрации нет.

…, а помощника Кононенко вызвали на допрос

Особое внимание к делу Фомина приковано и потому, что, по одной из версий, в нем оказался замешан Дмитрий Кашников — помощник главы администрации Салехарда Ивана Кононенко. О том, что Кашников предложил «замять» происшествие за три миллиона рублей, в полиции рассказали бизнесмен Супрун, избивший главреда Фомина, и его супруга. Якобы помощника главы, приезжавшего поговорить с бизнесменом, видели в том числе и их друзья. Никаких доказательств того, что Кашников на самом деле причастен к делу, пока нет. Слухачи рассказывают, что после обнародования этих данных видели, как Кашников выходил из редакции газеты, которую возглавляет Фомин. А чуть позже помощника Кононенко вызвали на беседу в полицию.

После ухода Сысоева в «матрешке» ждут перемен

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Уход либерал-демократа Владимира Сысоева из Госдумы на пост заместителя губернатора Тюменской области сказался на настроениях внутри ЛДПР по всей «тюменской матрешке», которую он курировал, будучи депутатом. На Ямале, например, из-за смены куратора начали шептаться о возможных перестановках среди местных лидеров. Однако партийцы делятся, что никаких резких переворотов ждать не стоит. По крайней мере в ближайшее время.

По слухам, даже на посту замгубернатора Сысоев продолжит некоторое время курировать партийцев в «матрешке». А его близкий соратник Евгений Марков в будущем будет продолжать ту же партийную линию.

Все координаторы останутся на своих местах, а перестановки если и будут, то только по итогам выборов в сентябре или запланированные ранее. Впрочем, такие объяснения партийцев не успокаивают. Особенно переживают те, кто собирается выдвигаться от партии на выборы. Они боятся, что решение об их выдвижении могут переиграть.

Слухи Пермского края

Решетников напугал чиновников и порадовал силовиков

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермские краевые чиновники изрядно напряглись после разноса, который устроил губернатор контрактной службе аппарата правительства на заседании в минувший четверг. Глава региона потребовал объяснить целесообразность затрат на закупки смартфонов для госслужащих — аукцион службе пришлось тут же отменить. Как утверждают осведомленные слухмейкеры, со вчерашнего дня во всех министерствах и службах начались внутренние «перепроверки»: нет ли в числе уже совершенных госзакупок и новых аукционов каких-то сомнительных затрат. «Все понимают, что за ситуацией следит и краевой УФАС — антимонопольщикам очень хочется доказать свою эффективность. Особенно в ситуациях, где нарушения лежат на поверхности», — отмечают собеседники агентства.

Пермского министра потребовали в Москву

Алексей Глазырин © URA.RU

Глава краевого минсельхоза Александр Козюков в последние месяцы готовится к смене должности,, но связано это не с претензиями к его работе, как пишут в telegram-каналах. Как утверждают слухмейкеры, в ближайшее время министр может перейти на работу в одно из федеральных министерств. В Москве и ПФО работу Козюкова признают эффективной и считают, что чиновнику пора идти на повышение. Сейчас краевые власти раздумывают, кто сменит министра.

Кузнецова неожиданно сватают в минсельхоз

Главе Пермского района Александру Кузнецову после серии неудачных попыток в начале марта все-таки удалось прорваться на прием к губернатору. Как утверждают любители слухов, никаких гарантий сохранения своей должности чиновник-старожил не получил, а на минувшей неделе у него начались проблемы со здоровьем и он даже попал в больницу. По некоторым данным, краевые власти готовы предложить Кузнецову компромиссный вариант: его назначат на должность министра сельского хозяйства, но лишь на один год.

В феврале, по информации слухмейкеров, Кузнецов проводил переговоры с возможными кандидатами на места в Земское собрание на подконтрольной ему территории. При этом глава района зачем-то позиционировал себя в качестве «представителя губернатора». Незадолго до этого Кузнецов выступил с инициативой о сокращении избирательных округов (с 19 до 15) и, как считают эксперты, такой схемой попытался укрепить свои позиции на будущее.

