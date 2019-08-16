Ждем фильм о героях, посадивших самолет на кукурузное поле Коллаж: соцсети

Из очередного выпуска «Инсайдов» вы узнаете, что Шойгу прилетал на Урал продемонстрировать новую команду. — Полпредство приняло важного гостя — у него план для всей уральской власти. — Губернатору советуют поменять Высокинского на успешного мэра. — Как Пумпянский получил Универсиаду-2023? Да очень просто. — Езерский отдаст мандат топ-менеджеру Пенсионного фонда. — На стройке Дубровского проверяют даже бетон. — Экс-директор АНПЗ распродает тюменские активы. — Артюхов стал автором самой успешной пиар-кампании. — Замгубернатора Ямала может стать мэром. — Экс-губернатору Кокорину компенсировали слухи об аресте. — По делу телеграмщика Устинова привлекут тюменских журналистов. И многое другое. Приятного чтения!

Инсайды Челябинской области

Инсайды Тюменской области

Инсайды ХМАО

Инсайды ЯНАО

Инсайды Пермского края

Инсайды Курганской области

Инсайды Свердловской области

Шойгу прилетал на Урал продемонстрировать новую команду

Свидетели приезда министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург поделились интересным наблюдением. На Уралвагонзаводе федерального чиновника сопровождали не военные (их было непривычно мало), а гражданские лица. Таким образом, уверены инсайдеры, одна из самых влиятельных персон российской власти «демонстрировала ни что иное, как собственную слаженную команду, готовую к управлению проектами и территориями любой степени сложности».

Полпредство приняло важного гостя — у него план для всей уральской власти

Говорят, официальный релиз о прошедшей встрече референта управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Юрия Шувалова с представителями уральского полпредства не отражает всей глубины случившегося. Якобы представитель главы государства, прибывший согласно пресс-релизу в рамках первого Уральского форума «Устойчивое развитие», пообщался с уральской властью на самые разные темы. В том числе привез не только установки для полпредства, но и рекомендации для губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Какие — узнаем в самое ближайшее время.

Губернатору советуют поменять Высокинского на успешного мэра

Владимир Жабриков © URA.RU

В связи с появившейся в паблике информацией о недовольстве губернатора Евгения Куйвашева руководством Екатеринбурга, в резиденции губернатора обсуждают смену мэра. Наиболее удачными кандидатурами называют мэров крупных городов Свердловской области: Нижнего Тагила — Владислава Пинаева и Каменска-Уральского — Алексея Шмыкова. Оба показали, что умеют наладить городское хозяйство и выстроить отношения с гордумой (ни то, ни другое пока не дается главе уральской столицы). У концепции все больше сторонников: «Выбор опытного мэра даст в результате минимум политики и максимум работы с городским хозяйством», — судачат в правительстве.

В отставке Высокинского заинтересован и самый влиятельный свердловский олигарх

Говорят, проектом смены Высокинского заинтересован и уральский миллиардер Дмитрий Пумпянский. По слухам, владелец группы «Синара» хочет воспользоваться ситуацией, чтобы провести в мэры своего ставленника. Это позволит Пумпянскому решит ряд накопившихся вопросов, которым не дает ход нынешняя администрация Екатеринбурга. Если олигарх назначит своего мэра, он окончательно застолбит себе место самого влиятельного человека в регионе, говорят наблюдатели.

Как Пумпянский получил Универсиаду-2023? Да очень просто

Владимир Жабриков © URA.RU

Не стихают дискуссии о том, как владелец группы «Синара» Дмитрий Пумпянский получил право на строительство объектов Универсиады близ Кольцовского тракта. В паблике появилась новая версия, согласно которой Дмитрий Пумпянский намекнул президенту, что за границами МВЦ «Екатеринбург Экспо», где тот приветствовал гостей GMIS, есть прекрасное свободное пространство, где как влитая смотрелась бы деревня «Универсиады». Решение президента, знает слухмейкер, было предельно простым и быстрым. «Ну так и стройте здесь», — передал финальный посыл главы государства знакомый с событиями инсайдер.

Куйвашев не пришел на прием главы Екатеринбурга в честь Дня города…

Наталья Чернохатова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проигнорировал прием у главы города, который традиционно предшествует Дню Екатеринбурга. Глава региона послал первого заместителя губернатора Валерия Чайникова. В этом наблюдатели тут же усмотрели явный сигнал главе Александру Высокинскому. Трактуют его интриганы негативно для мэра: якобы тем самым губернатор демонстрирует тому, что ситуация в городе его не устраивает уже и это недовольство постепенно подобралось к своим возможным пределам.

…а без него произошло много любопытных мелочей

Без губернатора Евгения Куйвашева на торжественном собрании по случаю Дня города, говорят, случилось немало забавных казусов. Очевидцы судачат, что глава Екатеринбурга Александр Высокинский ни разу не упомянул губернатора, но по меньшей мере трижды сделал реверанс в сторону своего покровителя — сенатора Аркадия Чернецкого. В адрес последнего звучали комплименты и речи о заслугах города в предыдущие годы — фундамент сегодняшних достижений областной и городской власти. Вышедшего на сцену Чернецкого, к слову, встретили аплодисментами, а он в свою очередь поблагодарил экс-главу администрации Екатеринбурга Александра Якоба. А позже представитель полпредства президента в УрФО по непонятной забывчивости назвал мэра Александра Геннадьевича — Александром Георгиевичем, чем вызвал хихиканье «понимающих о чем идет речь». «Было весело», — резюмируют присутствовавшие.

Куйвашеву надоела кадровая чехарда на «Водоканале» Екатеринбурга

Говорят, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев крайне недоволен пертурбациями и кадровыми перестановками в екатеринбургском МУП «Водоканал». Он будто бы неоднократно высказывал свое возмущение главе города Александру Высокинскому, но это не возымело хоть сколько-то серьезного эффекта. В этой связи, рассказывают слухмейкеры, губернатор пошел на крайнюю меру и поставил вопрос более жестко — если в ближайшее время ситуация не разрешится, он поставит на руководящий пост своего человека. Слухачи даже вынесли предположение, что глава региона говорит о руководителе департамента Госжилстройнадзора Алексее Россолове, но подтверждения эта версия нигде не нашла.

Бидонько и Орлов уехали на День города Екатеринбурга. Один — за границу, второй — «лишь бы куда»

Владимир Жабриков © URA.RU

Два статусных чиновника правительства не смогут принять участие в Дне города Екатеринбурга. Вице-губернатор Сергей Бидонько отправился в отпуск, причем, как заверяют слухмейкеры, отбыл за пределы РФ и сейчас доступен для коллег только по телефону. В окружении чиновника напоминают: у Бидонько в выходные день рождения, так что своим жестом он ясно дал понять, что хочет отметить праздник в тишине и покое.

Отсутствие Алексея Орлова объясняется еще проще: первый замгубернатора отправился поздравить с юбилеем Тюменскую область. Внимание соседей региону важно: менее чем через месяц выборы главы региона, и на празднике нужны статусные гости.

