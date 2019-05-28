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У челябинского губернатора Текслера пропал заместитель

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
28 мая 2019 в 11:07
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Дубровский Борис на цинковом заводе. Челябинск, телефон, гаттаров руслан, разговор по телефону
Руслан Гаттаров перестал появляться в резиденцииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров перестал появляться на мероприятиях в правительстве региона. Совещания по экономблоку проводит помощник врио губернатора Алексея Текслера Иван Куцевляк, сообщили «URA.RU» источники в резиденции главы региона. Не присутствовал Гаттаров и на заседании правительства 28 мая.

Алексей Текслер на СПП. Челябинск
Иван Куцевляк (в центре) уже фактически сменил Руслана Гаттарова
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

27 мая Текслер встречался с руководством регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей. Обычно на таких мероприятиях присутствует зам по экономике, но Гаттарова не было, зато появился Куцевляк, которого прочат на должность вице-губернатора.

На этом мероприятии Текслер анонсировал создание министерства промышленности региона. Ведомство должны создать к осени, за его работу, как и за деятельность минэкономразвития, будет отвечать Куцевляк.

«На аппаратном совещании в понедельник Текслер представит Куцевляка как помощника по стратегическому развитию. Еще с той недели Куцевляк проводит все совещания с минэкономразвития области, — рассказал источник. — Документы по отставке Гаттарова будут подписаны в самое ближайшее время».

Получить комментарий Гаттарова не удалось — его телефон не отвечает.

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