В письме пермского ученого Путину всплыл «квартирный вопрос»

Поговаривают, что у одного из главных противников строительства Северного железнодорожного обхода, профессора ПГНИУ Анатолия Волынцева, помимо общественной, есть и личная заинтересованность в отмене проекта. По некоторым данным, ученый владеет дачным участком в деревне Тупица — новая железнодорожная ветка будет проходить через эту территорию. Свою недвижимость Волынцеву терять не хочется, поэтому он решил вновь обратиться к президенту. В январе Волынцев совместно с тремя коллегами уже отправлял в Кремль письмо.

В новом обращении профессор попытался убедить президента отказать краевым властям в глобальной стройке из-за ее экономической нецелесообразности. Интересно, что к Владимиру Путину автор почему-то обратился «от имени жителей Пермского края».

В минздраве придумали, как заставить работать главврачей

Как утверждают злые языки, информацию о грядущем массовом увольнении главных врачей в Пермском крае решило вбросить в местные СМИ само руководство регионального минздрава. В действительности никаких «массовых репрессий» ведомство не планирует. Таким образом глава ведомства Оксана Мелехова «пытается привести в чувства» руководителей медучреждений — в первую очередь в краевой столице.

По мнению слухачей, министр беспокоится, что с момента ее назначения ведомству все еще не удалось выбраться из негативной повестки — скандальных историй из местных больниц по-прежнему не становится меньше. За некоторые из них министру приходится отдуваться лично.

Слухи Курганской области

У Шумкова могут возникнуть проблемы с бывшими чиновниками

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганской тусовке гадают, кого затронут дальнейшие кадровые решения врио губернатора Вадима Шумкова. По слухам, после недавних ротаций чиновников, особенно завязанных на бизнесе, начинает формироваться фронда недовольных. Интересно, что среди них появляются и представители силовых структур. Так, родной брат уволенного экс-директора департамента имущественных и земельных отношений Михаила Герштанского, Сергей на хорошем счету в областной прокуратуре. А за скандалом, развернувшимся вокруг горсада и «Голубых озер», могут стоять влиятельные персоны из судейского сообщества, уверяют слухмейкеры.

У Потапова не будет конкурентов

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы с интересом наблюдают за тем, как город обзаводится единым руководителем. При этом сплетники утверждают, что у действующего руководителя администрации Андрея Потапова не будет серьезных конкурентов на конкурсе на пост главы. «Выбор понятен, зачем лишние волнения? Для людей с весом несолидно идти на конкурс, чтобы проиграть», — судачат курганцы.

Коммунистов попросят уняться

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сплетники обсуждают, что курганские коммунисты слишком активно эксплуатируют взрывоопасную тему с добычей урана в Зауралье. «Якова Сидорова скоро поставят перед выбором: хочешь поучаствовать в гонке на пост губернатора — уйми своих друзей», — предрекают слухачи.

Из пресс-службы все разбегаются

В пресс-службе областного правительства почти не осталось пишущих сотрудников, говорят сплетники. Злые языки говорят, они не выдерживают бешеного темпа, с которым работает врио губернатора Вадим Шумков и его команда. Некоторые сплетники отмечают, что неразбериха в руководстве и низкие зарплаты отпугивают возможных претендентов на должности.

Дама, рассорившая элиту Кургана, ушла в тень

Несостоявшийся директор политехнического института КГУ Марина Давыдова, как рассказывают сплетники, сразу после отпуска ушла на больничной. Злые языки утверждают, что это произошло сразу после того, как возглавляемому ей предприятию ООО «Высокие технологии» университет предъявил ущерб более миллиона рублей. «Из-за ее назначения поссорились ректор ГКУ Константин Прокофьев и промышленник Сергей Муратов, а теперь она ушла в тень», — обсуждают сплетники.

В Зауралье вернется святая кольчуга

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ближайшее время, как рассказывают сплетники, в Далматовский монастырь вернется святыня — кольчуга преподобного Далмата. Якобы к ее возвращению приложил руку врио губернатора Вадим Шумков. «По преданию, ее подарил мурза, который хотел изгнать Далмата с этой земли. Может, она вернет благоденствие Зауралью», — надеются сплетники.

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