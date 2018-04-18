Полный расклад секретных перестановок в УФСБ Челябинской области

11:31 18 апреля 2018 0

Начальник УФСБ по региону Юрий Никитин (слева) меняет кадры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В УФСБ по Челябинской области, самом закрытом ведомстве региона, завершается кадровая перезагрузка. Меняются ключевые фигуры. Уходят те, кого боялись и власти, и финансово-промышленные группы. На их место приходят новые, не менее грозные «чекисты», поэтому никому расслабляться не стоит. Секретные подробности от «URA.RU».

Официально никто изменения в главке ФСБ не комментирует. О всех кадровых решениях «URA.RU» известно из собственных источников. Первые перестановки начались в августе и сентябре 2017 года. По выслуге лет ушли в отставку два заместителя начальника управления, Андрей Скоробогатов и Дмитрий Пермяков. В главке это расценили как чистку кадров со стороны руководителя Юрия Никитина. Никитин сменил генерала Игоря Ахримеева на посту начальника УФСБ в декабре 2016 года и, как полагали в ведомстве, почти год присматривался к делам и своим подчиненным, прежде чем принять решение. На место первого зама, ставшее вакантным после ухода Пермякова, назначили Юрия Алешина из Москвы. На ставку Скоробогатова Никитин пригласил Михаила Феоктистова из УФСБ по Самарской области.

Почти год Юрий Никитин присматривался к своим подчиненным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В управлении поговаривали, что Феоктистов привез с собой из Самары еще одного сотрудника — бывшего оперуполномоченного Андрея Миронова, которого назначили начальником чекистского отдела в Златоусте. По другой информации, Миронов переехал из Воронежа, и это связано со сменой тамошнего губернатора в декабре 2017 года. Челябинские контрразведчики считают, что Андрей Миронов сменит ушедшего недавно на пенсию легендарного Владимира Борисова в должности начальника отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом (БТ). Сейчас врио главы этого влиятельного подразделения работает заместитель руководителя Павел Жильцов. Отдел БТ один из самых влиятельных в главке, курирует внутреннюю политику в регионе.

«На Андрея Миронова отправили документы в Москву для согласования на пост начальника отдела БТ. На Лубянке подняли его личное дело, и выяснилось, что у него на прежнем месте службы было взыскание — чуть ли не неполное служебное соответствие. Вообще-то это взыскание, после которого идет только увольнение, а никакое не повышение. Так что пока неизвестно, что будет с Мироновым. Возможно, он здесь отсидится и просто уйдет на пенсию. А может, все это специально запущенная „деза“ и скоро его назначат в отдел БТ. Пока он работает в Златоусте», — полагает собеседник из силовой структуры.

Александр Подопригора: «Регулярная ротация кадров — это нормально» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из источников, сообщает, что на место руководителя отдела БТ рассматривался начальник отдела «М» (расследование преступлений совершенных сотрудниками правоохранительных органов) Владимир Иконников. Из последних дел отдела Иконникова можно вспомнить громкие задержания замначальника следственного отдела Курчатовского района Челябинска Александра Есипова и руководителя отдела по делам миграции ГУ МВД по региону Владимира Белоносова. «Эти аресты — успех отдела Иконникова, но решили, что пусть на БТ будет „варяг“, такой как Миронов», — пояснил источник.

Андрея Миронова рассматривали еще на одну должность, которая скоро станет вакантной — начальника отдела экономической безопасности регионального главка (ОЭБ). Ныншний руководитель Дмитрий Гусев после майских праздников перебирается в Алтайский край, где займет пост заместителя начальника УФСБ по региону. ОЭБ — один из самых грозных отделов в структуре «чекистов» — через него проходят расследования по коррупционным преступлениям в отношении крупных чиновников. По материалам отдела были осуждены за коррупцию бывший вице-губернатор Виктор Тимашев, участники «дела Тесленко» (экс-министра здравоохранения региона Виталия Тесленко), бывший министр спорта области Юрий Серебренников, другие высокопоставленные персоны.

«Кто будет руководить ОЭБ, пока непонятно, — рассказывает источник. — Начальник управления, как и в случае с БТ, подумывает о „варяге“. Но пока, кроме Миронова, никого не называют. В главке вероятны и другие перестановки. Но уже на уровне отделов сотрудников будут переводить из одной структуры в другую. Чтобы, как считает руководство, не засиживались и не расслаблялись»

По словам политолога Александра Мельникова, для силовых структур это нормальная ситуация, когда на руководящие должности назначаются «варяги». «Как мне видится, это делается. чтобы в большей степени правоохранительные и надзорные органы были независимы от политических раскладов, финансово-промышленных и экономических групп. Это обеспечивает независимость команды правоохранителей, которые работают в регионах», — считает собеседник.

Его коллега Александр Подопригора также напоминает, что и в полиции, и в прокуратуре, и в Следственном комитете практикуется регулярная ротация кадров. «Корни этого процесса уходят в СССР, когда считалось, что каждые 4-5 лет нужно перемещать высокую партийную номенклатуру. С одной стороны, это возможность обновления кадров, роста молодых перспективных людей, с другой — превентивные меры против того, чтобы руководители на местах врастали в местную среду, обрастали излишними связями, зависимостями. То же самое практикуется в бизнес-корпорациях, в федеральных управленческих структурах», — подчеркнул эксперт.