Ректор Кокшаров с головой ушел в мысли про свой будущий пост…

Владимир Андреев © URA.RU

После визита президента России Владимира Путина в УрФУ отдельные наблюдатели отметили оживление ректора вуза Виктора Кокшарова. Ректору давно приписывают губернаторские амбиции, тем более, что десять лет назад он уже рассматривался как вероятный кандидат в кресло главы региона. Тогда Кокшарова обошел Александр Мишарин, назначенный Москвой, а сейчас же ректор уверен, что получил максимально прозрачный намек, разрешающий снова броситься в бой. При этом окружение Виктора Кокшарова старательно оберегает руководителя от вопросов извне — ситуация тонкая и прорабатывать свое карьерное будущее развитие ректор намерен в тишине.

…, но отвлекся от хозблока и вуз теперь падает в глазах наблюдателей

Погрузившись в мысли о новой должности ректор УрФУ Виктор Кокшаров, говорят, совсем отпустил хозяйственные вопросы. В частности, говорят, в вузе не смогли найти средства для установки на биостанции УрФУ биотуалетов. Говорят, всех предлагавших свои услуги ходоков просто разворачивали от дверей главного кабинета, мол, не до того, а студенты и «за угол» сходят. Сейчас же ситуация выливается в неприятное для вуза: студенты охотно передают все эти байки своими иностранным товарищам, и если ситуацию не поправить, то федеральный университет будут вспоминать не по разработкам, а по туалетам в кустах

Салихову припомнили символический аппаратный проигрыш

Владимир Жабриков © URA.RU

Слишком длительный отпуск вице-губернатора Азата Салихова и рассуждения его коллег о том, что из этого отпуска замглавы региона может не вернуться, связали с еще одним аппаратным событием. В кабинете министров вдруг припомнили, что вице-губернатор уже довольно длительное время пребывает в ссоре с главой региона Евгением Куйвашевым. Одним из ярких символов этого разлада стало отсутствие губернатора на общеобластном «Сабантуе-2019» в июле — Куйвашева ждали, в его графике стояло посещение площадки в селе Кадниково, но на празднике он так и не появился. Впрочем, понедельник, когда Салихов сам обещает выйти на работу, все покажет.

Езерский отдаст мандат топ-менеджеру Пенсионного фонда

Марина Молдавская © URA.RU

Появился новый кандидат на мандат Николая Езерского от КРПФ. Рассказывают, что руководство свердловского отделения КПРФ намерено выдвинуть на следующих выборах начальника Управления Пенсионного фонда РФ по городу Первоуральску Николая Козлитина. У него подходящая трудовая биография — работал электромонтером и помощником начальника почтового вагона, в финансовой сфере с 1991 — и обошелся без скандалов. В партии слегка переживают, что в трудовой книжке есть запись «бармен 3 разряда», но уверены, что при должном старании этот факт не станет проблемой. В конце концов, не судимость. Сам Езерский, отмечают в его окружении, не намерен продлять полномочия из-за проблем со здоровьем.

Коньков ждет назначение в свердловском правительстве

По слухам, что создатель строительной корпорации «Маяк» Владимир Коньков может в обозримой перспективе получить некий статусный пост в свердловском правительстве. Сторонники этой версии указывают, что люди из ближайшего окружения бизнесмена уже приступили к работе в губернаторской команде и создают предпосылки для трудоустройства бывшего шефа. Правда, учитывая солидный возраст строителя —74 года — он может претендовать разве что на должность советника. Чьим советником надеется стать Коньков, очевидно понятно без всяких намеков.

Федералы решили рассмотреть эффективность Шептия «под лупой»

Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральные чиновники, общавшиеся с региональными коллегами, привезли из столицы неожиданные рассуждения. В центральном штабе «Единой России» якобы вдруг задумались о том, что пора определиться с лидером, который в Свердловской области поведет партию к победе на предстоящих выборах и в дальнейшем будет координировать ее работу. Казавшаяся до этого практически безоблачной политическая карьера главы свердловского отделения партии Виктора Шептия при этом стала обрастать самыми разными оценками и вопросами, которые активно формулируют московские коллеги. В этой связи, свердловскому партийцу, судачат слухачи, уже в ближайшее время придется чаще летать в столицу, чтобы прощупывать почву и стараться стабилизировать свое положение.

В мэрии Екатеринбурга — еще один недоступный ни для кого замглавы

Владимир Жабриков © URA.RU

В мэрии, говорят, потеряли из вида не только замглавы по соцблоку Дмитрия Баранова, но и первого заместителя руководителя уральской столицы — Александра Ковальчика. «В его кабинет не попасть, на прием не записаться — график расписан посекундно или так просто говорят. При этом [и.о. директора „Водоканала“ Владимир] Коромыслов из его кабинета просто не вылезает». Перечень вопросов к Ковальчику копится и отсутствие решений по ним может вылиться в репутационные удары по всей городской власти. Объяснение у этой отрешенности Ковальчика, уверены осведомленные слухмейкеры, предельно простое: вместе с Коромысловым оба ищут ответы на очень непростые вопросы, связанные с одним и тем же лакомым городским активом — «Водоканалом».

Володин вынашивает план мести организаторам Дня города

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин готовит постпраздничную месть. Гордума в ходе подготовки ко Дню города была фактически проигнорирована как институт власти. Главным героем праздника, как это и было всегда принято у мэрии, сознательно сделали градоначальника Александра Высокинского. Володин, говорят, обижен и напоминает, что по Уставу города спикер думы имеет куда более высокое положение в иерархии городской власти. Сейчас, говорят, председатель думы с коллегами в поисках способа поставить администрацию на подобающее ей место.

Екатеринбургские депутаты устроили войну из-за новых кабинетов

Депутаты гордумы с подозрением смотрят друг на друга. Причина, шепчутся помощники, в том, что избранные получили на руки схему распределения кабинетов в новых помещениях на последнем этаже ЦУМа. Вероятно, ряд думцев посчитали, что предложенные им кабинеты — «сущие каморки», и навали бороться друг с другом за более просторные апартаменты. Отдельные якобы уже предъявляют претензии спикеру гордумы Игорю Володину — и если он не уладит ситуацию, они получат политический оттенок.

Павел Федулев начал финансировать выборы-2021

Есть версия, что окружение криминального рейдера Павла Федулева, который должен выйти в ближайшее время выйти по УДО на свободу, начало перечислять деньги свердловским реготделениям как минимум двух партий. На эти средства партийцы в ближайшее время начнут подготовку к выборам в Заксобрание-2021. Причем по плану участие Федулева в проектах будет держаться в тайне до дня официального выдвижения кандидатов, чтобы уберечь партотделения от давления со стороны силовиков.

«Коммунистов России» финансирует окружение Тунгусова

Анна Майорова © URA.RU

Политические сплетники предполагают, что за набирающим силы отделением партии «Коммунисты России» стоит окружение бывшего заместителя губернатора Владимира Тунгусова. В подтверждение этой версии они указывают, что финансирование для отделения якобы ищет бывший депутат думы Екатеринбурга от КПРФ Эдуард Мансуров, которого всегда причисляли к команде Тунгусова. Его персональный интерес уже озвучен: в случае успеха список кандидатов в депутаты Заксобрания в 2021 году возглавит сам Мансуров, рассказывают инсайдеры.

ЛДПР воюет против собственного кандидата в Серовском округе

По неофициальной информации, за поступившей в Серовскую территориальную избирательную комиссию анонимной жалобой на кандидата от ЛДПР Евгению Чудновец стоят лидеры свердловских либерал-демократов. В анонимке указано, что поданная Чудновец декларация о доходах является недостоверной: кандидат заявила, что она не заработала в 2018 году ни копейки. Но в соцсетях действует группа, которая явно показывает, что Чудновец ведет бизнес — шьет и продает мягкие игрушки. Есть якобы и люди, готовые рассказать, что оплачивали ее продукцию. Сплетники не исключают, что руководство партотделения не будет возражать против снятия Чудновец с выборов, так как считает ее кандидатуру навязанной «сверху».

Влиятельный силовик покидает Средний Урал ради Москвы

Элиты региона наблюдают за кадровыми переменами в «клубе генералов», затаив дыхание Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В паблик попали слухи о возможных переменах в клубе свердловских генералов. Якобы один из влиятельных представителей этого неформального сообщества через четыре месяца может отбыть на повышение в столицу. В кулуарах уже обсуждают, как это повлияет на внутриполитические расклады на Среднем Урале и, главное, кто станет заменой уходящему из региона руководителю силовой структуры.

Гайда хочет на место директора и демонстрирует свободный нрав в деталях

Уволившийся замминистра социальной политики Свердловской области, отвечавший за Единую социальную карту Сергей Гайда, говорят, активно пробивает себе место в создаваемом оператора этой самой карты. Самому Гайде якобы эта должность нравится по нескольким причинам, которыми он делится с окружающими: зарплата на месте директора госучреждения у него будет в разы больше, чем у замминистра, график будет свободным, поскольку контролировать он будет сам себя, а кроме того ничто не будет мешать завершить получение второго гражданства — польского, документы на которое якобы не так давно подавал экс-чиновник. К слову, определенную свободу от оков чиновничества, рассказывают слухачи, Гайда уже ощутил — слухачи утверждают, что видели бывшего замминистра с гербом Польши на лацкане пиджака.

Новый будущий начальник свердловского ГУ МВД — опер из убойного отдела

Александра Мешкова ждут с начала августа, но до сих пор не знают, как он поставит работу в главке Фото: Официальный сайт УМВД по Астраханской области

Свердловские полицейские активно обсуждают фигуру будущего руководителя свердловской полиции Александра Мешкова, прибытия которого в Екатеринбурге ожидают в этом месяце. Пока что самая интересная информация про него в том, что он вовсе не «астраханский товарищ», как прозвали его в главке, а скорее, тверской. ГУ МВД по Астраханской области Мешков возглавил лишь в 2017, до этого год был замначальника полицейского главка на Смоленщине. А вся его предыдущая жизнь и деятельность связана с Тверью, где дорос до поста начальника УМВД по Твери. Выяснили, что за плечами у Мешкова почти 10 лет во главе «убойного» отдела тверского угрозыска, а начинал свою карьеру будущий начальник свердловской полиции простым опером угрозыска. Как трактовать эти сведения, сотрудники главка еще не решили.

В мэрии Тавды вводят должность надсмотрщика над оппонентами мэра

Начальник ОМВД Тавды, 41-летний Валентин Миронов, увольняется спустя три месяца после того, как лишился приставки «и.о». Инсайдер в администрации города сообщил, что Миронова попросили написать заявление после того, как в Тавде была проведена масштабная операция ФСБ — накрыли большой цех по производству поддельного алкоголя.

Примечательно, что как только стало известно, что Миронов уходит из полиции, оперативники накрыли еще одну точку. Рассказывают, что она существовала много лет, все о ней в городе знали, но только полиция при Миронове не замечала.

Миронов срочно ушел в отпуск и с 8 сентября в полиции работать не будет, но ему уже поступило предложение о трудоустройстве от главы городского округа Виктора Лачимова. Поговаривают, что опальный полицейский займет должность руководителя аппарата администрации Тавдинсокого городского округа — а на деле начнет борьбу с депутатами, которые выступают против мэра.

«Дочка» УГМК скрыла правду об оранжевом дыме в Новоуральске

Ходят слухи, что верх-нейвинский филиал «Уралэлектромеди» (входит в УГМК) рассказал общественности не всю правду о причинах появления ярко-оранжевого дыма 13 августа. Как сообщили «URA.RU» источники, рыжий столб дыма, накрывший Новоуральск, был вызван сильным пожаром. «Сгорел целый этаж завода. Возгорание случилось из-за старых фильтров», — сказал инсайдер. Напомним, официальная позиция производства — на заводе проходила плановая очистка труб.

Звезду «Уральских пельменей» выживают из коллектива

«Уральским пельменям» все сложнее доказывать, что они — единая команда Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Поклонники «Уральских пельменей» взволнованы исчезновением артиста Вячеслава Мясникова со страницы коллектива в Instagram. Фото и видео с юмористом перестали появляться в аккаунте после того, как он начал сольный проект «Ваши пельмени» с Андреем Рожковым. «Похоже, что Мясникова выживают из коллектива из-за нового проекта. Это обидно, ведь он один из самых узнаваемых героев „Уральских пельменей“», — рассуждают в тусовке.

Российских туристов в Абхазии травят газом

В Абхазии участились случаи краж имущества россиян в отелях, делятся неприятными воспоминаниями уральцы, кто ездил недавно туда. Рассказывают, что для этого используется неизвестный газ, нагнетаемый в помещение. Подышав им, человек резко начинает чувствовать себя плохо и даже теряет сознание — а приходя в себя, не находит денег и драгоценностей. Другой пострадавший рассказывает, что на отдыхе у него угнали автомобиль. Правда, детали инцидента не уточняются.

По делу телеграмщика Устинова привлекут тюменских журналистов

Устинов рассчитывал на поддержку коллег, но за арестованного блогера вступились единицы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В силовых структурах Тюменской области курсируют слухи, что кое-кого из тюменских журналистов-общественников в скором времени вызовут в суд по делу блогера Александра Устинова, обвиняемого в вымогательстве денег. При этом точно не известно, в статусе свидетеля или подозреваемого. «При обысках в компьютере Устинова было найдено несколько переписок с тюменскими представителями СМИ, заинтересовавших следствие», — сообщает источник.

Инсайды Челябинской области

Текслер ждет ревизии мэрии

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, врио губернатора Алексей Текслер, когда давал официальное поручение Контрольно-счетной палате региона провести ревизию мэрии Челябинска, лично просил заострить внимание на трех направлениях — расходы на саммиты ШОС и БРИКС, нацпроекты и муниципальные предприятия. Все остальное согласно стандартному, в таких проверках, плану. Инсайдеры рассказывают, что силовики ранее доложили главе региона, что вышеназванные три направления, те самые «черные дыры», куда утекают и чаше всего бесконтрольно, бюджетные средства. «Вот где уголовки все зарыты», — доверительно сообщили Текслеру люди в погонах. К слову, по этим направлениям Челябинск почти не проверяли, а значит спокойной жизни в ближайший месяц чиновникам, отвечающим за эти вопросы, не будет.

На стройке Дубровского проверяют даже бетон

Вадим Ахметов © URA.RU

Что касается недостроенного конгресс-холла на реке Миасс в Челябинске, которым занялись прокуратура КСП, то, по слухам, здесь будут буквально рыть землю. Прокуратура и ревизоры станут проверять даже качество бетона, на который ушли бюджетные деньги. Объект, за который ратовал экс-губернатор Борис Дубровский, может дать старт серии уголовных дел. Причем не факт, что под прицел силовиков попадут в итоге кто-то из значимых фигур. Сама стройка, как болтают в кулуарах, стала возможность погреть руки ряду фирм, выступивших субподрядчиками.

Христенко приезжал в Челябинск

Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинск на днях приезжал знаменитый уроженец, бывший вице-премьер РФ Виктор Христенко. Его появление наделало немало шуму. Говорили о том, что Христенко провел какие-то переговоры с новым руководством области, судачили, за кого он будет просить в резиденции губернатора для продвижения в правительство. Но инсайдеры утверждают, что никакой интриги нет. Христенко приезжал на очередную годовщину смерти матери и это был сугубо частный визит. Хотя некоторые VIP-персоны все же встретились с Христенко и попросили, чтобы он за них похлопотал в Москве.

Видгоф лишил правительство хоккея

Говорят, вслед за депутатами гордумы Челябинска, своей VIP-ложи в ледовой арене «Трактор» лишилось и почти все правительство области. Гендиректор хоккейного клуба Борис Видгоф выписал на правительство все несколько пригласительных. Вице-губернаторов и министров, которые раньше были на соседней рядом с губернатором, трибуне, отправили в другую ложу, где только десять мест. В правительстве просто впали в ступор от инициатив Видгофа, но стали жаловаться врио губернатора Алексею Текслеру. Зато сам Видгоф занял место, где раньше были вице-губернаторы и министры.

Генерал не вернется из отпуска…

Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Денис Чернятьев ушел в отпуск. Теперь в управлении гадают, вернется ли генерал из отпуска или дождется перевода в Башкортостан? Инсайдеры утверждают, что Чернятьев даже предложил некоторым руководителя управления перебираться с ним в Уфу, как только будет подписан приказ о его переводе на новую должность. А подписания приказа ждут сразу после выборов.

…а главного полицейского будут ждать

Кстати, ушел в отпуск и начальник ГУ МВД по региону Андрей Сергеев. Это удивило многих, так как обычно руководители полицейского главка в разгар выборной кампании остаются на местах и откладывают отдых «на потом». Если без главного следователя можно обойтись, то без генерала полиции, отвечающего за безопасность, сложно. Сплетники говорят, что Сергеев к выборам вернется. А если решил отдохнуть, то, значит проверка со стороны МВД прошла нормально, можно и расслабиться.

Против Мякуша усилили грязные технологии

Количество грязи, которое вывалили на председателя Заксобрания Владимира Мякуша в анонимных аккаунтах, перешло все мыслимые пределы. Так считают и в ЗСО, и в резиденции губернатора, и даже в силовых структурах. Причем речь уже идет о прямых оскорблениях. Камни летят и во врио губернатора Алексея Текслера, и во врио мэра Наталью Котову. Все продолжают считать, что за этими аккаунтами стоят силы, близкие к «Молодой Гвардии „Единой России“» (МГЕР). Инсайдеры же рассказывают, что те, кто «топит» Мякуша, а заодно и Текслера, наняли скандального политтехнолога Вадима Шурупова, большого специалиста по таким грязным делам. Причем стиль Шурупова легко узнается. А как только кто-то пишет про его методы, так в этих самых аккаунтах сразу же появляется очередная грязь, уже про того, кто писал про Шурупова.

МГЕР готовится захватить минэкологии

Вадим Ахметов © URA.RU

После выборов губернатора, как всем известно, будет меняться структура правительства, некоторые действующие чиновники потеряют должности. Говорят, что этой ситуацией хотят воспользоваться «молодогвардейцы» депутата Госдумы Владимира Бурматова. Они реанимировали идею сделать министром экологии области Андрея Минченко, председателя комитета экологии и ресурсосбережения торгово-промышленной палаты и члена Общественной палаты региона. А место начальника отдела просвещения планируется назначить лидера движения «Время Че» и еще одного члена Общественной палаты Феликса Панова. Надо полагать, что уходить из министерства по требованию «молодогвардйцев» ни глава ведомства Сергей Лихачев, ни начальник отдела Виталий Безруков не собираются. Инсайдеры полагают, что скоро

Ереклинцев пойдет на повышение…

Вадим Ахметов © URA.RU

У главы Центрального района Челябинска Виктора Ереклинцева обозначились хорошие кадровые перспективы. Сплетники отмечают, что из всех глав районов областного центра, Ереклинцев единственный, к кому почти нет претензий, а есть и появляются, то он довольно быстро реагирует на замечания. Инсайдеры утверждают, что если врио мэра Наталья Котова в итоге получит поддержку областных властей и станет главой города, то пост первого вице-мэра может достаться Ереклинцеву.

…а на него жалуется Шмидт

Тем временем вице-спикер гордумы и председатель отделения «Единой России» в Центральном районе Челябинска Андрей Шмидт пожаловался партийному начальству на главу района Виктора Ереклинцева. Дескать, чиновник отказывается помогать ему на выборах. Вместо этого Ереклинцев агитирует только за врио губернатора Алексея Текслера и почему-то возится с некими урбанистами, возомнившими из себя великих архитекторов. Шмидт считает, что глава района должен включиться в муниципальную кампанию. Реакция партийного начальства пока не последовала.

В Челябинске будет новый транспортник

Говорят, что кандидатуру директора нового транспортного предприятия администрации Челябинска врио мэра Наталья Котова будет согласовывать с силовиками и резиденцией губернатора. В это предприятие собираются завести 66 современных автобусов, которые купят за счет средств областного бюджета. При этом никто из руководителей уже действующих челябинских предприятий, ни Дмитрий Холод (ООО «Городской общественный транспорт»), ни Александр Павлюченко (ООО «ЧеляГЭТ») не может рассчитывать на новую должность. Инсайдеры утверждают, что Холоду и Павлюченко не слишком доверяют. При них муниципальный транспорт лучше точно не стал, да и силовики относятся настороженно. Поэтому будут искать нового транспортника.

Утарбекова сослали в глушь

Вадим Ахметов © URA.RU

Активность первого замруководителя регионального исполкома «Единой России» Дамира Утарбекова так утомила старших товарищей по партии, что его отправили в ссылку на юг области. Формальный повод — организовать раздачу агитационных газет и проверить работу местных отделений партии по подготовке к выборам. Однако он мало того, что раздал задания подчиненным и занимался какими-то своими делами, так еще и агитаторам не заплатили обещанное. По возвращению Утарбекову пришлось объясняться с партийным начальством. Об этом сообщили также депутату Госдумы Владимиру Бурматову, который считается куратором выходцев из «Молодой гвардии „Единой России“» в области. По итогам всех этих разговоров Утарбекова опять сослали в глухие районы, только чтобы он не мешался в Челябинске.

В КПРФ нашли крота

Екатерина Сычкова © URA.RU

Говорят, в КПРФ нашли «крота», который использует партию в своих интересах. Им оказался бизнесмен Антон Агафонцев, который в Челябинске выдвинулся от коммунистов в Калининский районный совет депутатов, но параллельно агитирует за врио губернатора Алексея Текслера. Это вызвало недоумение в КПРФ, потому что на выборах главы региона у партии есть свой кандидат — депутат гордумы Константин Нациевский. Однако Агафонцев отказывается слушать однопартийцев и даже пошел на конфликт. Говорят, что в обмен на лояльность, чиновники администрации района помогли кандидату остановить строительство торгового центра по улице Молодогвардейцев, 70-а. И он везде козыряет, что спас сквер от вырубки и застройки.

