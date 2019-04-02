В Челябинской области начались повальные отставки главных силовиков

Юрий Никитин (справа) может сменить место работы, перемены идут и в ГУ МВД Андрея Сергеева (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

В силовых структурах Челябинской области начались увольнения. Начальник управления ФСБ по региону Юрий Никитин может стать первым, но не единственным главой правоохранительного ведомства, подавшим в отставку. Источники «URA.RU» прогнозируют смену руководителей в трех из четырех крупнейших силовых структур области.

Про уход в отпуск с последующим увольнением на пенсию Юрия Никитина говорят как о случившемся факте. Однако источники расходятся в датах, когда это может произойти. Одни говорят, что глава самой грозной силовой структуры написал заявление об отпуске с 1 апреля. Другие уверяют, что он уйдет на отдых в конце апреля, когда выйдет из отпуска его первый зам Юрий Алешин. Эти слухи появились в тот момент, когда в челябинском управлении контрразведчиков началась проверка Центрального аппарата ФСБ.

Алексей Зиновьев (справа) может возглавить челябинское УФСБ Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Вероятным сменщиком Юрия Никитина называют его коллегу из Тульской области, 46-летнего генерал-майора Алексея Зиновьева. Он начинал работать в силовой структуре с должности оперуполномоченного УФСБ по Курганской области. А перед переездом в Тулу уже руководил службой инспекторского управления Центрального аппарата ФСБ России.

В пресс-службе силовой структуры отказались от комментариев. Однако известно, что перестановки в УФСБ по Челябинской области стартовали с начала года. Первым был уволен замначальника управления Михаил Феоктистов. Причем до этого он работал в Самарской области и всего год назад получил свою последнюю должность в ФСБ. Ему даже прочили повышение. По информации «URA.RU», вслед за Феоктистовым в отставку может быть отправлен еще как минимум один заместитель начальника УФСБ.

Кадровые перестановки идут в полиции. Пока они касаются руководителей среднего звена, однако в ключевых подразделениях. Так, по данным источника в полиции, ушел в отпуск с последующим увольнением начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области Анатолий Сабодаш, назначенный на этот пост весной 2017 года. По одной из версий, отставка вызвана неудовлетворительными результатами комплексной проверки МВД России. Однако другой собеседник называет более прозаичную причину.

Вернется ли Анатолий Сабодаш из отпуска — большой вопрос Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«16 марта УЭБиПК в ресторане отмечал День ОБЭП [праздник полицейских в сфере экономической безопасности]. Сабодаш к концу праздника подрался с одним из высокопоставленных коллег. Об этом тут же доложили начальству. И это сдало последней каплей — Сабодашу предложили написать заявление. Отношения с Сергеевым у него очень теплые, без причины его бы не уволили», — полагает один из полицейских.

Чуть раньше уволился легендарный начальник отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска Ринат Камалетдинов или, как его называли коллеги и в преступном мире, «Кэмел». Год назад шли разговоры о его перемещении «по горизонтали». Однако он подал в отставку. «Камалетдинова связывали в последнее время с маршрутными войнами и переделом сфер влияния между преступными группировками. Он слишком тесно был связан с теми, с кем должен был бороться. Говорят, есть какой-то компромат, связанный с серьезным проступком. Поэтому он уволился и переехал в другой регион — подальше от возможных разбирательств», — делится мнением один из силовиков.

Дениса Чернятьева еще год назад «возвращали» на родину в Тюмень Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили «URA.RU», что Сабодаш ушел в отпуск, а Камалетдинов уволен. Однако от подробностей воздержались. «Начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области Анатолий Сабодаш находится в очередном отпуске. Ринат Камалетдинов уже уволился», — сообщили в полицейском главке.

С новой силой обсуждается версия, что и начальник ГУ ВМД по области Андрей Сергеев ждет перевода. Однако этим слухам уже больше года. Пока он продолжает работать.

Аналогично говоря и про руководителя следственного управления СКР по области Дениса Чернятьева. Против него играет информация о чрезмерной близости к экс-губернатору Борису Дубровскому. С другой стороны, еще прошлой весной слухмейкеры отправляли его на родину в Тюмень. Но он продолжает работать.

Самые прочные позиции у прокурора региона Анатолия Лопина. Только в августе прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о его назначении. За это время он не был замечен в чем-то дискредитирующем, напротив, надзорное ведомство стало одной из самых грозных силовых структур региона.