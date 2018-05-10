Гаттаров и Бурматов захватывают областные медиа. Будут отставки

15:34 10 мая 2018 2

Олег Дубровин умеет работать с общественностью, но в медиа — новичок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-губернатор Руслан Гаттаров и депутат Госдумы Владимир Бурматов кардинально меняют расклады в челябинских медиа. Как сообщают источники «URA.RU», руководителем информационного холдинга правительства Южного Урала, о создании которого говорят в кулуарах, станет их протеже — проректор Южно-Уральского госуниверситета, председатель общественной палаты региона Олег Дубровин. По данным их источников, назначение состоится в конце этой или в начале следующей недели.

Руководитель холдинга получит контроль над абсолютным большинством СМИ Южного Урала. Как сообщало «URA.RU», в новую структуру войдут медиа, учредителями которого является правительство области в лице минимущества региона. Это издательский дом «Губерния», объединивший областные газеты, и ТРЦ «Первый областной», в состав которого год назад вошел телеканал «Восточный экспресс».

Владимир Бурматов будет «рулить» информполитикой Бориса Дубровского через своих людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Журналистское сообщество относится к будущему назначению настороженно: Олег Дубровин никогда не работал в прессе. «Понятно, что на такой холдинг нужен толковый менеджер, но при этом надо знать саму сферу деятельности, — говорит „URA.RU“ корреспондент одного из правительственных СМИ. — Руководитель будет определять общую информационную политику. Для начала хотя бы должен понимать, что такое информационная повестка».

Председатель комиссии по бюджету и налогам гордумы Челябинска, эксперт Дмитрий Довженко отнес к числу достоинств Дубровина его умение работать в условиях конфликтов на общественной площадке. Так, как это было на рабочих группах по проблеме Томинского ГОКа. «Он умеет работать с людьми. Кроме того, я его хорошо знаю по работе в Агентстве стратегических инициатив (АСИ), где Олег хорошо себя показал, — говорит Довженко. — Но это пока не означает, что он сможет работать в медиа. Тем более, когда речь идет об информационной политике, где надо проявить иную гибкость, чем при обычных дискуссиях».

Политолог Андрей Лавров анонсирует большие изменения в челябинской медиасфере в ближайшее время. В конце июня истекает контракт с гендиректором ГТРК «Южный Урал» Петром Васильевым. Но новый контракт заключать с ним в Москве, скорее всего, не будут». По данным «URA.RU», Васильев может сменить на посту директоров «Восточки» и ОТВ Светлану Яремчук, которая, в свою очередь, возглавит областной союз журналистов. Ранее директор ГТРК опроверг все слухи о своем уходе. Но ни для кого не секрет, что у Васильева и депутата Госдумы Владимира Бурматова дружеские отношения, он едва ли не самый желанный гость в эфире телеканала.

Дмитрий Довженко также отметил, что имя Дубровина связанно в глазах элит с вице-губернатором Русланом Гаттаровым. Что, по мнению эксперта, часть элит откровенно раздражает. Как сообщало «URA.RU», именно Гаттаров, а также депутат Госдумы Владимир Бурматов пролоббировали перед губернатором Борисом Дубровским кандидатуру Дубровина.

Евгений Голицын и Олег Дубровин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Масштабные изменения в медиа в пользу группы Гаттарова и Бурматова повлекли слухи об их желании забрать под себя весь политический блок: «Чтобы потом, в итоге, сдвинуть [профильного вице-губернатора, в том числе курирующего СМИ] Евгения Голицына и поставить на его место Олега Дубровина. Хотя Голицын на своем месте и справляется. Подтверждение тому — итоги президентской кампании».

Инсайдер не исключил, что Олег Дубровин возможно не позволит Гаттарову и Бурматову управлять собой, но выразил сомнения в том, что тот сможет в будущем пройти все согласования на пост вице-губернатора по политике. Напомнил, что в свое время Олег Дубровин не получил пост председателя Контрольно-счетной палаты области. Источник сравнил будущую ситуацию с 2011 годом, когда в команду губернатора Михаила Юревича пришел в качестве помощника главы региона Николай Сандаков и это стало поводом для внутренних конфликтов. В итоге все привело к краху команды Юревича.

Евгений Голицын эти слухи не комментирует, пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин, отвечающий за работу информблока, находится в отпуске. Ушла в отпуск и Светлана Яремчук, ей на днях исполнилось 55 лет. Владимир Бурматов ранее на вопрос агентства заявил, что был бы рад за Дубровина, если тот возглавит холдинг. Гаттаров на звонки от «URA.RU» традиционно не отвечает. Олег Дубровин все так же не комментирует свое будущее назначение, но отверг все домыслы о его конфликте с Голицыным.

«У нас прекрасные отношения, — заявил Дубровин „URA.RU“. — На днях встречались с Евгением Викторовичем и обсуждали будущее заседание палаты. Темой заседания станет „Стратегия-2035“. Это мои ближайшие и очень важные планы».