Вычужанин консультирует оппозицию

Вадим Ахметов © URA.RU

На муниципальных выборах в Челябинске разворачивается детективная история. Говорят, что один из кандидатов застукал в ресторане члена облизбиркома и руководителя аппарата регионального отделения «Справедливой России» Виктора Вычужанина с кандидатами от «Яблока» Ириной Гладышевой и Василием Московцом. И очень удивился, ведь «СР» в Челябинске позиционирует себя системной партией, поддерживает на выборах врио губернатора Алексея Текслера, который даже включил лидера регионального отделения эсеров Валерия Гартунга в сенаторскую тройку. А Вычужанин консультирует самых ярых оппозиционеров. Инсайдеры рассказывают, что застуканная за заговором компания даже пыталась покинуть ресторан разными группами и через разные выходы, в том числе через черный ход. Сплетники уверяют, что это зафиксировано на видео и будет передано для разбирательства руководству партии.

Гатов подставляет Лощинину

Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Коркино Дмитрий Гатов пытается подставить главу района Наталью Лощинину. Как полагают инсайдеры в муниципалитете, он раздает поручения своим людям обрушить явку на губернаторских выборах и усилить протестное голосование. Дело в том, что ответственной за результаты кампании назначена Лощинина. А она якобы насолила Гатову тем, что сломала близкому к мэру бизнесмену планы по строительству в центре города зала ритуальных услуг. Жители жаловались властям и просили не уродовать историческую часть неуместным сооружением. Врио губернатора Алексей Текслер во время визита в территорию пообщался с коркинцами и обещал им, что ритуального зала не будет. Гатов якобы считает, что если бы Лощинина не подняла этот вопрос, то объект возвели бы, несмотря на протесты горожан, за это он и хочет подставить главу района. Кроме того, Гатов будет пытаться и сорвать процесс преобразования района в округ, с ликвидацией мэрии Коркино. А этот процесс, как всем известно, инициирован врио губернатора Алексеем Текслером, который решил покончить с муниципальными войнами и начать с Коркинского района.

Жилину припомнят Закаменку

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что инициатива мэра Златоуста Вячеслава Жилина снести уже построенный газопровод в Закаменку обернулась большим скандалом. Ни в правительстве области, ни в Контрольно-счетной палате региона не требовали от Жилина таких репрессивных мер. А попытка Жилина прикрыться вышестоящим руководством, вызывала еще больший гнев. Теперь Жилин придумывает, как ему оправдаться и, скорее всего, свалит вину за эту историю на своих юристов. Мол, сам он ничего сносить не собирался, а правовое управление просто озвучило свои предложения.

Инсайды Тюменской области

Экс-директор АНПЗ распродает тюменские активы

Дмитрий Ткачук © URA.RU

Ходят слухи, что бывший генеральный директор банкротящегося Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко начал распродавать тюменские активы. На балансе семьи предпринимателя — грибная ферма, завод упаковки «Полипак», частная медицинская клиника и новая фирма по производству нефтепродуктов «Антипинский НХК» с капиталом в 1 млн рублей. «Лисовиченко опасается, что Сбербанк предпримет попытки отнять все. Поэтому и старается выручить деньги на спокойную жизнь за границей», — делятся слухачи своей версией. Ранее экс-директор проиграл в суде АНПЗ, где требовал с предприятия выплаты премию в 10 млн долларов.

Московские политтехнологи хорошо заработали на Николае Руссу…

Поговаривают, что столичные политтехнологи «раскрутили» главу компаний «Мосстострой-11» Николая Руссу на 40 миллионов рублей. Якобы такую сумму он потратит на пиар. «Ну ничего, Руссу представил в избирком отчет, что в прошлом году заработал 80 миллионов — не слишком обеднеет», — рассуждают слухачи. Кроме Руссу, на место в облдуме претендуют Максим Карпиков («Справедливая Россия»), Мурат Тулебаев (ЛДПР), Анатолий Княжев (КПРФ). Выборы пройдут 8 сентября.

…но к качеству их работы есть вопросы

Дмитрий Ткачук © URA.RU

Политические оппоненты Николая Руссу, идущего на выборы от «Единой России», втихушку посмеиваются над его агитационными материалами. Якобы и качество печати, и дизайн, и смысловое наполнение листовок и плакатов выполнены на совершенно школьном уровне. «На последней листовке размещена фотография Руссу, где он стоит в полоборота к избирателям. Стыдно что ли в лицо людям смотреть», — смеются в политтусовке.

Правительственный медиахолдинг лишится своего главы

В курилке тюменского правительства шепчутся, что глава регионального информационного агентства «Тюменьмедиа» Сергей Пересторонин мог изъявить желание уйти в отставку. Одновременно медиаменеджера якобы начали исключать из многочисленных комиссий и комитетов при правительстве области, в которых он состоит. «Сергей давно грезил Москвой, пытался уехать, но не получалось. Кажется, в этот раз все серьезно», — высказывают свою версию болтуны. Слухачи отмечают, что его уход логично укладывается в общую тенденцию: за год в двух крупнейших холдингах Тюмени («Сибинформбюро» и филиал ВГТРК) сменилось руководство.

Главы диаспор боятся за свой комитет

Дмитрий Ткачук © URA.RU

В кулуарах оговаривают — особо впечатлительные руководители национальных диаспор опасаются, что областной комитет по делам национальностей реорганизуют и сольют с каким-либо ведомством. «По их мнению, долгое отсутствие назначений на пост главы комитета является верным тому знаком. И даже заявление губернатора, что пока на должность просто не могут найти подходящего чиновника, их не убедило», — удивляются слухмейкеры. С каким ведомством объединят комитет, они даже боятся предполагать.

В Тюмени ждут старого криминального авторитета

По инсайдам из криминальных кругов, вор в законе Юрий Тимошенков (известный как Ганс) после освобождения в 2021 году из заключения намерен приехать в Тюмень. Якобы гроза 90-х хочет вернуться к делам и восстановить былую славу. Вот только соратники Ганса по криминальному бизнесу не намерены допускать Тимошенкова к общему котлу. «Ну, станет в Тюмени иконой для молодых гопников, а до реальных дел его не допустят», — рассуждают сплетники.

В регионе ждут грязи на выборах 2021 года

Николай Бастриков © URA.RU

В курилках облдумы шепчутся, что последние непопулярные реформы резко повысили конкуренцию среди тюменских единороссов — бороться за кресло депутата облдумы в 2021 году придется серьезно. И если раньше депутаты заключали альянсы, поддерживая друг друга, то теперь, по слухам, каждый сам за себя. «К выборам начали готовиться уже сейчас, продумывая масштабные проекты и запасаясь компроматом на конкурентов, который пойдет в ход ближе к выборам. Особо достанется тем, что агитировал за пенсионную реформу», — утверждают слухмейкеры.

