Мэр Екатеринбурга научился убирать город, чтобы не было «грязи в душе»

В центре Александр Высокинский, слева — вице-мэр Алексей Бубнов, справа — застройщик «Клевер Парка» Иван Кузнецов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Новая власть в Екатеринбурге

Заместители Кировского и Орджоникидзевского районов Екатеринбурга будут отправлены в отставку — такое решение принял глава города Александр Высокинский. Причиной его гнева стала некачественная уборка снега в этих районах. Как это происходило и — в репортаже «URA.RU».

В последний день марта мэр Екатеринбурга Александр Высокинский устроил очередной (ставший уже традиционным) объезд города. Он с помощниками объехал пять районов города (исключая Верх-Исетский и Железнодорожный). Любопытная деталь: на объезд ни один из чиновников не явился в костюме (как они любили одеваться на подобные мероприятия во время Якоба и Тунгусова). Все VIP — главы районов, их заместители, квартальные, работники мэрии — как на подбор были одеты в джинсы и куртки. Некоторые надели старые «кожанки», как будто извлеченные из кладовки на даче. где они хранились с 90-х годов. Сам мэр был одет в джинсы, свитер с высоким воротником и замшевую куртку с железной молнией.

Итогом объезда стали две новости — хорошая и плохая. Хорошая: мэр с гордостью заявил, что в городе научились убирать грязь (за которую горожане всегда критиковали горадминистрацию, а предыдущий мэр Евгений Ройзман, напомним, отвечая на эти нападки, создал мем «грязь в душе»). По словам Высокинского, справиться с проблемой оказалось несложно — надо лишь как следует убирать зимой снег.

«Мы всегда получали весной грязь, нынче ее нет, — заявил он. — Снег выпадает, но слякоти нет, обувь сухая. Это самое главное.

Это означает, что при правильном подходе с уборкой в городе справляться можно, что город может встретить весну без жижи».

Правда, чтобы добиться такого результата, коммунальщикам пришлось ощутимо увеличить объемы вывоза снега (например, в Ленинском районе на 15% — с 124 до 140 тысяч тонн), а, главное, начать вывозить снег не только с главных улиц, но и со второстепенных. «Впервые в этом году мы дошли до улиц 3 и 4 категории, это можно назвать прорывом», — заявил Высокинский. — Можно, конечно, экономить на вывозе снега и не вывозить третью и четвертую категорию, но это принципиально не верно, потому что мы делим граждан на 1, 2, 3 и 4 категории. Но если человек живет на дороге 3 категории, он же не виноват?»

Кучи снега возле завода «333», за которые увольняют замглавы Кировского района Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мало того, как выяснилось, своевременная уборка снега позволяет еще и спасти дороги от разрушения. «Мы в этом году мы резко сэкономили на ямочном ремонте, — сообщил мэр Екатеринбурга. — Главное избавить асфальт от снега: днем тепло, он растаял, вода просочилась, а ночью холодно, минус — и она разрывает покрытие, которое тут же машинами разбивается. К нам были вопросы, не слишком ли много денег мы положили на уборку снега? Но опыт показал, что дешевле и правильнее потратить их, зато сэкономить на ямочных ремонтах». По словам Высокинского, экономия составила «несколько десятков миллионов рублей».

Плохая новость: после проверки качества уборки снега двух работников мэрии ждет увольнение. О первом увольнении Высокинский объявил после объезда Кировского района, обнаружив кучи грязного снега на парковке возле Уральского электро-механического завода (в народе его называют «Три тройки»). Выговор получили сразу два замглавы района — по благоустройству и по экономике (который отвечает за взаимодействие с предприятиями района). Кто из них будет уволен, Высокинский пообещал решить после «разбора полетов» — оба зама вместе с главой района Александром Лошаковым вызваны в понедельник в мэрию.

Второй «кандидат на вылет» — замглавы по благоустройству Орджоникидзевского района (претензии к которому были еще с прошлого объезда).

Кроме чиновников, в Екатеринбурге уволены и четыре сотрудника ДЭУ Ленинского района (в том числе руководители). «Были несколько случаев, когда по результатам ночного объезда мы видели, что техника простаивает и плановые задачи не выполняются, — объяснил их увольнение глава района Дмитрий Ноженко. — Когда видишь, что из четырех куч мусора убирают только одну, это вызвало вопросы». Последний случай, по его словам, произошел на днях: один из моющих пылесосов вышел на маршрут без воды. «Только пыл поднял, — поясняет Ноженко. — Сейчас один из мастеров ДЭУ пишет объяснительную».

Высокинский во время объезда города: «Это что такое?!» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лучшими по качестве зимней уборки Высокинский назвал Вверх-Исетский и Чкаловский районы Екатеринбурга, худшими — Орджоникидзевский и Кировский. Мэр рассказал также, какие новшества в плане благоустройства ждут город в ближайшее время. «Задача на летний сезон — срезать высокие газоны, — заявил Высокинский. — Пока мы не решим проблему, что газон выше уровня дороги, будем грязно». А узкие газоны он предложил и вовсе ликвидировать. «Может, мера не популярная, но мы не будем эксплуатировать газоны шириной менее двух метров: они дают дополнительную грязь, а травы и красоты на них никогда нет», — пояснил мэр.

Вместо них он предложил где-то расширить тротуар, а где-то — сделать технический тротуар (отделяющий дорогу от тротуара). «Естественно, у нас появятся особо умные горожане, которые будут пытаться по техническим тротуарам объезжать пробки. Там будут стоять камеры: реконструкция будет проходить одновременно с установкой видеокамеры. Мы дадим возможность ездить по техническим тротуарам, но это будет дорого. Сильно дорого. У кого желание есть — пожалуйста, деньги на благоустройство нам нужны», — сказал мэр.

Вместе с квартальными мэр намерен решить проблему «подснежников» (оставленных на обочине машин, которые мешают уборке улиц — их будут эвакуировать на штрафстоянку). Также Высокинский придумал, как будет бороться с «гряземесами» (автомобилистам, которые паркуют машины на газонах) — с помощью резкого (в два раза) увеличения штрафов. Следующие показательные объезды города глава Екатеринбурга пообещал провести летом — не считая «тайных» объездов, которые, как рассказали работники мэрии, Высокинский проводит почти каждую неделю.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU