Три партии сменят лидеров в Свердловской области. К торгу готовы

У покупателей партий есть хороший выбор в Свердловской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Свердловская оппозиция начала подготовку к кампании по выборам депутатов Заксобрания и Госдумы с внутренних скандалов. Бизнесмены, взявшие в 2018 году под контроль думу Екатеринбурга, намерены в 2021 году повторить свой успех на областном уровне. Пытаются усилить свое влияние команда губернатора и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Существующая партийная элита им активно сопротивляется. «URA.RU» оценило шансы противоборствующих сторон и возможных исход их борьбы.

КПРФ будет бороться с собственным двойником

Главной проблемой регионального отделения КПРФ станет резко возросшая активность областной ячейки партии «Коммунисты России». Как сообщают источники «URA.RU», руководители спойлера традиционной компартии нашли спонсора, который начал активно вкладывать средства в развитие политического проекта. В отделение «КР» перешла большая часть бывших членов КПРФ, ушедших из партии после конфликта с лидером свердловского отделения компартии Александром Ивачевым.

Александра Ивачева теснят спойлеры из «Коммунистов России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Идеолог региональной ячейки «Коммунисты России» Роман Зыков пояснил, что, по данным исследовательского центра «Левада», рейтинг «Коммунистов России» на федеральном уровне вырос с 1% до 4%. «Электорат КПРФ — это люди, разделяющие ее идеологию, но не верящие [лидеру] Геннадию Зюганову. Сегодня в обком „КР“ приходят профессионально и идеологически подкованные люди. Они знают методы работы КПРФ и готовы как отнимать у нее голоса, так и зарабатывать собственный рейтинг. Как минимум один мандат в Заксобрании мы возьмем», — пояснил он «URA.RU».

Александр Ивачев не считает, что действия «Коммунистов России» принесут серьезный ущерб свердловской КПРФ: «„КР“ — типичный спойлер, который не имеет своего электората. У этой партии электорат не более 1,5-3%. Это политтехнологический инструмент и элемент нечестной политической борьбы».

За свердловскую «СР» воюют четыре центра влияния

Свердловские справедливороссы остановили работу по подготовке к выборам по двум причинам. Первая из них федеральная — у руководства партии в Москве лишь к концу года появится ясность относительно ее будущего. Все зависит, будет ли проведено решение об объединении «Справедливой России» с другими политическими организациями.

Андрея Кузнецова (в зеркале) принято считать отражением лидера партии Сергея Миронова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вторая причина касается борьбы в самом отделении «СР». Сегодня контроль над ним оспаривают четыре группы партийцев. Первая объединилась вокруг председателя Совета регионального отделения Андрея Кузнецова, вторая — вокруг секретаря бюро совета регионального отделения, депутата Госдумы Дмитрия Ионина. Третьей внутрипартийной силой является группа действующих и бывших депутатов, занявших руководящие посты в Омской области по предложению губернатора сибирского региона Александра Буркова.

Помимо этого право определять политику партотделения хочет получить группа бизнесменов, спонсировавших свердловских справедливороссов в 2018 году на выборах в думу Екатеринбурга. По итогам кампании отделение получило шесть мандатов. Тот, кто на этот раз одержит победу в аппаратной борьбе, получит возможность составлять партийный список кандидатов в депутаты Заксобрания и Госдумы.

«Определять список кандидатов в депутаты Заксобрание — полномочие региональной конференции. Те, кто не имеет полномочий оказывать влияние на ход конференции и принимаемые ею решения, могут быть лишь переговорщиками», — пояснил Андрей Кузнецов.

ЛДПР ждет новых хозяев

Больше всего вопросов вызывают ближайшие политические перспективы свердловского отделения ЛДПР. Как ранее сообщало «URA.RU», представляющих его в Заксобрании области депутатов предупредили, что им не найдется места в партийных списках на очередных выборах в 2021 году. По неофициальной информации, это связано с предстоящей сменой руководства партячейки. Ожидается, что контроль над ним перейдет в руки группы бизнесменов, представленных в думе Екатеринбурга. Дозвониться до контролирующего отделение ЛДПР депутата Госдумы РФ Данила Шилкова и получить у него комментарий не удалось.

Друг Ройзмана попробует возглавить свердловское «Яблоко»

Максим Петлин назвал главные качества нового руководителя партотделения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сменит лидера претендующее на попадание в Заксобрание свердловское отделение «Яблока». Как заявил «URA.RU» член федерального бюро партии Максим Петлин, новый руководитель партячейки будет избран в ноябре—декабре этого года. Ожидается, что на конференции выдвинутся как минимум два кандидата — общественница Ирина Скачкова и бизнесмен Дмитрий Головин. Последний считается близким другом экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Ожидается, что бывший мэр поддержит Головина, но выдвигать собственную кандидатуру при этом не будет. Скорее всего, не войдет в число претендентов на руководящий пост и депутат думы Екатеринбурга Константин Киселев, считающий себя идеологом партотделения.

«Я поддержу такого кандидата на должность руководителя отделения, который не будет во главу угла ставить свое вхождение в предвыборный список. Нам нужен руководитель, который сможет создать эффективную команду, найти спонсоров и сформировать список рейтинговых кандидатов, способных набрать максимум голосов», — пояснил Петлин.

РПП строит партотделение «снизу»

Борьба за власть развернется и в региональном отделении «Российской партии пенсионеров». Как пояснил «URA.RU» заместитель председателя РПП Владимир Ворожцов, этим летом партячейка переживает серьезную реструктуризацию. В начале 2018 года после внесения изменений в устав партии в ней были ликвидированы муниципальные отделения. После этого все организационные решения принимались на общих собраниях партактива.

Сейчас руководство партии возвращается к прежней организационной схеме. Ворожцов объехал ряд свердловских муниципалитетов, в которых сейчас массово создаются местные ячейки политической организации. В сентябре они изберут делегатов областной конференции, на которой будет избран новый руководитель свердловской РПП. Владимир Ворожцов не стал уточнять, кто претендует на должность руководителя партии. Он лишь пояснил, что речь идет о нескольких кандидатах.