В одной из сибирских диаспор не обрадовались крупному открытию тюменских ученых

Рассказывают, что руководство сибирско-татарской диаспоры не слишком обрадовалось крупному открытию тюменских археологов, которые обнаружили под Заводоуковском древнее (4-7 века) захоронение гуннов. «Дело в том, что местные татары любят называть себя коренным народам Сибири, куда русские пришли намного позже их. А теперь получается, что обнаружился „более коренной“ народ», — шутят слухмейкеры.

Инсайды ХМАО

Как Комарова отбила шахматную олимпиаду в Югре

Алексей Андронов © URA.RU

Ходят слухи, что губернатору Югры Наталье Комаровой пришлось приложить немало усилий, чтобы выбить в Москве решение оставить проведение Всемирной шахматной олимпиады 2020 года в ХМАО. Вся необходимая инфраструктура для проведения турнира находится в стадии строительства и у ряда спортивных функционеров были сомнения, что объекты успеет быть возведены в срок. «Губернатор смогла убедить чиновников в том, что все трудности будут преодолены и к августу следующего года Югра сможет принять гостей из 190 стран. Для этого придется потратить деньги, в том числе, из профицита, который сложился в бюджете ХМАО за 2019 год», — обсуждают в кулуарах правительства.

Силовики отказались от идеи возбудить уголовное дело против главы Нефтеюганска

Обсуждается, что попытки силовиков завести уголовное дело на главу Нефтеюганска Сергея Дегтярева окончательно сошли на нет. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как началась доследственная проверка в отношении градоначальника. Однако она так ни к чему и не привела, помимо периодического общения Дегтярева со следователями. «Видимо, в следственном комитете поняли, что доказательной базы не хватает и решили просто спустить материалы проверки на тормозах», — считают слухачи.

Мэр Ханты-Мансийска не знает, что делать с критикой

Алексей Григорьев © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин не может придумать, что делать с критикой его власти. «За две недели на него в СМИ вылили столько грязи, сколько никогда не было за тот же период. Пресс-служба просто зашивается, „отбивая атаки“, но „нападающих“ явно больше», — добавляет источник. Поговаривают, что Ряшин хочет обратиться к губернатору Комаровой, чтобы попросить помощи в борьбе против негатива. О том, чтобы устранять недостатки в своей работе, на совещаниях с пресс-службой Ряшин не упоминал, добавляет источник.

Глава Сургутского района готовит новое увольнение зама

Алексей Андронов © URA.RU

Говорят, что под заместителем главы Сургутского района Алексеем Савенковым зашаталось кресло. Якобы глава муниципалитета Андрей Трубецкой недоволен уровнем взаимоотношений с нефтяными компаниями, ведущими деятельность на территории Сургутского района и предъявил претензии подчиненному, который курирует эти вопросы. Савенкову очень трудно что-то ответить в свою защиту. «Трубецкой рассматривает нефтяников как еще один источник пополнения бюджета на все свои проекты. Но выполнить его план по сбору денег от них практически нереально. Однако главу Сургутского района это не очень волнует. С людьми, которые ему не угодили, он расстается легко», — шепчутся слухачи.

А в «Сургутнефтегазе» не оценили творчество мэрии Сургутского района

Говорят, что в «Сургутнефтегазе» оскорбились новым выпуском видеоблога «Глава в районе», который был посвящен поездке делегации совета по правам человека при президенте РФ в Сургутский район. Правозащитники вместе с нефтяниками и аборигеном Сергеем Кечимовым обсуждали экологические проблемы, возникшие в результате работы «Сургутнефтегаза» на территории родовых угодий коренных народов Севера. «Кечимов крайне неудобный персонаж для нефтяников. Он категоричен в своих суждениях и высказывает много претензий. Мало того, что он, в принципе, присутствовал на встрече, так еще и его комментарии попали в выпуск видеоблога. Для экологов из „Сургутнефтегаза“ — это как ножом по сердцу. Зачем, вообще, администрация Сургутского района вставила эти куски в ролик непонятно. Трубецкой же сам бывший нефтяник, должен понимать как в таким вещам относится руководство компании», — обсуждают работники нефтяной корпорации.

«СССР» в Югре на грани развала

Илья Московец © URA.RU

Информаторы-силовики рассказывают, что на фоне новостей из Коми, где экстремистами признали организацию, эксплуатирующую идеи восстановления СССР, нижневартовские «Граждане СССР» задумались о безопасности. «Они сейчас экстренно уничтожают документы, вроде призывов о захвате административных помещений и пытаются договариваться с силовиками о том, что будут вести себя тихо», — делится информатор. По его мнению, в скором будущем организацию ждет та же участь, что и всех, кто призывает к силовому захвату власти — уголовные дела и признание их деятельности экстремистской.

В Югре из-за федеральной инициативы выросли цены на жилье

Владимир Жабриков © URA.RU

Слухмейкер из бизнес-сообщества риелторов рассказал, что стоимость квадратного метра жилья выросла из-за федеральной программы защиты дольщиков от обмана. «Вкратце суть такая, что деньги дольщиков теперь не уходят строительной компании сразу, а лежат в банке и ждут пока застройщик не достроит до определенного этапа. Конечно», — рассказывает источник. По его словам, это вынуждает строителей использовать кредиты и платить проценты. Чтобы не терять деньги, добавляет слухач, на сумму дополнительных затрат и увеличили стоимость готового жилья.

Совет по правам человека указал чиновникам Югры на несправедливые решения

Говорят, что члены совета по правам человека вернули югорчанам надежду на разрешение ситуации по возврату жилищных субсидий для людей, достигших 36 лет. Правозащитники считают эту ситуацию несправедливой, что намерены отразить в итоговых рекомендациях для окружного правительства. Недовольны представители СПЧ оказались и тем фактом, что «Ипотечное агентство Югры» начало требовать со своих клиентов вернуть деньги, которые выплачивало им в качестве компенсации части процентной ставки. Речь идет о людях, которые на момент получения льготы уже владели недвижимостью на территории России. «Будем ждать реакции властей на позицию членов совета по правам человека», — обсуждают между собой жители Югры.

Киберволонтеров превратят в «фабрику троллей»

Источники рассказывают, что на предстоящей семинаре киберволонтеров будет снова обсуждаться идея создания местной «фабрики троллей» — группы подконтрольных комментаторов в интернете. «Разговоры об этом ведутся давно, но так прямо участникам движения „борцов за чистый интернет“ об этом еще не говорили. В закрытых чатах это обсуждается уже очень активно», — делится информацией источник.

Инсайды ЯНАО

Артюхов стал автором самой успешной пиар-кампании

Владимир Андреев © URA.RU

Поездка губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по округу на «Ладе» имеет большой успех. Сказать, на сколько точно вырос рейтинг главы региона нельзя: последний замер проходил в апреле, следующий будет только в сентябре. Но уже сейчас эту поездку называют, пожалуй, самой успешной пиар-кампанией Артюхова. Жители приходят на встречи, поджидают его в общественных местах, гораздо больше стали писать в соцсетях. И, судя по их реакции, они довольны этой поездкой. «Автором идеи об объезде округа на машине был сам губернатор. Он также сам решил ехать на отечественном автомобиле. И работает он на износ: с 8 утра до 11 вечера», — рассказывают слухачи.

