Главой челябинского УФСБ может стать Алексей Зиновьев из Тульской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Начальник управления ФСБ по Тульской области Алексей Зиновьев может возглавить аналогичное УФСБ по Челябинской области. Как сообщил «URA.RU» источник в силовой структуре, он является фаворитом среди кандидатов на пост, который освободится после отставки действующего руководителя южноуральских чекистов Юрия Никитина.

Генерал-майор, 46-летний Алексей Зиновьев, начинал работать в силовой структуре с должности оперуполномоченного УФСБ по Курганской области. Перед назначением в Тульскую область он возглавлял службу инспекторского управления Центрального аппарата ФСБ России. Его прямым руководителем был Виктор Бакуткин, при котором расследовалось и было передано в суд дело о взятке экс-губернатора Тульской области Вячеслава Дудки. Бакуткин и сам возглавлял УФСБ по Тульской области с 2008 по 2011 год. Зиновьев был назначен на эту должность 25 августа 2015 года, сменив ушедшего на пенсию Евгения Матвеева.

По данным тульских СМИ, Алексей Зиновьев занимает второе место регионального рейтинга «Топ-100 влиятельных людей» по итогам прошлого года. Он уступает только губернатору Алексею Дюмину, считающемуся близким к президенту Владимиру Путину человеком.

В Тульской области Алексей Зиновьев (справа) по влиятельности уступает только губернатору Алексею Дюмину (слева) Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

По данным инсайдеров агентства, глава челябинского УФСБ Юрий Никитин в конце апреля может уйти в отпуск с последующим увольнением на пенсию. К тому моменту закончится отдых его первого зама Юрия Алешина. О причинах вероятной отставки Никитина не сообщается. Однако известно, что с начала прошлой недели сотрудники Центрального аппарата ФСБ проводят проверку в челябинском управлении. В пресс-службе силовой структуры отказываются от комментариев.