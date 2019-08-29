Арест «полицейских-насильников» обернется переделом рынка секс-услуг

По словам путан, история с изнасилованием в УАЗике неудивительна Фото: depositphotos.com

статья из сюжета Полицейских из Екатеринбурга обвинили в изнасиловании в служебном автомобиле

После громкой истории об изнасиловании полицейскими девушки, якобы оказывавшей интимные услуги, движение в защиту секс-работниц «Серебряная Роза» провело собственное расследование: на Урал прилетела лидер движения Ирина Маслова. О чем говорят путаны Екатеринбурга? Как изменилась работа городских саун после ЧП? Что обещают следователи и была ли пострадавшая секс-работницей? — в интервью Масловой для «URA.RU»

— Ирина, ты провела в Екатеринбурге несколько дней. С кем удалось встретиться? Как обстановка в городе?

— Мы встречались с ВИЧ-активистами, которые занимаются профилактикой ВИЧ-инфекции и знают девочек, работающих на точках. Мы общалась с администраторами нескольких саун, в том числе — сауны на улице Чайковского, рядом с которой полицейские задержали пострадавшую девушку перед тем, как совершить насилие над ней.

Многие сауны приостановили свою деятельность, так как непонятно, что происходит. Ну и, конечно, все секс-работницы в городе обсуждают случившееся.

Ирина Маслова в Екатеринбурге Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

— Что, например, говорят?

— Что эта история их нисколько не удивила: сотрудники ППС давно известны тем, что принуждают девочек платить дань. Делается это так: полицейские подъезжают к сауне, переписывают номера машин, которые привозят девочек на вывозы. А потом задерживают их и заставляют платить. Такса — 1500 рублей с «носа», после чего отпускают. Это такой своеобразный налог, который платят секс-работницы государству в лице полицейских. Схема отлажена, она активно используется полицейскими в Екатеринбурге* (в Москве и Питере тоже есть свои схемы, но другие).

— Но это же коррупция в чистом виде! Может, с этим надо как-то бороться?

— Я сообщила об этих фактах руководителю следственного отдела по Ленинскому району Екатеринбурга Вадиму Терновому, с которым встречалась по делу пострадавшей девушки. Он сказал, что если кто-нибудь из девочек подаст заявление по фактам взимания «мзды» полицейскими, это дело также будет расследоваться.

— Как впечатление от встречи со следователем?

Полицейский УАЗик до сих пор стоит возле следственного отдела. Автомобиль опечатан Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

— Очень серьезный мужчина. Больше всего мне понравилось, когда он произнес, что насилие недопустимо — неважно, является ли девушка проституткой или нет. Это — показатель. У нас было очень много историй, когда девочки пытались наказать обидчиков, которые их насиловали, грабили, но правоохранительные органы не хотели это расследовать. У них не принимали заявления в полиции, а если и принимали, дело всячески затягивалось.

Например, история, когда секс-работницу из Екатеринбурга избил бизнесмен в Ноябрьске или когда в Екатеринбурге неадекватный клиент под угрозой пистолета принуждал девочку к сексу, а под утро еще и ограбил ее, сняв с нее все золотые украшения. Она трижды обращалась в полицию, потому что у нее просто не принимали заявление. Звучало: «Ты же проститутка! Сама виновата».

Поэтому позиция следствия по делу полицейских вызывает уважение. Я очень надеюсь, что оно будет доведено до суда. Насилие есть насилие, и тот, кто его совершил, должен быть наказан. Тем более, если он — в погонах и по закону «О полиции» обязан защищать граждан!

— Следствие подтверждает, что девушка оказывала секс-услуги?

— Следователь не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.

У меня с самого начала были сомнения, что девочка — «наша».

Как только стало известно об этой истории, наши коллеги в Екатеринбурге обзвонили и опросили всех знакомых администраторов, сутенеров, секс-работниц — ее никто не знает! В сауне, откуда она якобы вышла, в тот день у них вообще не было клиентов.

Очень непохоже, чтобы она занималась секс-работой. Поймите, дела о насилии над секс-работницами очень редко возбуждаются и тем более доходят до суда: все они очень боятся. Прежде всего — огласки и привлечения по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией) — это «пятно» потом остается с тобой на всю жизнь. Тем более, если у нее гражданство Казахстана. Секс-работница, да еще и мигрантка, которой может грозить депортация, никогда не будет высовываться. Ей проще затаиться и постараться забыть обо всем пережитом — чаще всего именно так и происходит!