Замгубернатора Ямала может стать мэром

Критика губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в адрес главы Нового Уренгоя Ивана Костогриза не осталась незамеченной. Из-за этого вновь возобновились слухи о возможной отставке Костогриза. И по одной из версий, которая курсирует в городе, пост главы в таком случае может занять заместитель губернатора Андрей Воронов, ранее работавший вице-мэром Нового Уренгоя. Вторым кандидатом на пост называют заместителя главы администрации Нового Уренгоя Алексея Горпинченко, рассказывают слухачи в городе.

Ямальские чиновники жалуются на увольнения

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Если верить слухам, в службе государственного стройнадзора Ямала жалуются на периодические сокращения в штате. Злые языки говорят, что кадровая чистка якобы может идет с подачи руководства. «Основной конфликт между сотрудниками и начальством из-за подписания объектов капстроительства, не отвечающих требованиям безопасности. Руководство давит чтобы подписывали, а сотрудники против», — высказывают свою версию сплетники. По их словам, сложнее всего ситуация в Надыме. Как на самом деле обстоят дела, приходится только гадать.

Мэра Ноябрьска могли «отправить в отставку» из-за выборов

На неделе появились слухи о том, что глава Ноябрьска Алексей Романов якобы забрал документы своих детей (их четверо) из ямальских школ и детсадов и планирует перевезти их на обучение в Москву. По информации одних инсайдеров, градоначальник действительно сделал это и готовится к отставке. По данным других источников «URA.RU», информация о подготовке к отъезду с Ямала сильно преувеличена. «Подобные слухи каждый раз появляются перед выборами. Их распространяют либо те, кто хочет расшатать непростую ситуацию вокруг руководителя. Либо простые люди, которым хочется пообсуждать слухи», — рассказал собеседник. Отметим, информация об отставке Романова появляется не в первый раз.

Силовики Муравленко ждут проверки от федералов

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По информации источников «URA.RU», инспекторская проверка управления МВД по ЯНАО уже завершилась, но сотрудники силового ведомства настаивают на более тщательной инспекции территориальных органов. Сплетники отмечают, что нужно обратить внимание на ОМВД Муравленко. Если верить слухам, которые активно распространяются, осмотр сотрудников перед выходом на рейс якобы могут проводить работники, которые не имеют необходимого медицинского образования, кроме того, в отделении могут проходить махинации с топливом. Впрочем, достоверность этих историй под вопросом.

У главы Тазовского района проблемы

Если верить слухачам, то у главы Тазовского района Василия Паршакова есть некоторые трудности. «Он очень активно начал работу, но сейчас снизил темп», — делятся своим мнением сплетники. По их версии, причин несколько. Первая — личные проблемы главы района. Вторая — зреющее недовольство членов его команды. «Многие приехали за Паршаковым из Красноселькупа (ранее он был главой Красноселькупского района, — прим. ред.). Из-за этого в Тазовском к ним отношение было не очень. Да еще и условия по оплате и качеству жилья оказались хуже, чем они предполагали», — высказывают свою версию слухачи.

На Ямале спорят газовики и нефтяники

Александр Кулаковский © URA.RU

Работники топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Ямала через две недели будут отмечать свой профессиональный праздник — День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. По словам инсайдера «URA.RU», в Ноябрьске из-за праздника ежегодно происходят конфликты между газовики и нефтяники. Каждый раз они не могут договориться, кто именно будет идти впереди колонны на городском параде. Смогут ли специалисты в этом году решить вопрос — станет известно уже скоро.

Ямальские мэры не могут привыкнуть к новым правилам Артюхова

Объезд округа губернатором Ямала Дмитрием Артюховым доставил массу забот главам. Проблемы, которые вскрываются в ходе проверки, не радуют мэров и местные администрации. Именно поэтому в Надыме мэрия постаралась создать максимально тепличные условия во время встречи губернатора и населения района: не пустила людей, которые могли пожаловаться на проблемы в муниципалитете.

Источник агентства уточняет, что главы не могут привыкнуть к новому формату общения губернатора с людьми в муниципалитетах. «Артюхов открыт, анонсирует встречи, призывает говорить о проблемах, ведет прямые эфиры от начала и до конца. Это говорит о том, что он не боится трудных вопросов или неугодных людей в зале. Но могут ли местные чиновники похвастать такой же смелостью и открытостью? Похоже, не здесь и не сейчас», — отметил инсайдер.

Сплетники советуют главам срочно пересмотреть свой подход к работе, иначе санкций не избежать.

Инсайды Пермского края

Губернатор Прикамья не хочет связывать свое имя с конфликтами в РПЦ

Анастасия Яковлева © URA.RU

Губернатор Прикамья Максим Решетников не приехал на открытие пермской выставки «Православная Русь», хотя до этого в 2017 и 2018 годах посещал знаковое мероприятие. Инсайдеры связывают это с тем, что глава региона отдалился от церкви специально, чтобы ни у кого не возникло желание связать его имя с конфликтами, происходившими в последнее время в Пермской епархии.

Судьбу пермских депутатов-единороссов решат их помощники

Поговаривают, что депутаты-единороссы, которых вызывают на допрос в следственный комитет, уже провели «профилактические беседы» со своими помощниками. Сообщается, что народные избранники настойчиво просят своих подчиненных давать только «нужные показания» и говорить о том, что идея спонсировать реготделение партии «Единая Россия» за счет своих зарплат — личная инициатива помощников. «Но помощники ведь тоже не дураки и понимают, чем для них могут обернуться такие показания. Впрочем, не исключено, что кто-то сейчас будет активно спонсировать своих помощников в надежде на то, что те будут молчать», — говорит источник.

Исход уголовного дела «Единой России» предрешен, а помощники депутатов могут лишь ускорить процесс

Антон Белицкий © URA.RU

На самом деле силовики уже собрали достаточную доказательную базу, которая позволит привлечь к ответственности единороссов-расхитителей, сообщает инсайдер. Он говорит, что схема финансирования реготделения партии за счет помощников депутатов была слишком уж явной. «Деньги передавались даже не в конвертах или как-то тайно наличными. Нет, помощники в открытую переводили средства на определенный расчетный счет. Получили премию — отправили в партию, все просто», — пояснил инсайдер. Он говорит, что нынешние допросы — это лишь закрепление доказательств, поскольку основа уже полностью сформирована и разрушить ее невозможно.

В Кунгуре делят «шкуру не убитого медведя»

Инсайдеры сообщают, что местный кунгурский депутат Олег Лихачев уже развернул в городе кампанию по продвижению своей кандидатуры на пост главы Кунгура. «Лихачев утверждает, что получил одобрение чуть ли не на самом высоком уровне — от губернатора Пермского края Максима Решетникова. Только в это мало кто верит», — говорит источник. Он утверждает, что такого не может просто быть из-за возможных связей депутата с «темными элементами». Соответственно, вся кампания — это просто попытка ускорить отставку действующего мэра Сергея Гордеева, который остался без поддержки из края в лице экс-вице-премьера Романа Кокшарова и вместо того, чтобы «тихо передать муниципальное имущество нужным людям» устроил конфликт федерального уровня с родителями детей-инвалидов.

