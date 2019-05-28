Текслер оформит отставку своего зама как подарок челябинским олигархам

Увольнение Руслана Гаттарова ждали промышленники и бизнесмены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Новая власть в Челябинской области

Грядущая отставка вице-губернатора Челябинской области по экономике Руслана Гаттарова даст старт кадровой зачистке экономблока правительства. В минэкономразвития сменится несколько ключевых фигур. О будущих переменах на встрече с региональным отделением Союза промышленников и предпринимателей (СПП) уже заявил врио губернатора Алексей Текслер.

«Кадровые решения будут в самое ближайшее время», — заявил Текслер на встрече с СПП, анонсируя воссоздание министерства промышленности региона. Минпром будет сформирован за счет минэкономразвития региона, и отвечать за оба ведомства станет один вице-губернатор, на эту должность прочат Ивана Куцевляка.

Алексей Текслер (второй справа) уже пообещал промышленникам кадровые обновления в экономблоке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В самом минэкономразвития в эти дни неспокойно. По данным «URA.RU» ведомство пока взяли под неофициальный контроль Круцевляк и первый вице-губернатора Виктор Мамин. Поводом для очередных разбирательств стала предстоящая поездка делегации Челябинской области в Харбин (Китай), запланированная на 11—12 июня. Мамин запросил с министерств, которые отправят своих представителей в Китай, перспективные планы, чтобы чиновник написали, на какие результаты по итогам визита рассчитывают.

«Все отчитались нормально, кроме минэкономразвития, — рассказали „URA.RU“. — Замминистра Илья Таболин, отвечающий за внешнеэкономическую деятельность, не смог толком ответить, зачем надо ехать в Харбин. Не дал внятных ответов и министр Сергей Смольников».

Таболина называют одним из первых «кандидатов на вылет» после отставки Гаттарова. По сообщениям инсайдеров, хорошие позиции только у первого замминистра Натальи Лугачевой. Есть вопросы к ее коллеге Ирине Акбашевой. Две ставки замминистра не заняты до сих пор. Одна освободилась после того, как был задержан первый замруководителя ведомства Антон Бахаев. Даже прежний губернатор Борис Дубровский в последние месяцы недовольный работой экономблока, не согласовал ни одной кандидатуры предложенной Гаттаровым.

Виктор Мамин (в центре) не смог понять, зачем подчиненным Руслана Гаттарова ехать в Харбин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Такой текучки кадров в минэконоразвития, как это стало при Руслане Гаттарове, не было никогда. В результате набрали тех, кто не имел опыта работы, отсюда и постоянные „косяки“, а также слабость министерства и отсутствие авторитета среди элит», — рассказал «URA.RU» бывший сотрудник экономблока.

Сам Гаттаров не принимает участия в мероприятиях правительства. Врио губернатора 29 мая поедет в многофункциональный центр «Территория бизнеса» (МФЦ), подведомственный минэкономразвития области, а его заместителя по экономике в этой поездке опять не будет, сообщает инсайдер.

В пресс-службе министерства корреспонденту «URA.RU» пообещали выяснить, почему вице-губернатор отсутствует на целом ряде мероприятий, где предполагалось его участие. Однако комментария так и не последовало.

В правительстве области отставку экономического вице-губернатора также не комментируют. Но, утверждают источники в кабинете министров, отношение к Гаттарову негативное из-за его попыток в период работы Дубровского вмешиваться в дела экологического блока и во внутреннюю политику.

Политтехнолог Сергей Клесун считает, что Текслер, принимая решение об отставке Гаттарова, руководствуется не столько токсичностью своего заместителя, вызывающего раздражение у элит и силовиков, сколько из профессиональных качеств. «За эти годы у бизнеса накопился целый список претензий к тем, кто отвечает за экономику в регионе. Со сменой власти в регионе есть запрос и на новые фигуры и отставка вполне логична», — считает он.

«В СПП Текслер говорил с представителями крупного бизнеса, в МФЦ предстоит встреча с предпринимателями. По итогам всех встреч и будет официально объявлено об отставке Гаттарова», — подтверждает источник «URA.RU» прогноз политолога источник в резиденции главы региона.