А тут девушка не только подала заявление, но и спокойно сотрудничает со следствием. Варианта два: или она не секс-работница или полицейские настолько жестко ее насиловали, что перешли определенную грань, и ей уже все «по барабану» — у нее жажда наказать виноватых.

— Удалось ли выйти на саму девушку, пообщаться с ней?

— Мы вышли на нее через ее знакомых и родных. Предложили ей (как и во многих других ситуациях, в которых мы поддерживали пострадавших девочек) помощь юриста, психолога и доверенных врачей (потому что после изнасилования есть разного рода медицинские риски, самый очевидный — риск заражения ВИЧ-инфекцией). Однако она отказалась от нашей помощи. Что еще раз говорит в пользу того, что она не секс-работница.

— Вместе с новостями о преступлении, совершенном полицейскими, появилась и информация о том, что МВД направило в Екатеринбург из Москвы сотрудников Главного управления собственной безопасности министерства. По-твоему, что это означает?

Ощущение, что история с девушкой может обернуться серьезным переделом рынка, и именно для этого сюда приехали москвичи.

Я бы хотела, чтобы пресс-служба МВД опровергла информацию о том, что девушка оказывала сексуальные услуги! Эта информация пришла от родственников насильников и коллег из МВД, в надежде на смягчение меры наказания.

— Не хватало еще только в Екатеринбурге войны проституток и сутенеров!

Маслова дает интервью «URA.RU» Фото: со страницы Ирины Масловой в Facebook

— На самом деле есть цивилизованный выход из ситуации, о котором мы говорим давно и который поможет решить проблему и с «крышеванием» секс-работниц полицейскими, и с ситуациями насилия, в которые они, к сожалению, часто попадают. Вы не представляете, насколько это опасная профессия: каждая женщина, выходя вечером на работу, опасается за свою жизнь и здоровье, и на подсознательном уровне «сканирует» каждого клиента — не несет ли он для нее угрозу?

А все потому, что государство объявило секс-работниц вне закона, и любой (хоть клиент, хоть сотрудник полиции) готов манипулировать этим. Отмените статью 6.11 КоАП (административного кодекса), и вы увидите, как изменится ситуация. Мы не говорим о легализации, чтобы девочки, как в некоторых западных странах, платили бы налоги и проходили государственный медицинский контроль. В России это пока не будет работать.

Но декриминализировать секс-работу просто необходимо — тогда не будет почвы для многих совершаемых сегодня преступлений.

У России есть рекомендации Комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминации против женщин, Комитета ООН по социальным, экономическим и культурным правам. Россия просто обязана их выполнить.

— Но декриминализация проституцию означала бы ее оправдание…

— А почему нет? Я много раз говорила и повторю сейчас: девочки не делают никому ничего плохого. Наоборот: они снимают напряжение в обществе, они помогают тем мужчинам, которые не могут по-другому получить удовлетворение, кроме как прибегая к помощи секс-работниц. В какой-то степени они даже способствуют сохранению семей!

Единственная серьезная опасность (и девочкам она грозит больше, чем клиентам) — заразиться половыми инфекциями и ВИЧ. Именно с этим мы и работаем, когда выходим на точки, когда тестируем девочек на ВИЧ, когда раздаем им презервативы и призываем пользоваться ими всегда, при любом контакте.

«Легкие деньги», которые они зарабатывают, на самом деле не такие уж легкие. В 2017 году президент России Владимир Путин сказал, что государство само виновато в том, что они так зарабатывают, чтобы прокормить свою семью, общество и государство. И это правда: многие девочки приходят в профессию не от хорошей жизни. А уходят из нее, только когда удается изменить себя — для этого должно случиться что-то серьезное. Дай бог, чтобы не как в истории с тремя полицейскими.

* Пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых прокомментировал «URA.RU» слова лидера движения в защиту секс-работниц «Серебряная Роза» о действиях полицейских около саун: «Сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области, задержавшие вышеназванных нерадивых стражей порядка, думаю, будут рады получить не голословную информацию, а конкретные факты с номерами служебных машин, фамилиями и званиями должностных лиц, которые якобы занимаются такими неблаговидными делами. Если такие сведения найдут свое подтверждение в ходе проверочных мероприятий, предателей интересов службы незамедлительно уволят с позором из системы МВД и отправят куда-нибудь в район Ивделе лес рубить. А их непосредственным руководителям достанется в дисциплинарном плане за слабую воспитательную работу с личным составом», — отметил Валерий Горелых.