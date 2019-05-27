Встреча Алексея Текслера (второй справа) с олигархами прошла на территории ЧТПЗ у Андрея Комарова (первый справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Челябинской области

Бизнес должен участвовать в проектах развития региона и создании комфортных условий для южноуральцев, а не заниматься выводом денег с территории. Об этом заявил руководству Союза промышленников и предпринимателей (СПП) Челябинской области на встрече 27 мая врио губернатор Алексей Текслер. Запрос олигархам на создание условий для жизни населения от власти прозвучал впервые. Текслер также прокомментировал, как относится к поддержке, которую получает со стороны бизнеса на выборах.

Встреча проходила на Челябинском трубопрокатном заводе. Как отметил Текслер, с 2014 года в регионе ежегодно растут поступления в бюджет от налога на прибыль. С 17,5 млрд рублей они увеличились более чем в три раза, до 55 млрд рублей. При этом по уровню зарплат регион занимает 36-е место в России, и пять лет подряд на Южном Урале сокращаются реальные доходы населения.

В центре врио губернатора Алексей Текслер и руководитель СПП, глава ММК Виктор Рашников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Финансовые ресурсы есть, а соразмерных инвестиций в социальную сферу, роста доходов граждан — нет, — заявил врио губернатора. — Снижается денежная масса, поступающая в розничный оборот, в оборот реальной экономики. Создаётся ощущение, что регион не развивается в социальном плане, и мы наблюдаем отток жителей. Коллеги, хочу обратить внимание: необходимо ваше участие в социальных инвестициях. Нужно не только зарабатывать в регионе, но и вкладывать в него».

Текслер отметил, что подробнее изложит свою позицию 30 мая, во время выступления перед Законодательным собранием области. В этот же день будет дан старт выборам губернатора.

Также врио главы региона прокомментировал «URA.RU», как относится к той финансовой поддержке, которую ему готов оказать бизнес в ходе избирательной кампании. «Ни с кем из предприятий я эту тему, в части поддержки, не обсуждал. Кампания пока не началась, — заявил Текслер. — Повторю простую мысль: нам нужно вместе работать и взаимодействовать, потому что мы все — и власть, и бизнес, и общество, и социальная сфера — единый организм. И только вместе мы можем изменить ситуацию и вернуться к развитию, чтобы наша область была тем местом, где бы хотелось, жить, работать и рожать детей».