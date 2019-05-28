У челябинского губернатора Текслера пропал заместитель

Вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров перестал появляться на мероприятиях в правительстве региона. Совещания по экономблоку проводит помощник врио губернатора Алексея Текслера Иван Куцевляк, сообщили «URA.RU» источники в резиденции главы региона. Не присутствовал Гаттаров и на заседании правительства 28 мая.
27 мая Текслер встречался с руководством регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей. Обычно на таких мероприятиях присутствует зам по экономике, но Гаттарова не было, зато появился Куцевляк, которого прочат на должность вице-губернатора.
На этом мероприятии Текслер анонсировал создание министерства промышленности региона. Ведомство должны создать к осени, за его работу, как и за деятельность минэкономразвития, будет отвечать Куцевляк.
«На аппаратном совещании в понедельник Текслер представит Куцевляка как помощника по стратегическому развитию. Еще с той недели Куцевляк проводит все совещания с минэкономразвития области, — рассказал источник. — Документы по отставке Гаттарова будут подписаны в самое ближайшее время».
Получить комментарий Гаттарова не удалось — его телефон не отвечает.