В Прикамье может начаться волна протестов врачей скорой помощи

Фото: Илья Московец © URA.RU

Протест врачей станции скорой помощи в Чайковском могут поддержать их коллеги в других территориях Пермского края. По слухам, проблема в отрасли назревала давно, но врачи на местах как могли пытались ее нивелировать. Теперь скандал вышел в публичное пространство и утаивать копившиеся годами проблемы не имеет никакого смысла. Говорят, что нехватка квалифицированных специалистов и старая медтехника, с которой вынуждены работать, врачи может привести к непоправимым последствиям. Ожидается, что уже на следующей неделе должна состояться встреча главврачей станций скорой помощи и министра здравоохранения Оксаны Мелеховой, на которой стороны будут искать пути выхода из кризиса.

Преподаватели не хотят участвовать в конкурсе «Учитель года» из-за предвзятости

Преподаватели из муниципалитетов обиделись на краевых организаторов конкурса «Учитель года» и, говорит инсайдер, будут отказываться от участия в конкурсе. В первую очередь он связывает это с тем, что есть негласное правило — не допускать до победы в конкурсе «не нужных учителей». «На финал выходят многие, но потом всех очень красиво сливают», — поясняет инсайдер. Он говорит, что победителей в конкурсе определяют заранее. Например, нынешнего победителя члены жюри якобы поздравляли еще накануне финала на платном семинаре для финалистов. При этом, утверждает инсайдер, все делается так, чтобы не нужные финалисты отсеивались технично. «Был один финалист — мужчина. Ему дали провести открытый урок в классе, который до этого в этот же день уже пережил два открытых урока. Не трудно понять, что при любых способностях педагога расшевелить уставших детей практически невозможно», — поясняет источник. Он говорит, что в результате такой «предвзятой селекции» уже на всероссийском конкурсе Пермский край ожидаемо не добивается каких-либо успехов.

Глава района в Коми-округе устроит себе стодневный отпуск

Анастасия Яковлева free © URA.RU

Глава Гайнского района Владимир Исаев готовится к воскресной ревизии губернатора Пермского края Максима Решетникова. Сразу после нее чиновник запланировал для себя стодневный отпуск, рассказал инсайдер. «Исаев чувствует себя уверенно, поскольку четко выполняет все поручения краевого руководства по подготовке муниципальной реформы, которая идет в Коми-округе», — пояснил инсайдер. Ожидается, что из-за реформы по укрупнению территорий в Гайнском районе, где и так напряженная социальная ситуация, без работы останутся порядка 50 человек. «Но судьба этих людей местную администрацию не особо волнует. На аппаратных совещаниях глава района называет их «армией МРОТников, от которой нужно избавляться», — сообщает источник. Теперь, говорит он, Исаев ждет, когда ему подпишут заявление на отпуск. Исполнять его обязанности на время стодневного отдыха якобы будет доверено заместителю по социальной политике Людмила Боталова.

Коммунальный надзорный орган обзавелся «любимчиками»

Поговаривают, что у инспекции государственного жилищного надзора Пермского края появились свои любимчики. «Самая активная инспекция России (первое место по числу дисквалифицированных директоров УК) регулярно выдает предписания управляющим компаниям, вот только сроки на их исполнение устанавливает почему-то разные», — говорит инсайдер.

Он утверждает, что якобы больше всего времени (от 9 до 12 месяцев) на устранение нарушений отводится УК «Реал», в то время как другим управленцам аналогичные замечания предлагают ликвидировать всего за три месяца. Считается, что УК «Реал» входит в группу управляющих компаний Олега Балашова, которому также подконтролен расчетный центр «Сфера». При этом, утверждает инсайдер, прокуратура и Пермское УФАС уже заинтересовались дифференцированным подходом к выдаче предписаний.

Компания Вексельберга довела до предбанкротного состояния губахинских тепловиков

Инсайдеры утверждают, что ПАО «Т Плюс» (входит в холдинг бизнесмена Виктора Вексельберга), продавая два года назад «Губахинскую энергетическую компанию» (ГЭК), перевела все «перспективные» долги на себя, а новым владельцам оставила только безнадежные на сумму около 40 миллионов рублей. «Это могло стать одной из причин появления финансовых трудностей у компании. Новые владельцы думали взыскать средства и закрыть долги за газ, но не смогли и в итоге сумма претензий к ним только увеличилась, появлялись штрафы», — пояснил инсайдер. Он утверждает, что Газпром требовал с ООО «ГЭК» в общей сложности более 400 миллионов, а последние смогли заплатить лишь 170 миллионов рублей. В этой связи, говорит источник, компания начала урезать зарплаты сотрудникам, сокращать штат и экономить на реконструкции теплосетей. «В итоге сейчас ГЭК находится на грани банкротства, кредитор может подать соответствующее заявление, а жители Губахи, как следствие, могут остаться зимой без тепла», — утверждает инсайдер.

Инсайды Курганской области

Кокорину компенсировали слухи об аресте

Присвоением звания «Почетный гражданин Шадринска» экс-губернатору Алексею Кокорину, по мнению слухмейкеров, компенсировали слухи об его аресте, которые упорно распространялись по региону в последнее врем. «Алексей Геннадьевич и сам начал беспокоиться — а вдруг правда возникнуть проблемы с законом», — судачат в регионе.

В зауральском МЧС заговорили о смене власти

Сплетники обсуждают, что руководителя курганского ГУ МЧС Олега Рожкова не зря так долго не выводят из должности врио. По их мнению, все говорит о том, что на его место могут прислать нового руководителя. «Видимо, пришлют кого-то помоложе, полковника, который тут сможет дослужиться до генеральских погон», — говорят злые языки.

Чиновники ищут виновника их бед

Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские чиновники недовольны преобразованиями в правительстве и ищут главного виновника их бед. Новый эпизод с отключением соцсетей снова всколыхнул слухи о том, что все неприятности клеркам доставляет руководитель администрации губернатора Оксана Куташи. Поговаривают, что чиновники даже сочинили стих: «Минули б беды наши, если б уволили Куташи».

В Лебяжье предотвратили бунт

Увольнение главного врача Лебяжьевской районной больницы, по словам сплетников, не просто улучшило ситуацию в коллективе, но и предотвратило бунт в поселке. «До этого жители даже хотели бойкотировать выборы, так всем надоел бардак в больнице. А теперь говорят, что на радостях все до единого пойдут голосовать», — рассказывают слухачи.

Опальный священник развернулся на новом месте

Игорь Меркулов © URA.RU

Опальный священник Владимир Дедов, который из-за конфликта с курганским митрополитом Иосифом покинул регион, по слухам, неплохо развернулся на новом месте. Слухачи рассказывают, что на здании бывшего магазина он возвел два купола, огородил забором, засадил цветами территорию. Говорят, что после его появления, жизнь в приходе оживилась и туда потянулись даже молодые верующие. «А тут его бывшая церковь в Рябково погибает без должного надзора», — сокрушаются сплетники.

Пожар в губернаторской часовне был не просто так

Пока пожарные выясняют причины возгорания в губернаторской церкви на родине Вадима Шумкова в селе Шастово, местные жители обсуждают, что несколько дней накануне у здания видели подозрительную машину. А злые языки и вовсе утверждают, что пожарная сигнализация в момент возгорания оказалась отключенной. Правда вот кому был выгоден пожар, версий не озвучивают. «Может, назло врио губернатора?» — гадают слухачи.

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